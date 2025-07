¡Nachufax, campeón del segundo clasificatorio de RTVE Clash Royale Challenge!

Nachufax (Myrtia Wolves) es el segundo jugador de RTVE Clash Royale Challenge en lograr la hazaña de ganar una plaza para la gran final del torneo. Los casters Eduardo González 'Seniki' y Álex Polo han presentado y comentado los partidos más relevantes del segundo clasificatorio, basado en un bracket de 234 jugadores. Nachufax, Cuchii Cuu (ganador del primer clasificatorio), los dos próximos clasificados y los campeones de RTVE Clash Royale Championship se verán las caras en Madrid el 30 de junio para luchar por los mejores premios de una bolsa de 3000 euros en metálico.

Cuartos de final

El primer partido de cuartos de final de la jornada ha sido el disputado por Beniju y Ruch. En el primer set, el jugador de Team Queso ha elegido un mazo de ciclado de Minero frente a la baraja de Gólem de su contrincante. Beniju ha inaugurado el marcador gracias a un Tronco con Veneno que ha acabado con la segunda torre de arqueras de Ruch. En el segundo encuentro, ambos jugadores tenían una de sus torres laterales a puntos de caer en el tiempo de Muerte súbita, pero Ruch ha conseguido adelantarse en el derribo y provocar el desempate. Finalmente, Beniju ha ganado la tercera partida para pasar a la ronda de semifinales.

En el primer enfrentamiento entre The end y Aveto, aunque The end ha comenzado dominando y ha estado a punto de llevarse el set, Aveto ha logrado tirar su torre derecha justo a tiempo. The end ha comenzado el segundo encuentro con fuerza, quitando mucha vida a la torre derecha de su rival, pero Aveto le ha igualado rápidamente y ha finiquitado con una Bola de fuego que le ha permitido pasar a semifinales sin llegar a un tercer set.

Obscure y Nachufax, clasificado anteriormente en RTVE Clash Royale Championship, han protagonizado el tercer partido de cuartos de final de la jornada. El jugador de Myrtia Wolves se ha llevado la primera partida gracias a una muy buena defensa con Tronco (predict) y un Minero que ha finiquitado la torre derecha de su rival. Obscure ha vuelto más agresivo al segundo encuentro, pero no ha podido evitar la segunda victoria de Nachufax, que ha pasado de ronda.

El último partido de cuartos de final del segundo clasificatorio iba a enfrentar a XSombraa y AaronPP14, pero la retirada del de Giants ha hecho que AaronPP14 pasase directamente a semifinales.