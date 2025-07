Cuchii Cuu: "Me encantaría encontrarme con Soking en la final"

Es jugador profesional de Clash Royale, tiene 18 años y quiere ser policía. Pere Manel Rodríguez, conocido como Cuchii Cuu en los esports, apareció en el programa del primer clasificatorio de RTVE Clash Royale Challenge compitiendo contra Soking, compañero de Team Queso y de casa, la QuesoCasa, más concretamente. Los 'quesos' luchaban en octavos de final y todos los que estábamos viendo el partido pensamos en la pena que suponía perder, irremediablemente, a uno de los dos fuertes contrincantes en el largo camino del bracket. Cuchii Cuu se llevó la victoria y espera que Soking vuelva a intentar ganar alguno de los tres próximos clasificatorios para poder enfrentarse a él cara a cara en la gran final de Madrid.

Aunque ahora es uno de los jugadores profesionales de Clash Royale más famosos, Pere no sabía que existía el mundo de los esports hasta que el youtuber y creador de Team Queso, Álvaro845, les comentó a él, Soking y dos jugadores más, que ya no forman parte del equipo, que quería iniciar un nuevo proyecto de Clash Royale con ellos: “No dudé ni un segundo en aceptar la oferta, pero no tenía ni idea de que esto podría llegar hasta el punto en el que nos encontramos”, asegura.

Pere se inscribió en RTVE Clash Royale Challenge porque le parece una competición que incita a entrenar y ofrece “premios alucinantes”. Además, en la gran final tendrá que enfrentarse a otros dos compañeros de la cantera de Team Queso (Arena Quesito) que quedaron finalistas en el torneo Championship: BoniiMVP y BorjaLM. “Sé que están demostrando que tienen talento y en la final van a tener otra oportunidad de hacerlo”, afirma.

El estilo de juego de Cuchii Cuu se caracteriza por su predilección por los mazos de tipo beatdown, como el Gólem o el Gigante. Su carta favorita es el Esqueleto gigante.

Cuchii Cuu es Pere Manel Rodríguez

Jugador de la app de Supercell desde que fue lanzada hace dos años, Pere cuenta que en su carrera ha vivido todo tipo de momentos. El mejor, cuando Álvaro845 contactó con él y Soking para crear el equipo; y el peor, cuando tuvo que irse a vivir a Madrid, a la QuesoCasa: “Estoy un poco lejos de mi novia y mi familia”, explica.

A Cuchii Cuu le gustaría jugar profesionalmente a Clash Royale para siempre, ya que es un trabajo con el que disfruta, pero no cree que sea posible y ya tiene otros planes de futuro alejados de los esports: “Cuando esto acabe, me gustaría continuar con Bachillerato, apuntarme a la universidad y meterme en las oposiciones de policía”, comenta.

El 30 de junio le tocará enfrentarse a otro gran momento de su carrera deportiva: la gran final de RTVE Clash Royale Challenge. Cuchii Cuu les desea toda la suerte del mundo a sus contrincantes y les pide que demuestren “por qué están allí”.

Si quieres ser uno de los jugadores a los que Cuchii Cuu desea suerte, encontrarte con Soking en un bracket, demostrar que puedes vencer a los campeones de Championship y optar a premios en metálico, ¡inscríbete en RTVE Clash Royale Challenge! Aún quedan tres clasificatorios para que demuestres tus habilidades y te hagas con una de las tres plazas restantes.