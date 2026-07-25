Tour de Francia 2026: hora y dónde ver gratis en TV la etapa 20 entre Le Bourg D’Oisans y Alpe D'Huez

Última y decisiva jornada por los Alpes antes del desfile final del pelotón por los Campos Elíseos. La etapa reina de esta edición del Tour de Francia 2026 discurre entre Le Bourg D’Oisans y Alpe D’Huez, con un total de 171 kilómetros y un desnivel acumulado de 5.600 metros.

La etapa cuenta con cuarto puertos de categoría especial: Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier y Alpe d'Huez, la segunda vez que el pelotón ascenderá este puerto, en esta ocasión, por la inédita Col de la Sarenne. Teledeporte y RTVE Play seguirán la etapa desde las 12:45 horas y, desde las 15:50 horas, toda la emoción del final de etapa en La 1.

Así es la etapa 20 entre Le Bourg D’Oisans y Alpe D’Huez Tour de Francia 2026: mapa del recorrido de la etapa 20letour.fr La etapa reina del Tour llega por primera vez en vísperas de la meta final, lo que ha permitido que la emoción por el desenlace final aguante las tres semanas de carreras, aunque bien es cierto que los Pirineos empezaron a perfilar cómo sería el podio de París. Tan solo el abandono de Vingegaard tras su caída en la etapa 15 ha cambiado la fotografía, en la que siguen apareciendo Pogacar y Evenepoel. La etapa 19 fue de una extraordinaria dureza, con el mítico final en Alpe D’Huez y sus 21 curvas de herradura. Sin embargo, la organización ha reservado para el día de hoy la jornada más intensa de esta edición, enlazando cuatro puertos de categoría especial a lo largo de casi 171 kilómetros de recorrido. Apenas 30 kilómetros después de tomar la salida, deberán enfrentarse a la ascensión a la Croix de Fer (24 km al 5,2 %), una cumbre que se caracteriza por contar con una larga bajada que permite a los corredores relajar piernas antes de abordar la Col du Télégraphe, una cumbre de 11,9 kilómetros al 7,1% de desnivel. Sin apenas descanso llega el ascenso al techo del Tour. Con 2.642 metros de altitud, aparecerá la Col du Galibier, de 17,7 kilómetros al 6,9% de desnivel. Esta cima es mítica y su dureza hace que quien la corone en primera posición cuente con un premio extra: se trata del Souvenir Henri Desgrange, en honor al impulsor del Tour de Francia. Tour de Francia 2026: alimetría del encadenado del Télégrahpe y el Galibierletour.fr La traca final de esta etapa llegará con el ascenso final a la estación del Alpe D’Huez, la segunda en esta edición, si bien, en esta ocasión esta subida se realizará por la Col de la Sarenne, una ruta inédita que solo ha sido atravesada por ciclistas en una ocasión. Fue en 2013 y para el descenso desde la cima del Alpe D’Huez. Tiene un total de 12,8 kilómetros, al 7,3% de desnivel medio.