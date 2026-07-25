Tour de Francia 2026: hora y dónde ver gratis en TV la etapa 20 entre Le Bourg D’Oisans y Alpe D'Huez
- Etapa reina del Tour de Francia 2026, con cuatro puertos de categoría especial, incluida la Col du Galibier y el Alpe D'Huez por la inédita Col de la Sarenne
- Teledeporte y RTVE Play emitirán la etapa reina del Tour 2026 desde las 12:45 horas y, desde las 15:50 horas, el final de etapa, en La 1
- Toda la información y las etapas del Tour de Francia 2026, en RTVE
Última y decisiva jornada por los Alpes antes del desfile final del pelotón por los Campos Elíseos. La etapa reina de esta edición del Tour de Francia 2026 discurre entre Le Bourg D’Oisans y Alpe D’Huez, con un total de 171 kilómetros y un desnivel acumulado de 5.600 metros.
La etapa cuenta con cuarto puertos de categoría especial: Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier y Alpe d'Huez, la segunda vez que el pelotón ascenderá este puerto, en esta ocasión, por la inédita Col de la Sarenne. Teledeporte y RTVE Play seguirán la etapa desde las 12:45 horas y, desde las 15:50 horas, toda la emoción del final de etapa en La 1.
Así es la etapa 20 entre Le Bourg D’Oisans y Alpe D’Huez
La etapa reina del Tour llega por primera vez en vísperas de la meta final, lo que ha permitido que la emoción por el desenlace final aguante las tres semanas de carreras, aunque bien es cierto que los Pirineos empezaron a perfilar cómo sería el podio de París. Tan solo el abandono de Vingegaard tras su caída en la etapa 15 ha cambiado la fotografía, en la que siguen apareciendo Pogacar y Evenepoel.
La etapa 19 fue de una extraordinaria dureza, con el mítico final en Alpe D’Huez y sus 21 curvas de herradura. Sin embargo, la organización ha reservado para el día de hoy la jornada más intensa de esta edición, enlazando cuatro puertos de categoría especial a lo largo de casi 171 kilómetros de recorrido. Apenas 30 kilómetros después de tomar la salida, deberán enfrentarse a la ascensión a la Croix de Fer (24 km al 5,2 %), una cumbre que se caracteriza por contar con una larga bajada que permite a los corredores relajar piernas antes de abordar la Col du Télégraphe, una cumbre de 11,9 kilómetros al 7,1% de desnivel. Sin apenas descanso llega el ascenso al techo del Tour. Con 2.642 metros de altitud, aparecerá la Col du Galibier, de 17,7 kilómetros al 6,9% de desnivel. Esta cima es mítica y su dureza hace que quien la corone en primera posición cuente con un premio extra: se trata del Souvenir Henri Desgrange, en honor al impulsor del Tour de Francia.
La traca final de esta etapa llegará con el ascenso final a la estación del Alpe D’Huez, la segunda en esta edición, si bien, en esta ocasión esta subida se realizará por la Col de la Sarenne, una ruta inédita que solo ha sido atravesada por ciclistas en una ocasión. Fue en 2013 y para el descenso desde la cima del Alpe D’Huez. Tiene un total de 12,8 kilómetros, al 7,3% de desnivel medio.
Hora, canal y dónde ver gratis en TV la etapa 20 del Tour de Francia 2026
La etapa 20 del Tour de Francia 2026 podrá verse en directo esta tarde, desde las 12:45 horas (hora peninsular) en Teledeporte de RTVE, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse la última hora de la carrera con la retransmisión de RNE. El final de etapa podrá seguirse también en La 1 de RTVE desde las 15.50 horas.
Vuelve a ver todas las etapas del Tour de Francia 2026
- Etapa 1 del Tour de Francia 2026: Barcelona - Barcelona (19,6 kilómetros) Contrarreloj por equipos. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 2 del Tour de Francia 2026: Tarragona - Barcelona (186 kilómetros) Ondulada. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 3 del Tour de Francia 2026: Granollers - Les Angles (196 kilómetros) Montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 4 del Tour de Francia 2026: Carcassonne - Foix (182 kilómetros) Media montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 5 del Tour de Francia 2026: Lannemezan - Pau (158,3 kilómetros) Llana. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 6 del Tour de Francia 2026: Pau - Gavernie-Gèdre (186,2 kilómetros) Montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play.
- Etapa 7 del Tour de Francia 2026: Hagetmau - Bordeaux (175,1 kilómetros) Llana. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 8 del Tour de Francia 2026: Perigueux - Bergerac (180,4 kilómetros) Llana. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 9 del Tour de Francia 2026: Malemort - Ussel (185,5 kilómetros) Ondulada. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 10 del Tour de Francia 2026: Aurillac - Le Lioran (166,6 kilómetros) Montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Vichy - Nevers (161,3 kilómetros) Llana. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 12 del Tour de Francia 2026: Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône (179,1 kilómetros) Llana. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 13 del Tour de Francia 2026: Dole - Belfort (205 kilómetros) Ondulada. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 14 del Tour de Francia 2026: Mulhouse - Le Markstein Fellering (155 kilómetros) Montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 15 del Tour de Francia 2026: Champagnole - Plateau de Solaison (184 kilómetros) Montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Évian-les-Bains y Thonon-Les-Bains (26,1 kilómetros) Contrarreloj individual. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play.
- Etapa 17 del Tour de Francia 2026: Chambèry - Voiron (174,5 kilómetros) Llano. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 18 del Tour de Francia 2026: Voiron - Orcières-Merlette (185 kilómetros). Montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 19 del Tour de Francia 2026: Gap - Alpe D'Huez (128 kilómetros). Montaña
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