Tour de Francia 2026: hora y dónde ver gratis en TV la etapa 19 entre Gap y Alpe D'Huez

Tour de Francia 2026, etapa 19: Hora y donde ver gratis en tv

Tour de Francia 2026, etapa 19: Hora y donde ver gratis en tv

Rtve Play
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El pelotón sigue por los Alpes en las últimas jornadas de esta edición del Tour de Francia. Hoy será el primer encuentro de los corredores con el Alpe D’Huez, que este año coronarán en dos ocasiones por sus dos vertientes, tras haber tomado contacto con las duras montañas del este francés en la etapa 18, entre Voiron y Orcières-Merlette, que terminó con victoria del ecuatoriano Richard Carapaz, que firma ya dos etapas en esta edición. Fue el mejor en la línea de meta de los seis corredores que protagonizaron la escapada del día que logró triunfar, en la que se coló el español Raúl García Pierna, sexto en la etapa. En la escapada se coló también el francés Valentín Paret, que pasó en primer lugar por las cimas d’Engins, Monteynard y Terrases sumando nuevos puntos que le dejan a tan solo uno de arrebatarle a Pogacar el maillot de puntos.

Paret tendrá una nueva oportunidad en la etapa 19 de este Tour de Francia, que se desarrollará entre Gap y Alpe D’Huez, con un total de 128 kilómetros y un desnivel total de 3.500 metros. Teledeporte y RTVE Play seguirán la etapa desde las 15:30 horas y, desde las 15:50 horas, toda la emoción del final de etapa en La 2.

Así es la etapa 19 entre Gap y Alpe D’Huez

La de hoy será una etapa corta pero altamente exigente, con un puerto de primera categoría, dos más de segunda categoría y el contundente Alpe D’Huez.

Tour de Francia 2026: mapa del recorrido de la etapa 19

Tour de Francia 2026: mapa del recorrido de la etapa 19letour.fr

Apenas cinco kilómetros después de haber tomado la salida en Gap, los corredores se encontrarán con el primer puerto de la jornada. Se trata del Col Bayard, de 4,7 kilómetros al 7,2% de desnivel. Poco después llegará el Col de Noyer, de 7,2 kilómetros de longitud al 8,5%. El aperitivo antes del Alpe D’huez será el ascenso al Col d’Ornon, de 5,4 kilómetros al 6,4% de desnivel. Todo ello, antes de poner camino a la mítica cumbre.

Llegan las 21 curvas de herradura

El Alpe D’Huez nos ha dejado algunas de las grandes imágenes de ciclismo que tenemos en nuestra retina. Cada una de las 21 curvas de herradura que llevan a la cumbre cuentan con el nombre de quienes han logrado coronar en primera posición desde que empezó a formar parte del recorrido oficial de la ronda gala en 1952.

Son un total de 13 kilómetros, con una pendiente media del 7,9% y rampas del 12%, con un desnivel total de 1.073 metros. La primera parte del recorrido es la más compleja, donde se concentra la mayoría de las curvas y un desnivel del 8,5%. Sin embargo, la máxima exigencia se encuentra en el kilómetro 10, con una rampa del 11%.

Tour de Francia 2026: altimetría del puerto de montaña del Alpe d'Huez en la 19ª etapa

Tour de Francia 2026: altimetría del puerto de montaña del Alpe d'Huez en la 19ª etapaletour.fr

El primer ciclista que puso su nombre en lo más alto de esta famosa estación de esquí de los Alpes franceses fue Fausto Coppi, cuyo nombre figura junto al de estrellas como Bernard Hinault, Roberto Conti, Marco Pantani o los españoles Federico Echave, Iban Mayo y Carlos Sastre. Precisamente, Sastre se vistió de amarillo en la cumbre del Alpe D’Huez y logró aguantarlo hasta la llega a los Campos Elíseos de París. Fue en 2008.

Este año, la gran lucha se espera entre el esloveno Tadej Pogacar y el belga Remco Evenepoel, quien tiene en los Alpes su última oportunidad para tratar de pasar a un Pogacar que busca su quinto Tour. Por el momento, su ventaja es de 4’32”. Por el tercer cajón del podio se pelearán Isaac del Toro (tercero a 6’51”) y Paul Seixas (cuarto, a 7’11”). Por detrás de ellos, el español Juan Ayuso, a las de nueve minutos.

Sin embargo, como curiosidad, solo Fausto Coppi (1952) Lance Armstrong (en 2001) y Geraint Thomas, en 2018 fueron capaces de coronar en Alpe D’Huez vistiendo el maillot amarillo.

Hora, canal y dónde ver gratis en TV la etapa 19 del Tour de Francia 2026

La etapa 19 del Tour de Francia 2026 podrá verse en directo esta tarde, desde las 15:30 horas (hora peninsular) en Teledeporte de RTVE, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse la última hora de la carrera con la retransmisión de RNE. El final de etapa podrá seguirse también en La 2 de RTVE desde las 15.50 horas.

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