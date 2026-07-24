Tour de Francia 2026: hora y dónde ver gratis en TV la etapa 19 entre Gap y Alpe D'Huez
- La ronda gala sigue cruzando los Alpes franceses, con una etapa con final en la mítica cumbre del Alpe D'Huez
- Toda la información y las etapas del Tour de Francia 2026, en RTVE
El pelotón sigue por los Alpes en las últimas jornadas de esta edición del Tour de Francia. Hoy será el primer encuentro de los corredores con el Alpe D’Huez, que este año coronarán en dos ocasiones por sus dos vertientes, tras haber tomado contacto con las duras montañas del este francés en la etapa 18, entre Voiron y Orcières-Merlette, que terminó con victoria del ecuatoriano Richard Carapaz, que firma ya dos etapas en esta edición. Fue el mejor en la línea de meta de los seis corredores que protagonizaron la escapada del día que logró triunfar, en la que se coló el español Raúl García Pierna, sexto en la etapa. En la escapada se coló también el francés Valentín Paret, que pasó en primer lugar por las cimas d’Engins, Monteynard y Terrases sumando nuevos puntos que le dejan a tan solo uno de arrebatarle a Pogacar el maillot de puntos.
Paret tendrá una nueva oportunidad en la etapa 19 de este Tour de Francia, que se desarrollará entre Gap y Alpe D’Huez, con un total de 128 kilómetros y un desnivel total de 3.500 metros. Teledeporte y RTVE Play seguirán la etapa desde las 15:30 horas y, desde las 15:50 horas, toda la emoción del final de etapa en La 2.
Así es la etapa 19 entre Gap y Alpe D’Huez
La de hoy será una etapa corta pero altamente exigente, con un puerto de primera categoría, dos más de segunda categoría y el contundente Alpe D’Huez.
Apenas cinco kilómetros después de haber tomado la salida en Gap, los corredores se encontrarán con el primer puerto de la jornada. Se trata del Col Bayard, de 4,7 kilómetros al 7,2% de desnivel. Poco después llegará el Col de Noyer, de 7,2 kilómetros de longitud al 8,5%. El aperitivo antes del Alpe D’huez será el ascenso al Col d’Ornon, de 5,4 kilómetros al 6,4% de desnivel. Todo ello, antes de poner camino a la mítica cumbre.
Llegan las 21 curvas de herradura
El Alpe D’Huez nos ha dejado algunas de las grandes imágenes de ciclismo que tenemos en nuestra retina. Cada una de las 21 curvas de herradura que llevan a la cumbre cuentan con el nombre de quienes han logrado coronar en primera posición desde que empezó a formar parte del recorrido oficial de la ronda gala en 1952.
Son un total de 13 kilómetros, con una pendiente media del 7,9% y rampas del 12%, con un desnivel total de 1.073 metros. La primera parte del recorrido es la más compleja, donde se concentra la mayoría de las curvas y un desnivel del 8,5%. Sin embargo, la máxima exigencia se encuentra en el kilómetro 10, con una rampa del 11%.
El primer ciclista que puso su nombre en lo más alto de esta famosa estación de esquí de los Alpes franceses fue Fausto Coppi, cuyo nombre figura junto al de estrellas como Bernard Hinault, Roberto Conti, Marco Pantani o los españoles Federico Echave, Iban Mayo y Carlos Sastre. Precisamente, Sastre se vistió de amarillo en la cumbre del Alpe D’Huez y logró aguantarlo hasta la llega a los Campos Elíseos de París. Fue en 2008.
Este año, la gran lucha se espera entre el esloveno Tadej Pogacar y el belga Remco Evenepoel, quien tiene en los Alpes su última oportunidad para tratar de pasar a un Pogacar que busca su quinto Tour. Por el momento, su ventaja es de 4’32”. Por el tercer cajón del podio se pelearán Isaac del Toro (tercero a 6’51”) y Paul Seixas (cuarto, a 7’11”). Por detrás de ellos, el español Juan Ayuso, a las de nueve minutos.
Sin embargo, como curiosidad, solo Fausto Coppi (1952) Lance Armstrong (en 2001) y Geraint Thomas, en 2018 fueron capaces de coronar en Alpe D’Huez vistiendo el maillot amarillo.
Hora, canal y dónde ver gratis en TV la etapa 19 del Tour de Francia 2026
La etapa 19 del Tour de Francia 2026 podrá verse en directo esta tarde, desde las 15:30 horas (hora peninsular) en Teledeporte de RTVE, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse la última hora de la carrera con la retransmisión de RNE. El final de etapa podrá seguirse también en La 2 de RTVE desde las 15.50 horas.
Vuelve a ver todas las etapas del Tour de Francia 2026
- Etapa 1 del Tour de Francia 2026: Barcelona - Barcelona (19,6 kilómetros) Contrarreloj por equipos. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 2 del Tour de Francia 2026: Tarragona - Barcelona (186 kilómetros) Ondulada. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 3 del Tour de Francia 2026: Granollers - Les Angles (196 kilómetros) Montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 4 del Tour de Francia 2026: Carcassonne - Foix (182 kilómetros) Media montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 5 del Tour de Francia 2026: Lannemezan - Pau (158,3 kilómetros) Llana. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 6 del Tour de Francia 2026: Pau - Gavernie-Gèdre (186,2 kilómetros) Montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play.
- Etapa 7 del Tour de Francia 2026: Hagetmau - Bordeaux (175,1 kilómetros) Llana. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 8 del Tour de Francia 2026: Perigueux - Bergerac (180,4 kilómetros) Llana. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 9 del Tour de Francia 2026: Malemort - Ussel (185,5 kilómetros) Ondulada. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
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- Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Vichy - Nevers (161,3 kilómetros) Llana. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 12 del Tour de Francia 2026: Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône (179,1 kilómetros) Llana. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
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- Etapa 15 del Tour de Francia 2026: Champagnole - Plateau de Solaison (184 kilómetros) Montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Évian-les-Bains y Thonon-Les-Bains (26,1 kilómetros) Contrarreloj individual. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play.
- Etapa 17 del Tour de Francia 2026: Chambèry - Voiron (174,5 kilómetros) Llano. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
- Etapa 18 del Tour de Francia 2026: Voiron - Orcières-Merlette (185 kilómetros). Montaña. Vuelve a ver la etapa completa en RTVE Play
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