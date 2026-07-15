Lo más viral del Mundial 2026 en redes: el fiestón en el vestuario de España

España está en su segunda final mundialista 16 años después. Ahí es nada. Una nueva generación dorada de futbolistas nos ha vuelto a llevar en volandas al partido más importante del planeta y lo ha hecho tras cuajar una exhibición de fútbol de equipo ante la seleción más temible, Francia (0-2). Los goles de Oyarzabal de penalti y de Pedro Porro fueron la guinda a uno de los mejores partidos de la selección española de todos los tiempos. Aquí les dejamos un resumen, por si algún despistado aterrizó anoche de Marte:

Copa Mundial de la FIFA 2026 Francia - España: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026 Disfruta del resumen en vídeo, los goles y las mejores jugadas del Francia - España de semifinales del Mundial 2026 Ver ahora

La fiesta que se desató en el estadio de Dallas en cuanto el árbitro pitó el final del partido fue pequeña. Los jugadores españoles se fundieron en un abrazo gigantesco y dieron rienda suelta a toda la tensión acumulada. Era su momento, faltaría más. Y en el vestuario, el fiestón hizo retumbar las paredes. Así captaron las cámaras la entrada de los futbolistas españoles a sus aposentos. Quédense con las frases de Cucurella y de Dani Olmo. Son historia.

Una enorme fiesta que se trasladó a todos los puntos de la geografía española. No hubo rincón en España que no vibrara con el pase a la final.

Para muestra, así estalló la plaza madrileña de Colón con el billete a la gran final. Uf, tremendo.

Y en el estadio de Dallas la felicidad se desbordó por los cuatro costados entre los afortunados aficionados que presenciaron en directo el partido.

La emoción se vivió en muchos sitios. Por ejemplo, en el programa Comenta que sales de RTVE Play, uno de los conductores, Darío Eme Hache, no podía contener las lágrimas de alegría.

La familia real, con el rey Felipe VI al frente, también vibró de lo lindo con el partidazo de la selección.

Y, ¿podríamos resumir todas las emociones vividas en los 90 minutos en apenas 20 segundos? Reto aceptado.

Este miércoles todavía estamos digiriendo el recital que dio España. Así explicaba Thierry Henry la impresionante jugada trazada y que termina en el gol de Pedro Porro. Una obra de ingenería futbolística.

Luis De la Fuente quería agradecer todas las muestras de cariño que están recibiendo durante este Mundial, con la voz llena de orgullo y emoción.

Un agradecimiento que también queremos trasladarles desde RTVE por haber convertido el partido de anoche en un récord de audiencia. Una victoria deportiva y televisiva que arrasó, con 13.176.000 espectadores de media y 73,8% de cuota en La 1 y Teledeporte, rozando los 18 millones de espectadores únicos.

El actor Javier Bardem tampoco se quiso perder la semifinal y se ha convertido en el fan número uno de la selección. Así describía ante los micrófonos de RNE cómo había sido el partido. Su próxima parada: Nueva York.

Bardem no fue el único famoso que se sentó en las gradas del estadio de Dallas. Este momento entre Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, Juan Roig, presidente de Mercadona, y el youtuber IShowSpeed es de lo más surrealista que hemos visto en este Mundial.

Visto desde el lado francés, la derrota les aparta de lo que hubiera sido su tercera final mundialista seguida y otra estrella hace las maletas y coge el coche rumbo a casa. Sí, hablamos de Mbappé.

Otro vídeo generado por IA mostraba el partido como si fuera la batalla final de la saga de Los Vengadores. Los cameos son espectaculares, no se lo pierdan.

Y esta noche a partir de las 21 horas llega la otra semifinal, la que enfrentará a dos viejas rivales como Argentina e Inglaterra. Toda una batalla que se librará en el césped del estadio de Atlanta y lo podrán ver gratis y en directo en La 1 y RTVE Play.

En Argentina han preparado este emotivo vídeo para animar a la selección albiceleste en su duelo contra los ingleses.

Atlanta se prepara para acoger el partido con mayor seguridad de todo el Mundial y no es para menos. Las aficiones argentina e inglesa son de las más bulliciosas del mundo y esperemos que disfruten de la fiesta del fútbol sin ningún tipo de altercado.

Los argentinos llevan varios días haciendo un curioso ritual para dejar 'congelados' a los ingleses. Eso es imaginación.

Mientras, Inglaterra confía en superar a Argentina y repetir la final de la Eurocopa de hace dos años contra España. Pero también tendrá que hacer frente al sistema ideado por la FIFA. Vean este vídeo con IA al más puro estilo Matrix.

Sea como fuere, España espera rival en la gran final del domingo 19 de julio. Desde RTVE Play estamos preparando una programación muy especial para vivir a lo grande el partido más importante de nuestras vidas. ¡Les esperamos!