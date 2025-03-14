Vicente Esplugues, capellán en la 'morgue' del Palacio de Hielo durante la pandemia: "No sabía por quién rezaba"

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno decretó el estado de alarma para hacer frente a un virus -entonces prácticamente desconocido- que había aparecido en la provincia china de Wuhan unos meses antes. Este viernes se cumple el quinto aniversario de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la covid-19. Hace cinco años, las noticias se hacían eco del primer caso en España. Una enfermedad infecciosa, desconocida hasta entonces, dejaba miles de imágenes de sanitarios protegidos por EPI, mascarillas, hospitales colapsados, morgues improvisadas como la del Palacio de Hielo en Madrid y calles completamente vacías.

El sacerdote Vicente Esplugues, crítico de música heavy y colaborador de RNE, estuvo como voluntario en el Palacio de Hielo de la ciudad de Madrid donde se mantuvieron, a modo de una gran morgue improvisada, cientos de los cuerpos de personas fallecidas a cuatro grados bajo cero. Junto a otros sacerdotes cercanos a este espacio de la capital, acudió a rezar y despedir a cientos de cadáveres, explica en una entrevista con Josep Cuní en Las mañanas de RNE.

El Palacio de Hielo de Madrid se convirtió en una gran morgue durante la pandemia de covid.ARCHIVO EFE

"Creo que hubo un gesto de empatía. Conforme las noticias hablaban de que el índice de mortalidad subía tanto, llegaron algunas imágenes de Italia, donde los cadáveres se apilaban en camiones refrigerados... Alguien del ayuntamiento de Madrid dijo: 'esto aquí no puede pasar'. Tenemos que lograr dignificar algo tan trágico", recuerda el sacerdote. "Se podía pensar como un lugar digno donde mantener los cuerpos hasta que los servicios funerarios dieran salida", explica Esplugues.

Así surgió una iniciativa de curas que se encontraban cerca del recinto y que fueron invitados por la archidiócesis de Madrid a prestar este servicio voluntario. Acudían diariamente a las once de la mañana para acompañar en el rito de exequias.