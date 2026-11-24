El Parlament aprova la limitació de vehicles a Mallorca i Menorca en l'estiu
- Els consells hauran d'establir el nombre màxim de cotxes que hi podran entrar
- Tant Mallorca com Menorca volen aplicar-ho l'estiu que ve
El Parlament ha aprovat les lleis per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca i Menorca. Els consells han d'establir ara el nombre màxim de cotxes que hi podran entrar. Tant Menorca com Mallorca volen aplicar-ho ja l'estiu que ve.
Limitació de vehicles, també a Mallorca i Eivissa
Mallorca i Menorca se sumen a la limitació de vehicles. Durant l'estiu, hi haurà un màxim i, per accedir, es requerirà autorització prèvia i pagament d'una taxa. Amb una gran excepció: els residents de les Balears podran circular amb total llibertat entre illes. Només en el cas de Formentera, s'haurà de fer un tràmit telemàtic.
Les navilieres seran les encarregades de comprobar l'autorizació i cobrar la taxa. Per aquesta gestió, se'n podran quedar una part. Queden exempts: a més dels residents, els treballadors temporals, vehicles de mobilitat reduïda, serveis públics i transports de mercaderies. Tota la resta pagarà per entrar, amb límit de permanència. I els cotxes de lloguer tendran un topall propi.
Pendents d'un darrer estudi de càrrega per establir els topalls, la limitació entrarà en vigor l'estiu que ve. Ports i carreteres ja compten amb més de 200 càmeres amb lectura de matrícules i les sancions arribaran als 30.000 euros a Mallorca i 100.000 a Menorca.