Volkswagen Navarra se prepara para afrontar un año de producción récord. La factoría prevé fabricar 360.000 vehículos en 2027. Para responder a las necesidades de personal cualificado del sector, el Gobierno de Navarra ha impulsado un programa con 1.850 plazas de formación.

Una iniciativa que ofrece también una oportunidad para quienes quieren reorientar su trayectoria profesional. Es el caso de Olga, que trabajaba en un comercio y que, a sus 56 años, ha decidido dar un vuelco a su vida laboral y formarse para trabajar en la industria.

Entre las actividades formativas se encuentran los cursos de manejo de carretillas elevadoras, que permiten a los alumnos adquirir competencias prácticas y ampliar sus posibilidades de acceder a un empleo en el sector industrial.

Nuevas oportunidades laborales

Los cursos se imparten en horario de mañana y de tarde y se prolongarán hasta el próximo 21 de diciembre. Todavía quedan plazas disponibles.

La formación está orientada a cubrir las necesidades de Volkswagen Navarra y de las empresas que integran el Clúster de Automoción de Navarra.

El objetivo es facilitar el acceso al mercado laboral de quienes buscan un empleo o desean dar un nuevo rumbo a su carrera profesional.