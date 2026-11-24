El exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García ha afirmado en el juzgado que la exconsellera de Justicia Salomé Pradas le ordenó que consiguiera el audio del día de la dana, que luego fue manipulado y filtrado, correspondiente a parte de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana.

García ha declarado en calidad de investigado ante en el Juzgado de Llíria, que investiga la filtración manipulada del audio. Allí ha asegurado que le entregó la grabación a Pradas. El ex alto cargo ha sido citado a declarar como imputado en este procedimiento tras solicitarlo tanto el PSPV, que ejerce la acusación popular, como la Fiscalía.

Ambos pidieron su imputación tras la declaración como testigo del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia que revelaban que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al audio de la conversación. En concreto, a la parte en la que la funcionaria de Aemet aludía a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.

Radio 5 Actualidad Conversación íntegra entre el 112 y la Aemet el día de la dana Audio completo de la llamada del día de la dana entre una técnica del servicio 112 de Emergencias de la Generalitat y una meteoróloga de la Aemet. Escuchar ahora

Según se indicaba en los informes, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, tuvieron acceso y grabación a la llamada en cuestión dos personas de la entonces Conselleria de Justicia e Interior dirigida por la exconsellera investigada en la causa principal de Catarroja, Salomé Pradas: Ricardo García García y Alberto Martín Moratilla, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive.

Al respecto, Suárez explicó ante la jueza que solicitaron desde Presidencia que se le localizara una llamada referente al desplazamiento del temporal a Cuenca. La misma no se encontró hasta que se concluyó que se había hecho desde un teléfono fijo. Esta petición la realizó en un primer momento, según dijo, Alberto Martín Moratilla, quien solicitó localizar la llamada y su transcripción.

La transcripción, añadió, no se llegó a hacer porque Ricardo García pidió urgentemente el 2 de noviembre que se localizara esa llamada. Fue él personalmente con un técnico a un despacho para encontrar el "trozo" de grabación y se generó un fichero que se llevó en un pendrive, comentó Suárez.

Pradas niega haber participado en la orden

Después de conocerse la declaración de Ricardo García, Salomé Pradas ha negado haber participado en la orden de grabación y posterior filtración del audio. En declaraciones facilitadas a EFE, la exconsellera ha señalado que García no era una persona de su confianza, ya que había sido nombrado por la anterior consellera, y ha apuntado que "sí que era una persona de confianza del Palau, al igual que su esposa, quien fue nombrada portavoz del Cecopi".

Asimismo, Pradas ha indicado que el día en el que se publicó en medios de comunicación la llamada de Aemet, ella "hacía meses que estaba cesada, sin haber tenido acceso a la información de la gestión de la dana, más allá de los informes de situación" que se le trasladó como consellera en esos días.

"Jamás hubiese participado en una manipulación de una información de la dana, y menos estando un procedimiento judicial abierto. Es más, en el proceso en el que estoy siendo investigada, he solicitado que se aporte toda la información de ese día", ha precisado Pradas.

La exconsellera también ha puntualizado que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, declaró que la orden venía de Presidencia de la Generalitat y que la ejecutó García, y ha expresado que su trato e interacción con Presidencia en esos días "fue muy limitada, y ni si quiera compartíamos espacio físico en el Centro de Emergencias".

En este sentido, ha manifestado que está "cansada" de que "se le utilice como chivo expiatorio para todo y por todos" y ha pedido a "quien solicitó esa información y luego la filtró a medios, que sea valiente y lo diga".