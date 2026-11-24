A principios del Siglo XX, Abdón Gonzalez de Alaiza ('Atón') (1876-1926), fue el gran dinamizador de la cultura vasca en Madrid a través de diversas iniciativas culturales y deportivas entre las que destacan la creación de la primera revista de cómics en euskera (Txistu) y que fue uno de los fundadores del club de "foot-ball" Athletic de Madrid, en 1903. Ahora, su bisnieto, el dibujante Gastón (Asier Iturralde) y el guionista Mikel Begoña, nos cuentan su apasionante historia en el cómic Atón. la sombra del gran roble (Harriet ediciones).

"Abdón Gonzalez de Alaiza fue un personaje singular -nos cuenta Mikel-. Llegó a Madrid a fines del XIX, siguiendo el rastro de sus dos hermanas y un hermano. Pronto se convirtió en el cicerone de todos los vascos que llegaban a Madrid. Trabajó como administrativo en la oficina de unos almacenes de telas y complementos de la Puerta del Sol y ese fue su principal centro de operaciones: reflotó el Círculo Vasco-Navarro que estaba de capa caída y en los años 20 impulsó desde Madrid la creación del primer tebeo en euskera, Txistu. Entre otras mil cosas, fundó el Athletic de Madrid, una sociedad deportiva que además del incipiente futbol incluía otras modalidades, como las primeras carreras pedestres organizadas en Madrid"

"La verdad es que la figura de mi bisabuelo es muy desconocida incluso para la propia familia -añade Gastón-. Pese a que Atón murió 9 años antes de que estallara la Guerra Civil, él fue un miembro destacado de lo que luego resultó el bando perdedor. Con el miedo y la represión de la posguerra, su enorme biblioteca fue quemada y prácticamente desaparecieron todos los números de Txistu. La placa de homenaje en la fachada del caserío que aparece en el cómic, fue retirada y escondida en casa de un familiar de Vitoria y se eliminó todo rastro suyo, incluso unos grabados en las piedras del caserío fueron borrados a golpe de cincel. Calculo que sería a mediados de los 80 cuando se volvió a colocar la placa en la fachada del caserío y ahí comencé a saber de mi bisabuelo".

"Que la placa estuviera escrita en euskera ya era un elemento muy peculiar -continúa el dibujante-, porque aunque en el vocabulario de la zona hay muchas palabras en euskera, el idioma como tal se había perdido hacía muchos años. En aquel momento y a través de familiares más preocupados por la memoria de Atón, curiosamente siempre descendientes de la rama femenina de la familia, supimos de su activismo en pro de la cultura vasca y que había aprendido el idioma en Madrid. Más tarde, a través de un familiar lejano, pero también descendiente directo, supe que había sido fundador, directivo y jugador del Atlético de Madrid y que suya fue la idea de la creación del “Athletic de Madrid” y esto ya era casi increíble. Justo realizando este cómic, Mikel Begoña descubrió que la primera sede social del Atlético de Madrid, estaba en la casa que vivió Abdón en Fuencarral".

Viñetas de 'Atón, la gran sombra del roble' (Harriet ediciones)

"Bastante tiempo después, ya habiendo acabado Bellas Artes y comenzando a buscarme la vida, me enteré de su labor como creador de la primera revista de cómics en euskera. Realmente de la primera revista de cómics tanto en euskera como en castellano del País Vasco. Me lo tomé casi como un “designio del destino”… Yo era un apasionado del cómic desde que tenía uso de razón y era hacia el cómic donde estaba tratando de dirigir mi trayectoria. Pensé que sería un homenaje muy bonito contar su historia a través de un cómic. El problema es que apenas había datos sobre él. Se había perdido prácticamente todo el rastro", añade el dibujante.

"Muchos años después, me crucé con Mikel Begoña, historiador y auténtico erudito en todo lo que se refiere al cómic vasco (en el anexo al cómic contamos cómo se produjo este encuentro). Desde que nos conocimos comenzamos a dar vueltas a la posible creación de un cómic homenaje a Atón. Mientras Mikel y yo andábamos dando vueltas al proyecto, la casualidad quiso que un alcalde joven y con gran interés en la memoria de la Montaña Alavesa, Anartz Gorrotxategi, se interesara por el personaje. Anartz, buscó, recopiló toda la información existente sobre Atón y encargó un libro al escritor Miel Elustondo. Yo, que en aquellos momentos estaba recopilando información por mi cuenta, entré en contacto con Miel, pusimos en común toda la información que teníamos y acabé diseñando aquel libro".

"Lo realmente atractivo del personaje era lo lejos que llegó habiendo nacido en un lugar como Musitu. Una diminuta y remota aldea escondida en lo más profundo de la Montaña Alavesa. En la familia bromeábamos llamando al pueblo “Shangri-La”, el mítico lugar de la novela y película Horizontes perdidos. Atón, después de su periplo vital, vino a morir en su querido Musitu y en el homenaje que le rindieron en 1933, vinieron personajes tan destacados como Manuel de Irujo, ministro durante la Segunda República", concluye Gastón.

Página de 'Atón, la gran sombra del roble' (Harriet ediciones)

Un cómic con forma de fábula

Una de las cosas más curiosa del cómic es que sus autores han decidido contar la historia de Gastón como si fuera una fábula casi de Esopo: "Cuando empecé a escribir el guion, me encontré con un problema importante: no existía ningún estudio biográfico sobre Abdón. Había algunas reseñas dispersas, pequeñas piezas de un puzle que apenas ofrecían una visión superficial de personaje. Y cuando empecé a investigar en hemerotecas y archivos fueron apareciendo nuevas informaciones, pero que todavía convertían más compleja nuestra intención de crear un relato gráfico coherente".

"Zelixta (una lechuza), personaje de fábula y amante a su vez de las fábulas ilustradas, nos echó una mano como narradora, me ayudó a salvar lagunas, unificando el relato, introduciendo a veces pequeñas dosis de humor…", añade el guionista.

Destacar esa estupenda portada del cómic con la que Gastón ha querido representar: "Por un lado, el genio y la fuerza de ese personaje desconocido, y por otro, comparar el lugar donde nació con el lugar donde desarrolló su vida. Musitu y Madrid, una aldea preciosa y remota, inmersa en una naturaleza virgen y exuberante y ese Madrid moderno, dinámico, vibrante, lleno de gente y conectado con el mundo entero".

Viñetas de 'Atón, la gran sombra del roble' (Harriet ediciones)

Un incansable promotor de la cultura vasca

El cómic también destaca esa faceta de Antón como incansable promotor de la cultura vasca. "La comarca donde nació, la Montaña Alavesa, tiene un fuerte sentimiento identitario -nos explica Gastón-. El carlismo tuvo en su día una fuerza enorme. Atón nació a los pocos días de la abolición de los fueros vascos. El sentimiento de derrota y de pérdida de la cultura fue muy intenso en aquellos tiempos. Justo entonces se produjo el llamado Renacimiento Vasco “Euskal Pizkundea” que duró hasta la Guerra Civil. En ese espacio de tiempo transcurrió la vida completa de Atón que murió muy pocos años antes de la guerra. Podríamos decir que Atón fue un hijo de su tiempo.

"Su papel fue fundamental en la diáspora madrileña -añade el dibujante-. En las crónicas que nos han llegado lo definían como un “FACTOTUM”, un hombre que estaba metido en todas las iniciativas fueran del tipo que fueran, un hombre que hacía las cosas por pasión y generosidad, sin esperar nada a cambio. No le interesaba su propia persona sino el colectivo".

Esa pasión por la Cultura y los deportes lo llevó incluso a jugar en el Atlético: "Su pasión era organizar aquellas actividades con las que él se identificaba -nos explica Mikel-. Cultura sí, sobre todo relacionada con el País Vasco. El sport se consideraba sobre todo como una actividad noble, recreativa, amateur … valores con los parece que Abdón se identificaba (impulsó más estos deportes que aquellos que entonces conllevaban apuestas, por ejemplo los juegos de frontón)".

Viñeta de 'Atón, la gran sombra del roble' (Harriet ediciones)

'Txistu', el primer cómic en euskera

Preguntamos a Mikel cómo era esa revista Txistu, un cuaderno plegado con ocho páginas que incluía historietas, textos didácticos y pasatiempos para los niños. "La revista Txistu se publicó en Donostia pero se diseñó en Madrid. Fueron estudiantes de arquitectura los que dibujaron la mayor parte de las historietas con personajes creados para la ocasión. Hemos identificado a dos de estos autores, otros continúan en el anonimato. Alguno de estos además también fichó al gato Félix para la revista, donde fue rebautizado como Txirritxu. El gato Félix, que había iniciado su andadura en el cine de animación, pronto dio el salto al cómic y, hacia mediados de los años veinte, era ya una estrella internacional, mucho antes de que Mickey Mouse le fuera arrebatando el protagonismo".

"En mi opinión el principal propósito de la revista era el de dar a los niños material de lectura en euskera que en aquel entonces era muy escaso -añade Gastón-. Atón supo ver el tremendo atractivo que este nuevo medio podía tener en los niños. Hay que tener en cuenta que, aunque hoy en día estemos inundados de imágenes, en aquellos tiempos eran muy escasas. La fotografía era muy reciente, la gente corriente no tenía cámaras, llegarían a tener a lo sumo una docena de fotos a lo largo de su vida. El cine estaba prácticamente en pañales. Un cómic era realmente un medio muy potente".

Viñeta de 'Atón, la gran sombra del roble' (Harriet ediciones)

"Las historias de Txitu -continúa el dibujante-, eran de carácter costumbrista y de tono humorístico. Vistas con la mirada actual un tanto inocentonas. Hay que tener en cuenta que las realizaron estudiantes de arquitectura y no dibujantes profesionales, aunque posteriormente algunos de ellos fueron arquitectos y dibujantes de renombre como Victoriano Nuere, un dibujante extraordinario con una carrera más que interesante".

"También nos llamó la atención -añade Gastón-, que, como cuenta Mikel, introdujeron su propia versión del gato Félix bautizado como Txirritxu. A partir de esa anécdota, vimos que había versiones del gato Félix por todos los países y lenguas de Europa. Félix fue uno de los primeros dibujos animados y el impacto en la época debió ser brutal. En España la versión en castellano fue la del Gato Periquito o Perico, tan famoso que fue la causa de que los aficionados del Español se les llame “periquitos”.

Por cierto que, como nos cuenta Mikel: "Durante décadas la revista Txistu se dio por perdida, hasta que en los años noventa aparecieron algunos ejemplares que hoy pueden consultarse digitalizados en la web de la Biblioteca de la Diputación Foral de Gipuzkoa".

Viñeta de 'Atón, la gran sombra del roble' (Harriet ediciones)

Una complicada documentación

Sacar a la luz la apasionante historia de Atón no ha sido fácil, como nos confiesa Mikel Begoña: "La documentación ha sido intensa, esa parte es una de las que más me ha absorbido… Algún viaje al archivo de Villa de Madrid, hemerotecas, testimonios orales de la familia, fondo de Eusko Ikaskuntza etc. Hemos avanzado bastante en conocer la figura de Abdón. Por ejemplo, antes no se conocía en qué establecimiento estuvo trabajando, ni cuál era su domicilio en Madrid… Hemos completado bastante información. Y entre las sorpresas algunas relacionadas con el nacimiento del Atlético de Madrid. En primer lugar, el equipo no se fundó en el número 25 de la calle de La Cruz, sino en el 23, que es donde estuvo el Círculo Vasco-Navarro en 1903. Más tarde el Círculo se trasladó al 25. Y una gran sorpresa el primer domicilio del Athletic de Madrid era el mismo domicilio de Abdón, Fuencarral 27".

"En una doble página -añade el guionista-, rendimos nuestro pequeño homenaje a la mítica Rue del Percebe, en este caso Fuencarral 27, sin embargo, el vecindario de nuestra comunidad es real y documentado en el padrón municipal de habitantes de Madrid (desde la relojería de Carlos Coppel en el bajo hasta los inquilinos del ático)".

Viñetas de 'Atón, la gran sombra del roble' (Harriet Cómics)

"La verdad es que la documentación ha sido bastante difícil -añade Gastón-. Yo tenía una foto fija de aquel tiempo, finales del XIX y principios del XX, pero pronto me di cuenta de que los cambios durante la vida de Atón fueron enormes. Entre ellos, la electrificación de la vida cotidiana. Atón llegó a Madrid en una locomotora a vapor y los tranvías de la ciudad eran tirados por caballos… Cuando murió tanto los trenes como los tranvías eran eléctricos. Se había inventado y popularizado el cine, el teléfono, la radio… El cambio era brutal, de un mundo antiguo a la modernidad absoluta".

"El tren que sale al principio del cómic nos hizo cambiar las primeras páginas -continúa el dibujante-. Habíamos introducido una locomotora a vapor y nos habíamos recreado en todos sus elementos, el humo, vapor, silbido, ruidos, bielas, ruedas… Posteriormente nos dimos cuenta de que ese tren era de los primeros trenes eléctricos y tuvimos que cambiar esas páginas. Pero lo que más lata me ha dado ha sido dibujar los sombreros de tipo bombín, tienen una geometría realmente difícil. Al final del cómic me divertía mucho dibujarlos, pero al principio me hicieron sudar la gota gorda".

Páginas de 'Atón, la gran sombra del roble' (Harriet ediciones)

El legado de Antón

En cuanto al legado de Antón, Mike Begoña asegura: "Los que somos aficionados al cómic o al deporte podremos agradecer a Abdón bastantes cosas, pero quizá el mayor legado de Abdón sea su espíritu y manera de hacer las cosas: trabajar desde un segundo plano, reunir a personas en torno a una idea y poner en marcha grandes o pequeños proyectos colectivos".

"Visto el ímpetu y el genio arrollador que tenía y la profunda huella que dejó en todos los que le rodearon, pienso que ahora sería una persona reconocida en la cultura vasca -añade Gastón-. Creo que el cómic hubiera tenido más recorrido y repercusión. Hay que recordar que es una obra póstuma y que se hizo casi en forma de homenaje por el empeño que Atón había puesto en ello hasta hacerlo posible. También nos han llegado noticias de que, en sus últimos años, el Banco de Bilbao le había cedido un despacho “a la altura de su valía” en los pisos superiores de su sede en la calle de Alcalá, para que desde allí pudiera dedicarse en cuerpo y alma a sus múltiples iniciativas".

"Lo que si podemos decir es que su legado en Madrid es enorme ya que fue el impulsor de la creación del “Athletic de Madrid”, hoy en día uno de los clubs con más renombre a nivel internacional", concluye el dibujante.