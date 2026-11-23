Paleontólogos catalanes han extraído en el yacimiento leridano del Molí del Piteu, cerca de Isona, el cuello de un titanosaurio que podría superar en tamaño al del abditosaurio, recuperado en 2014 en la cercana Orcau, que se consideró entonces el más grande extraído en Europa. Las dimensiones de los huesos apuntan además a que el nuevo ejemplar podría pertenecer a otra especie de titanosaurio de hace unos 70 millones de años.

Àngel Galobart, director del Museo de la Conca Dellà e investigador del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), ha explicado a la Agència Catalana de Notícies (ANC) que el yacimiento se descubrió hace unos cinco años, pero que las excavaciones no empezaron hasta dos años después. Al principio se localizaron fragmentos de huesos y, a medida que avanzaban los trabajos, aparecieron restos de un titanosaurio de grandes dimensiones. "Sacamos algunos de estos huesos largos y, finalmente, nos dimos cuenta de que había una parte del cuello, o posiblemente todo el cuello", cuenta el paleontólogo.

Para poder extraerlo, el equipo integrado por miembros del Museo de la Conca Dellà y del ICP protegió los huesos con resina acrílica y construyó a su alrededor una estructura de hierro y poliuretano, formando una gran caja que coloquialmente se denomina "momia".

Una de las características más destacadas de los restos de este ejemplar es que también incluyen parte de la zona pectoral, de las extremidades anteriores y de la parte craneal, que no se recuperaron en el abditosaurio de Orcau. Además, las vértebras podrían conservarse en conexión anatómica, es decir, en la misma posición que tenían cuando el animal estaba vivo. La preparadora paleontológica Elena Nieto ha explicado a la ACN que esto indicaría que, tras su muerte, los restos no sufrieron un transporte importante por corrientes de agua u otros fenómenos naturales.

El abditosaurio recuperado en 2014 podía llegar a medir entre 15 y 18 metros de longitud, de la cabeza a la cola, pero las dimensiones de los huesos hacen pensar que este titanosaurio podría superarlo. Nieto ha apuntado que las costillas del ejemplar localizado en Isona son más largas que las del anterior, lo que permite plantear que se trate de un animal más grande. En todo caso, los investigadores todavía no pueden afirmar si será el cuello más grande hallado hasta ahora, ya que aún hay que someterlo a un análisis en profundidad.

El estudio también deberá determinar si se trata de una especie distinta del abditosaurio, una especie hasta ahora solo conocida en la zona y que vivió a finales del Cretácico. Según Nieto, los datos disponibles actualmente apuntan a que podría corresponder a "otro tipo de titanosaurio", pero habrá que preparar y analizar todos los restos antes de confirmarlo.

Los titanosaurios eran grandes herbívoros que se desplazaban en grupo.GETTY IMAGES

En este caso, los investigadores también han encontrado en el yacimiento muchos dientes de dinosaurios carnívoros, un indicio de que el ejemplar habría sido depredado. En cuanto al comportamiento de estos grandes herbívoros, Nieto ha explicado que los titanosaurios se desplazaban en grupo y frecuentaban zonas cercanas a la costa y con presencia de agua. De hecho, en la Conca Dellà se han documentado ejemplares de tamaños muy diversos. Hay animales de unos doce metros, definidos como "enanos", otros de quince o dieciocho metros, como el abditosaurio, y este nuevo ejemplar, que podría ser aún mayor.

Un bloque de 18 toneladas

La extracción del cuello se llevó a cabo el miércoles pasado. El bloque, que incluía unos siete metros cúbicos de piedra, pesaba 18 toneladas, frente a las 5 toneladas del primer cuello extraído en 2014 en Orcau. Una gran retroexcavadora dio la vuelta a la "momia" y después la trasladó hasta un remolque. Durante la carga, sin embargo, se desprendió un fragmento de la parte anterior. El resto se mantuvo entero, pero ahora habrá que valorar hasta qué punto eso ha afectado a algunos huesos.

La siguiente fase consistirá en retirar la roca que envuelve los restos hasta llegar a los huesos. A partir de ahí, Nieto y el equipo de preparación limpiarán las superficies para dejar al descubierto sus características y poder estudiar cada elemento. La restauración se hará en Isona, al principio al aire libre y más adelante en un espacio cubierto.

Los expertos esperan que el proceso sea más rápido que el del abditosaurio. La preparación de aquel cuello duró aproximadamente seis años y, por la financiación de la que disponían, pasó una década desde la extracción hasta que los investigadores determinaron que era una especie nueva. Ahora, en cambio, el museo cuenta con un equipo que trabaja de forma continuada en el laboratorio de preparación, lo que debería agilizar los trabajos, según Nieto. La preparadora ha añadido que prevén organizar visitas para que el público pueda seguir su evolución y conocer cómo se preparan los restos.