La provincia de Málaga se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos preferidos para trabajar a distancia, tanto para españoles como europeos e incluso de otras partes del mundo. Como siguen en aumento, además de en la Costa del Sol muchos optan por vivir en pequeños pueblos del interior.

Benarrabá es uno de ellos. Un pintoresco pueblo blanco de la Serranía de Ronda, de unos 300 habitantes. Población que aumenta, de octubre a mayo, cuando llegan unos turistas muy especiales, los teletrabajadores.

Proyecto "Rooral"

Además de trabajar en remoto durante un tiempo, se alojan en casas de lugareños y conviven con sus vecinos. Todo esto es posible gracias a un proyecto que se llama “Rooral”.

Ofrece casa para vivir, puestos con ordenadores e internet, y convivencia con sus vecinos.

El ritmo del pueblo ayuda a bajar revoluciones

Ha recibido a profesionales de más de 45 países, tal y como explica su fundador y presidente, Juan Barbed. La gran ventaja para los turistas, según afirma Barbed, es que “El ritmo del pueblo les ayuda a bajar revoluciones, pasar menos tiempo en pantalla y entender mejor la vida del pueblo”.

Teletrabajo, opción contra la soledad y la despoblación

En Benarrabá, el teletrabajo no aísla. Es un puente que conecta vidas, la de los vecinos con los nómadas digitales. Los vecinos comparten sus costumbres, les enseñan su cultura… y los turistas llenan de vida y alegría las calles.

La sociedad está falta de contacto humano

El principal valor de este pueblo, como dice el alcalde, Silvestre Barroso, “es la gente; la sociedad está falta de contacto humano, y aquí lo hay”.

Una fórmula que pone en valor la vida rural, combate la despoblación y ayuda a paliar la soledad de los mayores. Y que demuestra que se pueden entrelazar la conexión wifi con el canto del gallo, la comida del táper con los guisos de toda la vida, y las reuniones en remoto con las conversaciones y encuentros de toda la vida.