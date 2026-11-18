Miles de haitianos han marchado este martes por las calles de Puerto Príncipe para apoyar la presencia de los soldados salvadoreños enviados por el presidente Nayib Bukele con el fin de combatir a las bandas criminales que asolan el país.

"Gracias, Bukele", "¡Viva Bukele!", "Demasiados policías han muerto", se podía leer en algunas pancartas durante una de las marchas de este martes, casi un mes después de la llegada de los primeros soldados de El Salvador, al margen de los marcos internacionales existentes.

Miles de haitianos se manifiestan en las calles de Puerto PríncipePatrice NoelAP Photo

"Bukele, el país es tuyo, haz con él lo que quieras", han coreado también algunos manifestantes en las calles de una capital controlada en gran medida por estas bandas armadas, responsables de una ola de asesinatos, violaciones y secuestros.

El propio Bukele ha reaccionado en X agradeciendo el apoyo del pueblo de Haití: "Nunca esperé algo así. Los oigo fuerte y claro. Los quiero a todos. Vamos a triunfar. Dios nos dará la victoria", ha expresado, compartiendo un vídeo de las manifestaciones.

A finales de octubre, Bukele envió más de 2.000 soldados a Haití; un despliegue realizado sin el aval de la ONU, pero bien recibido por las autoridades haitianas, quienes desde hace mucho tiempo se ven desbordadas en su lucha contra las pandillas.

El Salvador afirma que estos militares se encuentran allí para localizar a cuatro soldados —integrados en la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG, respaldada por la ONU)— que desaparecieron cerca de la capital, y que se retirarán una vez que estos cuatro efectivos sean rescatados.

Sin embargo, desde su llegada, sus operaciones han ido mucho más allá de esa misión.

La tarde en 24h El Salvador despliega 2.500 soldados para combatir las pandillas en Haití El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió a Haití 2.500 soldados el pasado mes de octubre tras el secuestro de cuatro de sus militares. Ver ahora

Las acciones de El Salvador en Haití

El presidente salvadoreño —quien ha logrado reducir considerablemente el poder de las pandillas en su país mediante una campaña que ha suscitado acusaciones de violaciones de los derechos humanos— celebró el 10 de noviembre la destrucción del "cuartel general" de una de las principales pandillas de Haití, respaldando su afirmación con un video del ataque realizado desde un helicóptero.

En Haití operan, de hecho, numerosas fuerzas que combaten a las pandillas —con mayor o menor grado de coordinación—, entre ellas la Policía y el Ejército haitianos, la FRG (apoyada por la ONU y compuesta por unos 2.000 efectivos), mercenarios privados extranjeros y, asimismo, los soldados salvadoreños.

Este mismo martes se han producido enfrentamientos al final de una manifestación. La Policía ha utilizado gases lacrimógenos cuando los manifestantes intentaron dirigirse hacia un gran estadio deportivo donde se encuentran destacados soldados salvadoreños, tras haber recuperado el recinto de manos de las pandillas con la colaboración de la policía haitiana.

Una mujer, afectada por los gases lacrimógenos lanzados por la Policía haitiana, recibe ayuda durante una manifestación en apoyo al presidente salvadoreño Nayib BukeleCLARENS SIFFROY

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a todas las fuerzas de seguridad en Haití a priorizar la protección de la población y a recurrir a la fuerza letal únicamente como último recurso.

Según sus registros, la violencia armada en Haití dejó un saldo de 4.595 muertos y 2.050 heridos durante los diez primeros meses de 2026.