El expresidente paraguayo Santiago Peña ha sido trasladado este lunes a una cárcel militar donde cumplirá prisión preventiva en una habitación sin los "privilegios" denunciados en el regimiento en el que permanecía por el caso Ueno bank, y que le costaron el puesto al coronel a cargo de esa unidad.

Peña, que este lunes ha cumplido 48 años, ha sido llevado hasta Viñas Cué, una prisión dentro de una base ubicada en Asunción, la capital del país, y donde ha sido recibido esposado, con chaleco antibalas y un casco, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Es el último episodio del escándalo que desató en Paraguay la intervención de Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y que llegó a controlar, durante la gestión de Peña, fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

El expresidente paraguayo Santiago Peña es trasladado en un vehículo a su llegada a la prisión militar de Viñas Cué, en AsunciónDANIEL DUARTE / AFP

Los privilegios de Peña hasta ahora en la cárcel

Peña había sido trasladado al Regimiento Escolta Presidencial horas después de su destitución, luego de ser hallado culpable de "mal desempeño de funciones" por el Senado. Según el diario local ABC Color, la celda de Peña en el regimiento estaba equipada con una amplia cama, aire acondicionado y un armario.

Además, se denunció la modificación de una sala de reuniones para ubicar un gimnasio y que el expresidente pudiera ejercitarse, así como la instalación de una pequeña oficina.

En un sorpresivo anuncio, el actual gobernante, Pedro Alliana, ha revelado durante su primer mensaje al país desde que juró al cargo el pasado 6 de noviembre, que ha dado la orden al ministro de Defensa, Óscar González, de destituir al comandante del regimiento, el coronel José Daiub.

El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, habla en una declaración sobre el colapso de Ueno Bank en AsunciónJOSE BOGADO / AFP

Las nuevas condiciones en prisión

En la nueva prisión, el exgobernante podrá seguir ejercitándose, pero ahora lo hará en una cancha de usos múltiples dos veces al día. "El lugar es el mismo para todos: placar, cama, silla, baño, mesa. Sin aire (acondicionado), con ventilador", ha apuntado a los periodistas el presidente de la Suprema Corte Militar, el general Nicolás Narváez.

Asimismo, explicó que este podrá solicitar modificaciones a su sitio de reclusión ante el juzgado que lleva su causa, y que podrá estar en "libre comunicación" con sus abogados.

Hora América La quiebra de Ueno Bank sacude el mapa político en Paraguay rne audio

Al dirigirse al país, Alliana ha ofrecido este lunes a la Fiscalía "todos los recursos" para esclarecer lo ocurrido con la intervención de Ueno bank, y ha indicado que la prioridad de su Gobierno es "garantizar la estabilidad del país, recuperar la confianza y dar respuestas concretas y rápidas a las necesidades" de los paraguayos.

"Los paraguayos merecemos saber la verdad", ha añadido Alliana, quien ha admitido que el cierre de Ueno "ha golpeado profundamente a numerosas familias".

Manifestación frente al Banco Central del Paraguay, exigiendo la devolución de sus ahorros tras el colapso del banco Ueno en AsunciónDANIEL DUARTE / AFP

Más de 1.800.000 ahorradores ya han recibido pagos de hasta 40 salarios mínimos, unos 121.760.000 guaraníes (17.800 euros), mediante el desembolso de aproximadamente 581 millones de euros del Fondo de Garantía del Banco Central.

Estas devoluciones, sin embargo, no han acallado las quejas de un grupo de afectados, que ha reclamado frente a la sede del Banco Central la devolución del 100% de sus ahorros. Los manifestantes han asegurado tener depositados en Ueno más de 75 salarios mínimos mensuales o unos 228,3 millones de guaraníes (35.000 euros), el monto máximo amparado por la garantía estatal.