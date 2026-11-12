Fin al episodio de lluvia y viento en Extremadura sin consecuencias graves

Aunque hoy se han registrado pequeños chubascos discontinuos por toda la región, ya se puede dar por concluido el episodio de intensas lluvias y viento que hemos tenido en Extremadura durante los últimos 3 días. Afortunadamente, la confluencia de las borrascas Bruna y Charles no ha provocado consecuencias graves en la región. Ni las fuertes rachas de viento ni las lluvias continuadas han generado grandes problemas.

Río Jerte a su paso por Navaconcejo (Cáceres)

De este modo, la Junta de Extremadura ha desescalado ya ayer por la noche los planes de protección civil y ante posibles inundaciones. Ambos, el PLATERCAEX y el INUNCAEX se encuentran, en estos momentos, en nivel operativo 0, pero no desactivados. Permanecen, por lo tanto, activos en modo de seguimiento y vigilancia.

Sobre todo, ahora muy pendientes de los niveles de ríos y de embalses tras la acumulación de agua de lluvia de los últimos días.

En la provincia de Cáceres, según la información de la Confederación Hidrográfica del Tajo, hay dos ríos con mucho caudal. El Alagón, en Coria, que está en alerta roja por superar sus umbrales normales y, cerca de ahí, en Galisteo, el Jerte, que baja con nivel naranja.

La presa del Jerte, en Plasencia, por su parte, está en nivel amarillo de capacidad.

132 incidentes atendidos por el temporal

Durante el día de ayer, el 112 de Extremadura ha atendido 132 incidentes relacionados con el temporal. En uno de ellos, los bomberos del SEPEI de Cáceres tuvieron que rescatar a una mujer y sus dos niños, que quedaron atrapados tras la crecida de un arroyo, en Coria.

Rescate de una familia por parte de los bomberos del SEPEI

Se produzcan daños, o no se produzcan daños, las medidas no pueden ser distintas

Afortunadamente, tal y como ha destacado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Emergencia, Interior y Emergencias, Abel Bautista, los efectos del temporal han sido menores de lo previsto en nuestra región. Bautista, además, ha defendido las medidas preventivas adoptadas por la Junta:

"Yo entiendo que las medidas se comprenden mejor si se producen daños, pero se produzcan daños, o no se produzcan daños, las medidas no pueden ser distintas. De lo que se trata en todo momento es de proteger a la población".

Una familia camina bajo la lluvia en Navaconcejo (Cáceres)

Cabe recordar que ayer la Junta suspendió toda la actividad lectiva en Extremadura, para proteger a la ciudadanía y evitar que hubiera tantos desplazamientos por carretera. Esta decisión se tomó en el norte de Cáceres ante el aviso rojo por fuertes precipitaciones y en el resto de la región, por los avisos que en principio fueron de nivel naranja, por fuertes rachas de viento que podían haber alcanzado entre 100 y 120 kilómetros por hora.