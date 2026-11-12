La inteligencia artificial generativa y los formatos conversacionales abren una nueva forma de acercarse a la información. Y ahora que la actualidad se consume cada vez más haciendo preguntas a un asistente IA, la clave es recibir respuestas en las que puedas confiar.

Eso es lo que ofrece ContextaRTVE, un chatbot para consultar la actualidad, obtener contexto y antecedentes sobre los temas que te interesan y seguir lo que importa. Entrenado únicamente con los contenidos informativos de RTVE, garantizando que las preguntas solo se contestan con periodismo riguroso, contrastado y de servicio público.

¿Cómo se usa?

Escribe un tema, un hecho o el nombre de una persona, con tus propias palabras. Puedes seguir la conversación con nuevas preguntas para aclarar o profundizar, o empezar una conversación nueva.

Si no sabes por dónde empezar, la herramienta te propone preguntas sugeridas. Se elaboran a partir de los titulares más recientes de RTVE Noticias y cambian según la actualidad del día.

La funcionalidad está disponible a través de la portada de RTVE.es y también en la url https://www.rtve.es/noticias/asistente-ia/actualidad.

¿Cómo elabora Contexta RTVE una respuesta?

Contexta RTVE responde a partir de las noticias de texto publicadas en rtve.es desde 2015 en las secciones de Noticias y Deportes. Su archivo se actualiza cada hora con lo que publica la redacción de RTVE y, antes de usar una noticia en una respuesta, la herramienta vuelve a consultarla en el sistema oficial de RTVE, de modo que trabaja siempre con la versión publicada.

Cuando haces una pregunta, la herramienta busca en ese archivo las noticias que pueden responderla, combinando la búsqueda por palabras clave con la búsqueda por significado. Entre los resultados, un modelo de lenguaje (un sistema de inteligencia artificial) elige las más relevantes, como máximo cuatro, lee su texto completo y redacta con ellas, y solo con ellas, una respuesta breve. Y si no encuentra información suficiente como para dar una respuesta, lo dirá claramente. Cada respuesta se vincula con las piezas originales. Aparecen al final de cada párrafo y también debajo, en el apartado "Para seguir entendiendo".

Mientras trabaja, la herramienta muestra los pasos que sigue y los titulares que está leyendo, que se pueden volver a consultar al terminar. De este modo, el usuario puede ver el procesamiento realizado por el asistente, con el número de noticias revisadas en el archivo de RTVE.es y la selección final utilizada para generar la respuesta.

ContextaRTVE responde en castellano y también en catalán, gallego, euskera o aranés si la pregunta está escrita en una de esas lenguas.

¿Cómo se evitan las "alucinaciones" o los errores?

Contexta RTVE solo se basa en noticias publicadas por RTVE y siempre incluye al menos una referencia para el resumen que elabora. No consulta internet ni otros medios, y si la pregunta incluye un enlace a otra web, no lo abre. Eso garantiza que toda la información que ofrece la IA procede del trabajo previo de la redacción de RTVE.

Tiene instrucciones de no inventar cifras, causas ni relaciones entre hechos; de atribuir siempre las opiniones y acusaciones a quien las hace; de distinguir la fecha de publicación de la de los hechos y de no presentar noticias antiguas como novedades.

Está diseñado para ser neutral: no hace recomendaciones de voto ni persuasión electoral, no elabora perfiles políticos de personas ni clasificaciones ideológicas de partidos, no atribuye culpas por su cuenta y no da asesoramiento personalizado. Tampoco procesa contenido potencialmente dañino: rechaza peticiones de instrucciones peligrosas (explosivos, ataques informáticos, autolesiones o búsqueda de datos de personas para acosarlas), con un filtro propio y un servicio de moderación automática. Y está instruida para tratar el texto de la pregunta, la conversación previa y las noticias como información, no como instrucciones que deba obedecer.

Si no lo sabe, lo dice: cuando las noticias no permiten responder, avisa de que no ha encontrado cobertura suficiente en lugar de dar una respuesta. Y los enlaces no los escribe la IA: los añade el sistema y solo pueden llevar a las noticias de RTVE consultadas. Un párrafo sin fuente se descarta antes de mostrarse.

Aun así, ninguna herramienta de IA generativa puede eliminar por completo el riesgo de errores o de "alucinaciones", el término técnico que se usa cuando la IA interpreta mal los textos en los que se basa o añade información que no está en ellos. Por eso te pedimos que compruebes la información en las noticias enlazadas. Es una herramienta en fase experimental y seguiremos mejorándola.

Si la herramienta no encuentra suficientes noticias de RTVE relacionadas con tu pregunta, no generará una respuesta. También es posible que una respuesta no recoja todo lo que RTVE ha publicado sobre un tema, o que incluya alguna noticia poco relacionada con tu pregunta. Si lo detectas, o ves cualquier error, te agradecemos que nos los cuentes escribiéndonos a datosrtve@rtve.es.

¿Qué hace RTVE con mis conversaciones?

Contexta RTVE, desarrollada por el equipo de Innovación de RTVE junto al equipo de RTVE Noticias, es el primer chatbot de contenidos informativos publicado por RTVE. El proyecto se suma a la estrategia de RTVE de explorar nuevos formatos digitales que acerquen su periodismo a nuevas audiencias, sin renunciar a los principios de rigor, independencia y transparencia que definen al servicio público.

Es un proyecto piloto y RTVE revisa las conversaciones para mejorar la herramienta: comprobar que las respuestas son correctas, detectar errores y conocer qué temas interesan. Para ello guardamos las preguntas, las respuestas y las noticias consultadas. Cada conversación se identifica con un código aleatorio que no está vinculado a tu identidad ni a tu dirección IP. Las revisan los equipos de Innovación y de RTVE Noticias, y se borran a los 90 días.

La conversación solo se conserva en tu navegador mientras mantienes la pestaña abierta. Te recomendamos no incluir datos personales ni información sensible en tus preguntas.