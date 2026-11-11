Los piquetes irrumpen en el plató del programa 'Cafè d'Idees' en TVE Cataluña y retrasan su emisión

La huelga general que se celebra este miércoles en todo el país, convocada por los sindicatos para protestar por la situación de la vivienda, y pidiendo unos salarios dignos, ha tenido su reflejo también, en la emisión de algunos programas de televisión y radio y el desarrollo de la programación de algunos canales.

Es el caso del programa 'Cafè d'Idees', que presenta la periodista Gemma Nierga en Ràdio 4 y La2Cat, no ha podido comenzar su emisión con normalidad esta mañana, en que habían preparado una programación especial para informar sobre la huelga, al irrumpir en el plató un grupo de manifestantes.

Quince minutos antes de las 8 horas de la mañana, que es cuando arranca el programa, medio centenar de personas encapuchadas y con la cara tapada han llegado en los estudios de RTVE en la calle Roc Boronat de Barcelona, accediendo al plató del programa y que estaba listo para su su emisión en directo.

Allí han desplegado pancartas reivindicativas relacionadas con la huelga general, por lo que no ha podido comenzar a la hora prevista, tal como han recogido las redes sociales del programa, la emisión.

🔴 No podem emetre el programa perquè un grup de manifestants ha entrat al plató en el marc de la vaga general de l'#11N Els periodistes som considerats servei essencial, però avui no podem fer la nostra feina 📲 https://t.co/evDRSEWz0U https://t.co/Mfqjj25gAV — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 11, 2026

"Los periodistas son considerados servicios esenciales", ha dicho Nierga en una breve intervención desde otro espacio que no es el plató principal del 'Cafè d'Idees'. "Ho hoy no podemos realizar nuestro trabajo", ha insistido.

Tras personarse en el lugar los Mossos d'Esquadra los manifestantes han abandonado el estudio y la emisión del programa ha podido retomarse hacia las 8:48 horas, sin que se produjeran más incidentes. Finalmente, el programa ha podido estar en antena hasta la 10.30 horas de la mañana; un programa más reducido de lo normal por la huelga general, ya que este espacio siempre finaliza a las 11 horas.

Canal Sur, a negro

En Andalucía, Canal Sur Televisión, la televisión pública andaluza se ha ido a negro en torno a las ocho de la mañana, como consecuencia de esta huelga. «La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias», informa un faldón sobreimpreso sobre una pantalla en negro.

Hace seis meses, el 11 de mayo, la emisión de Canal Sur Televisión ya se fue a negro varias horas antes de un debate electoral previsto entonces para las elecciones andaluzas. En esa ocasión la interrupción temporal se produjo por los paros convocados en esta empresa pública por el comité de huelga.

🔴Canal Sur se va a negro y no se encuentran emitiendo como consecuencia de la huelga general ▪️La emisión lleva interrumpida desde las 8 de la mañana 🎙️Fernando Maestre | @RTVEAndalucia https://t.co/ne59tkH74R — Radio 5 (@radio5_rne) November 11, 2026

Otros canales autonómicos, como las televisiones autonómicas gallega, TVG, o la aragonesa, Aragón TV han visto alteradas sus emisiones normales, recortando la duración de algunos espacios o haciendo cambios en su programas de actualidad.

Las páginas web de otros canales como Radio Televisión Canarias o Castilla La Mancha Televisión advierten en sus páginas web de que su programación podría verse alterada o sufrirá modificaciones por la jornada de huelga.