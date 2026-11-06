El PP acusa a Sánchez de "recibir un país que funcionaba y dejar uno ensangrentado"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este viernes un acto en Ávila el lema escogido por su partido para la campaña electoral del 29-N, 'cambio necesario'. "Sánchez recibió un país que funcionaba y va a dejar un país ensangrentado. No hay una sola cosa que vaya a dejar mejor que en 2018", ha valorado Tellado al presentar a los candidatos por la provincia abulense al Congreso de los Diputados y al Senado.

"Lo ha destrozado absolutamente todo. España necesita recuperar el orden perdido durante estos ocho años", ha continuado el secretario general del PP. "El lema de campaña que a partir de mañana luciremos y es lo que quiere la gente: el cambio. El cambio de un país que no se resigna a tanta miseria y degradación", ha añadido Tellado.

Según el director de campaña del PP, el Ejecutivo de Pedro Sánchez es un "gobierno desastroso" que "probablemente sea el peor de la democracia". "No sabemos si es más corrupto o más negligente", ha dicho ante los afiliados del PP en Ávila. "No hay capacidad de gestión. No solo no arreglan ni un solo problema si no que además los acaban agravando", ha insistido.

Tellado valora las últimas informaciones del caso Koldo

Tellado también se ha referido a la dimisión esta semana del exministro de Transportes, Óscar Puente, y a las últimas noticias del caso Koldo y la detención del que, según la UCO, fue chófer de Sánchez durante las primarias de 2017.

"Ha tenido que irse a casa 115 muertos después. Además, el primer ministro de transportes, Ábalos, ha vuelto por una pieza más de corrupción en la que está involucrado el mismísimo chófer de Sánchez. De las fotos de aquel Peugeot no se salva ni uno, han ido cayendo uno tras otro", ha señalado en alusión al famoso coche en el que se recorrió el ahora presidente del Gobierno el país buscando apoyo entre las federaciones socialistas y acompañado de Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "Eso es el 'sanchismo': sectarismo, insultos, mentiras y fraudes", ha valorado.

Para Tellado, desde el ministerio de Transportes, "han proliferado todas las miserias del 'sanchismo', solo Moncloa y Hacienda podrían competir con él. El ministerio de Ábalos y Puente ha sido el museo de los horrores de este país", ha añadido.

Abascal presenta a sus candidatos en Granada

Paralelamente, en Granada, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha presentado a sus candidatos por la provincia andaluza y ha dado otro nuevo mitin en esta precampaña. En él, Abascal ha cargado duramente contra la inmigración y el Gobierno.

"Después de lo que nos ha pasado estos años se puede decir que el 29-N nos lo jugamos todo porque enfrente hay una mafia corrupta que ha mentido, traicionado, corrompido y hecho todo lo peor que se podía hacer desde la presidencia del gobierno", ha señalado. "Da igual que seas turista o ilegal, la sanidad se ha regalado absolutamente a todo el mundo", ha dicho Abascal ante los asistentes.

Según Abascal, "aquí se entrega la cartera sanitaria a cualquiera y eso causa la muerte de nuestros compatriotas que son atendidos de manera tardía", ha expresado . "Esas muertes tienen responsables como Adamuz, la dana o el apagón".

"España no es una ONG, es una patria y hay que dirigirla de manera seria. Los hospitales de los españoles no son para el mundo entero", ha continuado Abascal, que a su juicio "es incompatible defender la invasión migratoria y decir que eres defensor de los servicios públicos".