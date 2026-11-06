Desmantellada l'acampada per l'habitatge a Palma després de 37 dies de protesta
- Els acampats han desafiat el desallotjament i han dormit a la plaça d'Espanya damunt cartons
- El batle insisteix en fer cumplir l'ordenança cívica
Ja feia fosca quan, aquest dimecres, la Policia Local va acordonar l'acampada per l'habitatge i va començar el desallotjament de la plaça d'Espanya, a Palma, després de 37 dies de protesta.
En un principi, es va desenvolupar de forma pacífica, amb veus a favor i en contra. Van ser els mateixos acampats els qui van recollir les tendes, mentre demanaven on era l'ordre de desallotjament.
La tensió va anar en augment, igual que el nombre de manifestants, i la Policia Local va requerir la presència dels antiavalots de la Policia Nacional. Tot plegat, una operació que no comptava amb l'autorització de Delegació del Govern.
La polèmica continua
El delegat del Govern va mostrar en directe la seva preocupació per xarxes socials i defensa que l'acampada està emparada pel dret de reunió.
Per part seva, l'Ajuntament de Palma argumenta una ordenança cívica i d'ocupació, que permet les acampades, però que es pot revocar per motius de seguretat. A més, el batle assegura que no va ser un desallotjament: només eren 4 persones, diu, i algunes eren sensesostre ja identificats d'altres assentaments.
L'oposició qüestiona que Cort tengui les competències per dur a terme aquesta actuació.
El desafiament dels acampats
Els acampats per l'habitatge han tornat a la plaça. No han aixecat tendes, però han dormit damunt cartons.