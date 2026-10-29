Navarra honra a las víctimas del accidente de Toledo
- Comienza el primero de los tres días de luto oficial
- El comité Adif muestra su dolor, pero critica las filtraciones de audios
Es difícil que una declaración institucional salga adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, la cuestión del accidente ferroviario concitaba el consenso: el Legislativo navarro muestra su pésame y dolor a las familias de las víctimas mortales y se solidariza con las personas heridas.
La cámara también se ha solidarizado con las entidades y personas que están trabajando en la zona del accidente. Por su parte, desde el ejecutivo foral han ofrecido su ayuda a la comunidad de Castilla - La Mancha. Todo ello se ha escenificado justo antes del pleno ordinario. Los parlamentarios y el Gobierno han guardado un sentido minuto de silencio.
Los actos en memoria de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario se han sucedido durante toda la jornada. A mediodía mostraban sus respetos la Delegación del Gobierno en Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona. En Tudela, las banderas ondean a media asta desde ayer, cuando se celebró por la tarde una concentración en consonancia al llamamiento oficial de la Federación Española de Municipios y Concejos.
Entre los minutos de silencio que se han guardado, uno especialmente significativo y emotivo ha sido el convocado por el comité de empresa de Adif en todas las estaciones de tren de España. Los sindicatos se unen al dolor general y critican duramente la filtración de los audios entre el centro de control de Atocha y los trenes que finalmente chocaron. En Pamplona, el presidente del Comité de empresa de Renfe pedía respeto a la privacidad de la investigación.
Nos parece que todos esos audios están fuera de contexto
Diego Casar sostiene que no hay que tener miedo a utilizar el tren como medio de transporte, al tiempo que defiende la profesionalidad de los trabajadores del sector.