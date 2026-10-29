El metro que cruzó un puente del barranco del Poyo cinco minutos antes de su caída: “Se evitó de milagro una tragedia mayor”

"Estamos atrapados, no podemos llegar a casa. Lo que estamos viviendo Miguel y yo ahora mismo…Es que vamos a salir en las noticias medio muertos". Sara les envió este audio de WhatsApp a sus padres. Eran las 19:30 del día de la dana del 29 de octubre de 2024. Viajaba con su novio en metro hasta que les avisaron por megafonía - dos paradas antes de su destino - que la última iba a ser València Sud. Nadie les dio ninguna explicación.

"València Sud es una estación en mitad del campo", matiza Sara. Empezaron a caminar hasta Paiporta porque estaba a unos dos kilómetros, "pensábamos que podíamos llegar. Nos dimos cuenta de que el barranco se había desbordado cuando íbamos hacia él".

Por suerte, encontraron a otro grupo de pasajeros del metro: "ya teníamos el agua por la cintura y conseguimos hacer una cadena humana para subir a un puente y salvarnos", recuerda.

"Ferrocarrils de la Generalitat llevó a la gente al epicentro de la catástrofe"

Hacía una hora que había caído el puente de Picanya (18:17h) y se había desbordado el barranco de Paiporta (18:32h), pero los metros continuaban circulando, muy cerca del barranco del Poyo. "Fallaron muchas cosas el día de la dana y una de ellas fue el metro de València. Llevó a la gente al epicentro de una catástrofe. Me parece muy sorprendente que nadie de València Sud supiera nada", sentencia Sara. En la parada de València Sud se encuentra el Puesto de Mando, es el punto logístico y de coordinación del metro.

Vías anegadas en la estación de Vàlencia Sud en la tarde del 29ORTVE

La Conselleria defiende la gestión de Metrovalència

"Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) actuó según la información de la que disponía", defendió el Consejero de Infraestructuras en una rueda de prensa en julio de este año. Vicente Martínez Mus aseguró también que "funcionaron los protocolos" porque "no hubo que lamentar ninguna víctima mortal ni entre los pasajeros ni entre los trabajadores".

Televisión Española ha podido hablar con maquinistas que relatan los momentos críticos vividos en el metro durante esa jornada. "Ya por la mañana teníamos noticias de que habían cortado la circulación desde l’Alcúdia a Castelló, en la Ribera Alta", asegura un maquinista de la línea 1 que trabajó ese día. Ninguno de los maquinistas con los que hemos hablado quiere revelar su nombre por miedo a represalias.

Metro de Valencia inundado el 29ORTVE

A las 8:19h había vías anegadas en la línea 1 del metro. Según el Informe de FGV, a las once de la mañana se decretó la interrupción de ese tramo de la vía. Las incidencias, en cambio, continuaron por la tarde en otros puntos.

Un tren cruzó el puente de Paiporta cinco minutos antes de quedar arrasado

"Hubo suerte porque a las 19:05h cruzó el último tren el puente de Paiporta, pero el de las 19:07h tuvo que volver porque ya no podía pasar", explica Enrique Gómez, trabajador de señalización en FGV. Las vías por donde circulaba el convoy quedaron arrasadas por el agua cinco minutos después. "No se ha tenido en cuenta lo que es un factor grave o inminente. Si el tren hubiera llegado cinco minutos más tarde, la catástrofe habría sido mucho mayor", lamenta Sergio Álvarez, responsable de salud laboral del sindicato FETA-CGT.

Instalaciones de València Sud, sede de metrovalenciaRTVE

Al menos tres trenes acabaron parados en València Sud, la sede de Metrovalència. Más de un centenar de pasajeros tuvieron que refugiarse allí esa noche. "Habilitamos un tren para que pudieran dormir y, dentro de la estación pusimos, a la gente mayor, a los niños y a las embarazadas", explica otro de los maquinistas que trabajó ese día.

"Yo sentía que no iba a salir con vida porque el agua no paraba de subir", añade su compañero. Ambos critican que, en ningún momento, recibieron indicaciones sobre cómo actuar. "Sinceramente, no creo que hubiera ni protocolo", añade uno de los maquinistas. "Nuestros superiores no hicieron nada. Actuaron como un sálvese quien pueda".

La circulación se paralizó 26 minutos antes de sonar el ES-Alert

A las 19:40h, el personal de seguridad privada de València Sud alertó de que una "gran masa de agua" se dirigía a "gran velocidad" hacia las instalaciones de FGV, tal y como se expone en el informe de la empresa pública. Un vigilante de seguridad se fracturó la pierna al caer por la fuerza del agua.

Estación de Metro ValenciaRTVE

A las 19:45h, Metrovalència anuncia la paralización de la circulación de todas las líneas de metro y tranvía. Y a las 20:11 sonó el ES-Alert en los teléfonos de los valencianos. "Gracias a que se inundó el Puesto de Mando, se paró la circulación y no tenemos que lamentar víctimas", asegura uno de los maquinistas.

"Hemos denunciado porque nos sentimos abandonados como trabajadores"

Hubo trabajadores de Ferrocarrils que quedaron desamparados en otras estaciones. Es el caso de Enrique Gómez. Estaba revisando la catenaria de la línea 1. Trató de acceder a València Sud, pero terminó en Benetússer junto con otros dos compañeros. La furgoneta con la que iban terminó flotando en el agua después de la riada. Ellos se salvaron porque consiguieron salir del vehículo y acceder al portal de un edificio. "Nosotros hemos denunciado porque pensamos que fuimos abandonados como trabajadores", defiende.

Solo un sindicato y tres maquinistas han denunciado a la empresa pública. También lo han explicado a la juez de Catarroja que instruye la causa penal de la dana. "No me siento seguro conduciendo un tren. De hecho, hace unas semanas tuvimos otra alerta roja y no hemos aprendido nada", lamenta uno de los maquinistas. "Quiero que se haga justicia. No puede ser que tenga que salir un tren de A a B bajo cualquier criterio y circunstancia", termina el otro. Los responsables de Metrovalència que vivieron en primera persona la inundación del Puesto de Mando han declinado participar en este reportaje.