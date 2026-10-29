Detenidos dos adolescentes por crear los canales de Blocus que incitaban al saqueo en Valencia y en Lleida

Dos adolescentes de 17 y 16 años han sido detenidos en Valencia y en Bellmunt d'Urgell (Lleida) como presuntos responsables de la creación y administración de canales de comunicación vinculados al movimiento 'Blocus', desde los que se incitaba a cometer saqueos, actos vandálicos y ataques contra las fuerzas de seguridad tanto en Valencia como en Lleida.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves en Bellmunt d'Urgell a un adolescente de 16 años, identificado como el creador y administrador de los canales 'Blocus Lleida', desde los que se promovían saqueos y altercados violentos previstos para el 31 de octubre en la capital del Segrià. La detención se ha llevado a cabo después de que las investigaciones permitieran identificar al responsable de varios grupos creados a principios de semana en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

Según la policía catalana, el menor utilizaba estos canales para incitar, dirigir y dar instrucciones a otros usuarios con el objetivo de cometer actos vandálicos, saquear establecimientos comerciales y atacar a las fuerzas de seguridad. En las conversaciones, los participantes discutían qué comercios debían ser objetivo de los saqueos, cómo organizar los asaltos y qué vestimenta utilizar para dificultar su identificación. También se planteaba recurrir a la violencia y emplear artefactos lesivos contra los agentes policiales.

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha asegurado en su cuenta oficial de la red social X que "la detención del presunto responsable de los canales de BLOCUS en Lleida demuestra que no habrá impunidad ante la violencia". "Actuaremos siempre con serenidad, aplicando la ley y garantizando la seguridad de todos. Quien promueva actos vandálicos y ataques a la policía deberá asumir las consecuencias. Muchas gracias al cuerpo de Mossos d'Esquadra por su importante labor para hacer posible esta detención", ha agregado.

Asaltos en el centro de Valencia

Paralelamente, en Valencia, la Policía Nacional detuvo este miércoles a un menor de 17 años como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para cometer delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. El joven era el creador de los canales denominados 'Blocus Vlc', a través de los cuales promovía asaltos a establecimientos comerciales, especialmente en el centro de la ciudad.

Según la investigación, el detenido había creado varios grupos en dos aplicaciones de mensajería instantánea desde los que daba órdenes e instrucciones a los participantes, fijaba la fecha y hora de los saqueos y animaba a difundir los canales en redes sociales para captar a más integrantes. Uno de estos grupos llegó a reunir a más de 400 usuarios.

En las conversaciones se detallaba cómo acceder a los establecimientos y qué procedimientos debían seguir los participantes para llevar a cabo los saqueos. Incluso se planteaba provocar incendios simultáneos en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de distraer a los agentes policiales.

Los canales han sido clausurados y, tras la detención del menor, se ha acordado su internamiento cautelar en un centro especializado. La Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana mantiene abierta la investigación.

Investigaciones abiertas en ambas ciudades

Las dos detenciones se producen en el marco de las actuaciones policiales contra la organización de altercados y saqueos a través de canales de comunicación que operaban bajo la denominación 'Blocus'.

En ambos casos, los investigadores han constatado que los grupos no se limitaban a difundir convocatorias, sino que también contenían instrucciones sobre la organización de los actos vandálicos, los establecimientos que debían ser atacados y las estrategias para dificultar la intervención policial.

Tanto la Policía Nacional como los Mossos d'Esquadra mantienen abiertas sus respectivas investigaciones para esclarecer el alcance de estas convocatorias y determinar la posible implicación de otras personas. En el caso de Lleida, la policía catalana no descarta nuevas detenciones.