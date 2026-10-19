¿Cuánto ganan los vecinos de tu barrio? El mapa de la renta y el origen de los ingresos, calle a calle
- Pozuelo o Matadepera triplican a los municipios con menos renta, como Darro, en Granada, o Avión, en Ourense
- Consulta los datos de ingresos de los hogares en 2024, el último año disponible, en cada municipio y barrio de España
La renta mediana de los hogares españoles aumentó en 2024 un 3,6% hasta los 19.950 euros, si bien esa cifra no acaba de reflejar la realidad de los ingresos en toda la extensión de la geografía española. Más de 39.000 euros separan los barrios acomodados del centro de Madrid y Barcelona donde llegan a los 47.250 euros por hogar, como Retiro o Les Corts, de Las Mil Viviendas, en Alicante, o el Polígono de Cartuja, en el norte de Granada, donde la renta mediana apenas supera los 8.000 euros. Son los extremos de una escala que dibuja cómo se distribuyen los ingresos y su reverso, la desigualdad, por España, según refleja la última actualización del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Una herramienta que permite responder a preguntas como de qué viven los hogares españoles, cuánto ganan los vecinos de un barrio o una localidad concretos o si vives en un barrio rico o pobre.
La información del INE proporciona los ingresos anuales de cada hogar en función de las personas que viven en él, lo que en el mapa de DatosRTVE se representa a través de la renta anual mediana por unidad de consumo (consultar la metodología al final de la noticia), con un desglose geográfico que alcanza el nivel municipal, en el caso de las poblaciones mayores de cien habitantes, y el de sección censal en los pueblos y ciudades de mayor tamaño. El mapa muestra, además de la renta y de cómo ha variado en los últimos cinco años, la fuente de los ingresos de los hogares, fundamentalmente los salarios de los miembros de la familia en edad activa, pero también de activos patrimoniales (capital, inversiones, rentas y alquileres) y otras actividades económicas, así como de diferentes prestaciones públicas, como las pensiones y el paro u otros subsidios de desempleo.
El resultado es una representación precisa no solo de la riqueza, en términos de ingresos, de cada territorio, sino también de los ejes de desigualdad que atraviesan el país: el norte y el sur de España, los pueblos ricos y pobres, las zonas rurales frente a las urbanas y los diferentes barrios de las ciudades. La exploración del mapa dentro de cada municipio evidencia, asimismo, cómo barreras naturales (un río, un monte) o arquitectónicas (una carretera, un desarrollo urbanístico) trazan fronteras económicas entre áreas acomodadas y zonas deprimidas.
Estos datos no solo informan de las características económicas de los hogares, sino que son también un indicador indirecto de la economía y la demografía del país. Que en una familia de varios miembros la mayor parte de sus ingresos dependa del subsidio de desempleo que cobra un adulto es un indicio de vulnerabilidad frente al de otra en la que se reciban regularmente uno o más sueldos o incluso se perciban ingresos adicionales por el patrimonio disponible. Del mismo modo, si la mayor parte de los vecinos de un barrio o población viven de su pensión, evidencia que se trata de una zona envejecida y de menor dinamismo económico.
Los municipios con mayor y menor renta de España
Por municipios, los datos de 2024 reflejan tendencias ya observadas en años anteriores: las localidades con mayor renta se concentran en el norte del país, especialmente en Navarra, País Vasco y Cataluña, así como en las Islas Baleares y en la región de Madrid, mientras que las de menor renta predominan en el sur, sobre todo en Extremadura y Andalucía.
El municipio con mayor renta mediana vuelve a ser Pozuelo de Alarcón, en Madrid, con 39.550 euros, seguido de Boadilla del Monte, también en el oeste de Madrid, Matadepera, en Barcelona, y Laukiz, en Vizcaya. Las 20 localidades que más renta mediana presentan se encuentran en tan solo cuatro provincias: Madrid, Barcelona, Bizkaia y Gipuzkoa.
En el otro extremo se sitúan municipios como Darro, Guadahortuna o Iznalloz, en Granada; Avión, en Ourense; Huesa, en Jaén; Benamargosa, en Málaga; Talayuela, Cáceres; o Torrevieja, en Alicante, donde la renta mediana no alcanza los 13.000 euros.
Aunque la diferencia, en términos absolutos, entre los municipios con más y menos renta sigue siendo amplísima, este año la brecha se ha reducido ligeramente: en 2023, la renta mediana por unidad de consumo de Pozuelo de Alarcón era casi 3,7 veces la de los municipios con menos ingresos, mientras que este año es 3,4 veces mayor.
Murcia y Extremadura, las regiones con más población en zonas con menor renta
Los datos del INE también reflejan una desigual distribución regional de la renta por habitante, ya que, por ejemplo, más del 80% de los residentes en Murcia y Extremadura viven en secciones censales de rentas bajas o media-bajas. Andalucía está en una situación similar, con casi el 57% de su población viviendo en secciones censales de renta baja.
Por el contrario, dos de cada tres residentes en el País Vasco viven en zonas de renta alta, al tiempo que apenas el 8% de los vascos residen en lugares de renta baja o media. Del mismo modo, en Navarra, el 82% de los ciudadanos viven en barrios donde las rentas anuales medias son altas o medias-altas.
Sobre esta información
El Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE da información de la renta de los españoles desagregada hasta el nivel de sección censal. Esta división administrativa, más pequeña que los distritos, coincide con el perímetro del municipio en los pueblos con pocos habitantes. En las grandes ciudades, en cambio, el nivel de detalle permite ver la distribución de renta por barrios y, en ocasiones, casi manzana por manzana.
Para la elaboración de los indicadores de ingresos, el INE utiliza datos tributarios de la Agencia Tributaria y de las Haciendas Forales, adscribiéndose los ingresos al lugar donde reside el perceptor de rentas. Por eso, en esta relación de ingresos solo se incluyen los que figuran en la declaración de la renta, y no refleja cualquier tipo de ingreso no declarado en el IRPF, incluida la economía sumergida.
Solo una parte de los indicadores que ofrece el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE está disponible para toda España. No hay datos de renta para las zonas donde vivan menos de cien personas. Los mapas para País Vasco no desglosan el origen de los ingresos más allá del salario y la categoría de otros ingresos.
Los datos de renta expresan la renta anual mediana por unidad de consumo, expresada en euros, un indicador que tiene en cuenta no solo la riqueza del hogar, sino también cuántos miembros tiene. Es decir, para cada hogar, se suman todos los ingresos y se dividen entre sus miembros, con el siguiente ajuste: el primer adulto suma uno; otros adultos, 0,5; y cada niño 0,3. Este es el cálculo que utilizan Eurostat o la OCDE para comparar rentas en hogares de distinto tamaño. Así, una persona que vive sola y gana 15.000 euros anuales tendrá la misma renta que los cuatro miembros de una familia formada por una pareja con dos hijos (2,1 unidades de consumo) que ingresa 31.500 euros.
Se ha elegido la renta mediana en lugar de la media por ser un indicador más firme: es simplemente el valor que queda en el punto medio al ordenar las rentas de un municipio o sección censal, de modo que la presencia de hogares con riquezas extremas tiene menos influencia que en el cálculo de la media.