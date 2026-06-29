Casi 8 millones de personas, el 30% de la población de las principales ciudades, viven en barrios vulnerables

Barrios con poca renta, alta tasa de paro, bajo nivel de estudios y carencias en las viviendas. Barrios vulnerables en los que cada vez reside más población y que se localizan cada vez más en las periferias. La última versión del Catálogo de Barrios Vulnerables estima que, en las zonas degradadas de las 153 ciudades españolas analizadas –aquellas con más de 50.000 habitantes, así como las capitales de provincia– residen cerca de 7,8 millones de personas. Son el 30,8% de los más de 25 millones de ciudadanos empadronados en total en esas ciudades.

El último catálogo publicado -cuyos datos detallados se han presentado este lunes en la Universidad Politécnica de Madrid y pueden consultarse en e-cienciaDatos- ha detectado hasta 993 barrios vulnerables en 130 de los 153 núcleos de población objeto del estudio después de analizar los datos del último Censo de Población y Vivienda de 2021, difundido por el INE en 2023, y cruzarlos con los datos del Catastro y el Atlas de Distribución de la Renta.

Son 75 barrios más que una década antes, cuando se estima que vivían en ellos el 27,3% de la población urbana; y 623 más que hace más de 30 años, cuando se calcula que residían en ellos solo el 14% de los habitantes de estas ciudades, según el Catálogo de Barrios Vulnerables 2021, realizado por el Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (giau+s) de la Universidad Politécnica de Madrid por encargo del Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El mapa deja también otros titulares: Andalucía es la comunidad con mayor porcentaje de población vulnerable en las ciudades analizadas; Málaga es la única ciudad entre las diez más pobladas de España donde más de la mitad de la población vive en zonas desfavorecidas. De hecho, el barrio con vulnerabilidad crítica más poblado de España está en la capital malagueña: La Palma - La Palmilla; y en municipios como Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, prácticamente toda la población vive en barrios considerados vulnerables

Más vulnerabilidad y más concentrada en la periferia La investigación usa cuatro indicadores para determinar que un barrio es vulnerable: que la población sin estudios primarios supere el 6,71%; que más del 30,42% de su población esté por debajo del umbral de la pobreza; que la tasa de paro sea superior al 26,84% y que la calidad de la vivienda esté por encima de 5,34 puntos en una escala del 1 (mejor calidad) al 9 (peor calidad). En este último caso, se han excluido las secciones censales con una renta media por unidad de consumo por encima de los 20.861 euros (equivalente a 43.807 euros para una familia de dos adultos y un niño) para no incluir zonas con edificaciones más antiguas pero con residentes con mayor poder adquisitivo. De los 993 barrios delimitados hay 36 con vulnerabilidad crítica y 92 con vulnerabilidad severa. En estas 128 zonas, viven más de un millón de personas. Los más poblados entre los más vulnerables con los cuatro indicadores son el ya mencionado La Palma - La Palmilla, en Málaga, y Los Pájaros, en Sevilla. Otros 4,7 millones de personas viven en alguno de los 603 barrios con vulnerabilidad media y poco más de 2 millones en las 262 zonas consideradas de vulnerabilidad leve. Los barrios pueden ser vulnerables para alguno de los indicadores o para los cuatro. La conclusión central del estudio es que los desequilibrios internos de las ciudades españolas han aumentado "de una forma significativa y continuada, en un doble proceso de incremento y concentración espacial de la población vulnerable" en las tres últimas décadas. Andrés Viedma Giuard, investigador del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, explica a DatosRTVE que este doble proceso "responde a que vivimos en sociedades cada vez más desiguales y en ciudades con una fragmentación urbana cada vez mayor". La investigación ha detectado también como la vulnerabilidad "se mueve dentro de la ciudad" desde los centros históricos a la periferia "por procesos de gentrificación y turistificación", puntualiza Viedma, quien explica que, aunque el primer "valor" del Catálogo es identificar las áreas que deben priorizarse a la hora de diseñar políticas urbanas desde las distintas instituciones, hay un segundo, que es poder "ver los procesos de transformación de las ciudades contemporáneas" al poder comparar los datos desde 1991.

Andalucía y Canarias: más de la mitad de su población urbana en barrios vulnerables La vulnerabilidad no se reparte de forma homogénea por el territorio. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población viviendo en barrios vulnerables en sus 29 municipios de más de 50.000 habitantes analizados: el 56,2% de los habitantes de estos núcleos residen en las más de 300 zonas de este tipo. Son 2,4 millones de personas solo en Andalucía, que representan el 28,5% del conjunto de la población de esta comunidad. Le sigue Canarias, con más de 630.000 personas (54,2%) en situación vulnerable residiendo en 88 barrios urbanos del archipiélago En la siguiente tabla puede verse el número de personas que viven en barrios vulnerables de ciudades de más de 50.000 habitantes por cada comunidad y el porcentaje que representan respecto al total de residentes de las ciudades analizadas por cada territorio. Asimismo, fuera de las localidades que son objeto de estudio, las ciudades más pequeñas, puede haber más población viviendo en barrios vulnerables. "Cuando analizas los datos a nivel territorial, a nivel estatal, se ve muy bien ciertas diferencias norte-sur. Hay territorios en España, como Andalucía, Canarias, Murcia o el sur de la Comunidad Valenciana que están totalmente en posiciones periféricas a nivel socioeconómico", explica el investigador de la Universidad Politécnica de Madrid.

Brecha norte-sur de la vulnerabilidad Esa brecha se ve claramente cuando se representan sobre un mapa los municipios con barrios vulnerables. En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Melilla, La Línea de la Concepción (Cádiz), Torrevieja (Alicante) y Mijas (Málaga) el porcentaje de la población que vive en barrios vulnerables está por encima del 90%, mientras que en el norte, en Pamplona, por ejemplo, no llegan al 2% los ciudadanos que se encuentran en esta situación. "Por un lado tenemos municipios en zonas que tienen unas problemáticas muy concretas de paro estructural muy alto, por ejemplo Sanlúcar de Barrameda, que tiene un 96% de su población viviendo en barrios vulnerables", señala Viedma refiriéndose a los municipios de la Bahía de Cádiz. La propia ciudad de Cádiz es la capital de provincia con mayor porcentaje de población en este tipo de barrios, cerca del 64%, aunque hace dos décadas alcanzaba casi el 80%. Por otro lado, "en los municipios turistificados, como Fuengirola en Andalucía, o municipios del sur de Tenerife o Gran Canaria, o Torrevieja, en Alicante, la población residente tiene unos niveles de vulnerabilidad altísima" por un modelo productivo con alta temporalidad y salarios bajos, según explica el investigador del Catálogo.

Málaga: "dos ciudades" en una Málaga es la única gran ciudad española de más de medio millón de habitantes con más de la mitad de su población viviendo en barrios vulnerables. Vieldma Guiard explica que este municipio andaluz es también "muy buen ejemplo" de ciudades segregadas donde la crisis de la vivienda y los procesos de turistificación han dividido la ciudad en dos. "Tienes un centro histórico turistificado con muchísimo reconocimiento a nivel nacional e incluso internacional y luego una periferia con unos barrios en unas condiciones de absoluta vulnerabilidad, de absoluta exclusión. Unos barrios de clase trabajadora, muy, muy, muy machacada, que explica muy bien esta idea de ciudad fragmentada, de dos ciudades en una", explica este investigador. Entre las veinte ciudades con mayor población, también superan el 50% de sus habitantes en barrios vulnerables L’Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona, y Elche, en Alicante.