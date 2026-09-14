Más de 450.000 menores obtienen 100 euros de ayuda para gafas y lentillas: ¿hasta qué edad puede solicitarse y cómo?

Un total de 454.650 menores de hasta 16 años han solicitado ya su ayuda de hasta 100 euros para la compra de gafas o lentillas en el marco del PLAN VEO puesto en marcha por el Gobierno hace ocho meses y que ahora amplía su presupuesto en más de 23 millones de euros hasta llegar a los 73 millones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, han presentado este lunes la segunda fase de este plan ante los resultados de la primera que, según han dicho, "han superado todas las expectativas".

Sánchez ha destacado que en España más de 700.000 niños y niñas sufren de "pobreza visual" y además ha puntualizado que se estima que uno de cada tres alumnos con malos resultados podría tener un problema visual no diagnosticado.

Ha valorado que casi medio millón de niños y niñas cuente ya con esta ayuda para su salud visual y poniendo como ejemplo a Manolito Gafotas, el personaje creado por Elivira Lindo que protagoniza la campaña de este plan, ha dicho: "Pocos personajes han convertido sus gafas en una seña de identidad para mostrar a un niño divertido con una forma peculiar de ver el mundo. Para descubrirlo hay que ver bien".

El jefe del Ejecutivo ha dicho que no se trata de una iniciativa "puntual o aislada" sino que forma parte de un plan cuyo principal objetivo es "cuidar la salud de los españoles". Ha destacado que su Gobierno ha aumentado en 145.000 millones la inversión destinada al Estado del bienestar y a las prestaciones sociales.

Tanto Sánchez como la ministra han puesto el foco en la desigualdad, que hace que los niños de familias con problemas accedan más tarde a la compra de gafas o lentillas. "En algunas se estiran las monturas tres años, los hermanos heredan las gafas y cuando estas se rompen en el patio del colegio, se espera para arreglarlas", ha dicho García.

Por ello, ha dicho la ministra que la principal premisa de este plan es "ningún niña o niño vea peor por estar en una familia con menos recursos" porque "la miopía o el astigmatismo no entiende de nóminas". Ha añadido que "ver bien forma parte de la salud, del aprendizaje, de la autonomía, de la autoestima y de la capacidad para desenvolverse".

¿De cuánto es la ayuda y hasta cuánto estará disponible? La ayuda seguirá siendo de hasta 100 euros por menor y año para adquirir gafas o lentillas en esta segunda fase y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Quién puede solicitar la ayuda? Se trata de una medida universal y la pueden solicitar todos los menores de hasta 16 años que tengan problemas visuales en toda España. No es necesario un nivel de renta concreto ya que el único requisito para solicitarla es el médico.

¿Cómo se solicita? A través de las casi 8.000 ópticas que están adheridas al plan VEO. El Gobierno destaca así que casi el 75% de los establecimientos del país colaboran ya en esta iniciativa. En el momento de la compra la óptica aplicará el descuento. Para ello, hay que rellenar un formulario donde figura el DNI de la persona beneficiaria, la acreditación que le da derecho a recibir asistencia del sistema sanitario español, así como la identificación de quien tenga su tutela.

¿Qué cubre la ayuda? Cubre la compra de gafas o lentes de contacto, así como las monturas básicas con lentes graduadas orgánicas (de resina o plástico) con antirreflejante, lentillas y soluciones de mantenimiento. En el caso de adquirir un producto que supere los 100 euros de la ayuda, la persona podrá abonar la diferencia a través de los medios de pago aceptados.

¿Qué se ha comprado más en la primera fase? Lo que más han comprado las familias con los 100 euros de ayudas son gafas con lente graduada (89,1 %), y un 12,2 % han solicitado lentillas. ¿Cuáles son los principales problemas visuales de los solicitantes? El principal problema que presentan los usuarios del Plan Veo es el astigmatismo (75 %), seguido por la miopía (53,4 %) y la hipermetropía (42,7 %); problemas de refracción como la ambliopía (ojo vago), la anisometropía y el estrabismo se identificaron en alrededor de un 1 % de las personas, informa Efe.