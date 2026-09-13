Madring, el circuito donde compiten pilotos de Fórmula 1 y tecnologías impulsadas por la IA

Una voz saluda desde un móvil que está en el escenario. Se presenta como Nico. Responde a preguntas sobre la carrera en la que va a competir en unos días y de cómo se ha preparado para el primer Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra en Madrid. No es un piloto de verdad, es la voz sintética del piloto Nico Hünkelberg, el piloto de Audi. Es un desarrollo de la compañía ElevenLabs que reproduce la voz y la manera de hablar del alemán. Es una acción para estrechar aún más la relación del piloto con sus fans. La demo ha tenido lugar en el Madring Tech Summit, un foro de puertas abiertas y gratuito para descubrir los avances tecnológicos que hay en Fórmula 1.

Días antes del campeonato, en la capital ya se vive la cultura del automovilismo. El congreso, además de charlas, quiere fomentar las disciplinas STEM entre los jóvenes y animar a las escuderías a montar demos que expliquen a los menos iniciados qué ocurre alrededor del circuito. Una maquinaria bien engrasada, que funciona al milisegundo y que también se ha visto sacudida por la inteligencia artificial. Durante 24 semanas al año, escuderías, ingenieros y pilotos tienen que vivir sincronizados en un vaivén de datos continuo.

Imagen del Madring Tech Summit celebrado en la Real Casa de Correos (Madrid)

Monoplazas a prueba antes de existir La dependencia tecnológica de este deporte sobresale del resto. Solo hay que ver la cantidad de patrocinadores y socios tecnológicos que hay detrás de cada equipo. Por ejemplo, Red Bull utiliza herramientas de Siemens para diseñar componentes que se prueban en un entorno virtual. La idea es ver si encajan en los coches de carreras antes de que pasen a la cadena de producción. Es lo que se llama un gemelo digital, en el que la compañía alemana es líder en el sector industrial. Con una fiel representación en un ordenador, los ingenieros saben de antemano cómo se comporta una pieza antes de fabricarla. Un proceso largo y meticuloso. Pero la verdadera historia se escribe en la pista. “Cada coche de F1 tiene más de 300 sensores que capturan todo tipo de datos, desde la temperatura de los neumáticos hasta el consumo de combustible y el rendimiento del motor”, explica José Navarro, arquitecto de soluciones en Amazon Web Services (AWS). A eso se suman otras externas, como los tiempos del cronómetro o las mediciones de más de 20 estaciones meteorológicas. Una cantidad de información que hace que la carrera sea diferente para cada monoplaza. Esos datos ayudan a interpretar en directo qué podría suceder en los próximos segundos o minutos de la carrera. Marc Gené en Madring Tech Summit celebrado en la Real Casa de Correos (Madrid) Marc Gené, embajador de Ferrari, ha pasado por Madring Tech Summit para hablar de su experiencia tanto dentro como fuera de la pista. Al reflexionar sobre cómo se ha transformado la Fórmula 1, menciona detalles que se alejan de las mediciones de datos. “Yo corrí con motores V10. Ahora son motores V6 Turbo, que llevan un 50% de electrificación. En las frenadas recuperas energía, así que el trazado influye en cuándo se recargan las baterías. La energía está limitada y la tienes que gestionar. Es algo un poco antinatural para los pilotos”, señala, aunque reconoce que tiene sus ventajas. Gené insiste en las cargas de presión que viven los pilotos en carrera. Este domingo, como en cualquier gran premio, el responsable de estrategia de Ferrari recibirá apoyo remoto desde la central en Maranello (Italia), pero puntualiza que, a pesar de tanta tecnología punta para la toma de decisiones, “la última palabra la toma una persona”. La escudería italiana ha reducido con el tiempo la cadena de mando, “una conclusión acertada pierde su utilidad si pasa el momento de aplicarla”. Control de realización de la central de la Fórmula 1 en Beggin Hill (Reino Unido) JACOB_NIBLETT Jacob Niblett

Conexión inmediata entre la fábrica y el box La multinacional Globant ha desarrollado una plataforma pensada para la inmediatez a distancia. Pitwall integra “un sistema de más de 30 canales de vídeo, cámaras de a bordo, radios y telemetría en una sola pantalla, distribuyendo la información sincronizada desde el muro a fábrica”, comenta Nico Ávila, responsable de inteligencia artificial para medios, entretenimiento, deportes y turismo de la compañía. Todos analizan los datos simultáneamente. Con el tiempo, “la recepción de la información se ha reducido de los doce segundos a los cinco en carrera”. Encuentro Lee Wright (Fórmula 1) con medios españoles Este baile de datos que viajan miles de kilómetros sin perder el compás hace imposible montar in situ una infraestructura de red local. En cada campeonato, según Lee Wright, de la organización de Fórmula 1, “se mueven unos 600-650 terabytes de datos que viajan al centro tecnológico en Reino Unido. Datos sensibles que tienen que tardar en llegar en milisegundos, “nuestros compañeros han estado hablando en el escenario de modelos de IA, simulaciones, pero nada de eso sería posible si no hay una red que garantice la recepción en el centro donde se realiza la simulación”, puntualiza Antonio A. Conde de Cisco, durante el Madring Tech Summit. En el caso de McLaren, explica que han conseguido una latencia de 130 milisegundos. Menos de lo que dura un pestañeo. Con los 22 coches repartidos por la pista, es difícil tener una referencia visual continua de los pilotos. Millones de espectadores de todo el mundo quieren saber al instante la posición de su piloto favorito y el estado de la carrera. Amazon Web Services ha diseñado una herramienta llamada Track Pulse. “En el Gran Premio de Bélgica de 2022 observamos cómo el equipo de producción de televisión de la F1 hacía malabares con las fuentes visuales. Propusimos condensarlo todo en un único panel de control. La herramienta recoge los datos en tiempo real de los coches, el rendimiento de los neumáticos, las diferencias de ritmos, etc.”, afirma Jaime Navarro, que precisa que esa información se combina con los datos históricos de anteriores carreras para ir por delante. Charla en Madring Tech Summit Este sistema fue capaz de avanzar, en el Gran Premio de Estados Unidos en 2025, antes que nadie, que Charles Leclerc estaba alargando el uso de sus neumáticos medios casi el doble de lo habitual que el resto de pilotos. Track Pulse avisó al equipo de realización televisiva, advirtiendo de que aquella estrategia merecía atención, antes de que los comentaristas se percatasen. “Se trata de predecir qué está a punto de ocurrir, señalando una batalla antes de que llegue a su momento crítico para que los realizadores sepan dónde deberían estar las cámaras”. Jaime Navarro recuerda cómo la herramienta predijo con cinco vueltas de antelación un duelo entre Norris y Hamilton en Arabia Saudita.

La nube que viaja en camiones Lee Wright, director asociado de tecnología de Fórmula 1, en un encuentro con medios españoles, incide en la complejidad logística de mover todo el engranaje tecnológico entre las sedes que acogen el campeonato, que con el tiempo ha mejorado. “en 2017, enviábamos un centro de datos de 250 toneladas por todo el mundo cada semana. La producción remota ha permitido pasar de unos 14 contenedores de equipamiento técnico a tres. Alrededor de 160 profesionales trabajan en el circuito y otros 140 lo hacen desde el centro de medios y tecnología de Biggin Hill, en Reino Unido, donde se elabora la señal internacional”. Montan las instalaciones 10 días antes. Se ríe al decir que “he hecho todo un máster de logística trabajando en Fórmula 1”. Control de realización del GP Australia Fórmula 1 La compañía china Lenovo es la que proporciona a la organización buena parte de la computación (ordenadores, servidores, almacenamiento). “También nos ayudan con el sistema de telemetría, la refrigeración y el control de humedad. En nuestra central tenemos 66 armarios de equipos informáticos que requieren de un mantenimiento especial”. A diferencia de la infraestructura que tiene el campeonato en tierras inglesas, los equipos que viajan de circuito en circuito soportan condiciones inusuales para un centro de datos. “Reciben golpes en los aviones, viajan en camiones, soportan los meneos de las carretillas elevadoras. Pasan del calor en la pista del aeropuerto de un país al frío de un circuito en otro. Se moja. Y al final, tenemos que esperar que esa maquinaria se encienda cada semana”, puntualiza Wright.

Los agentes de inteligencia artificial también han llegado a la F1 Cinco equipos han comunicado ciberataques relevantes en los últimos 6 años, según los datos presentados en el Madring Tech Summit por Antonio A. Conde, pero no especifica quiénes lo han sufrido. Habla de suplantación de identidad, amenazas que bloquean un servicio para dejarlo fuera de funcionamiento o ataques directos a los monoplazas. El temor de que el sistema se caiga cuando un coche entra en boxes es real. El nuevo desafío son los agentes de inteligencia artificial, capaces de ejecutar tareas por su cuenta a gran velocidad. La multinacional de ciberseguridad Crowdstrike ha creado un sistema en el que unos agentes atacan y otros se defienden. “Replicamos la actividad completa de ataque/defensa. Es una especie de entrenamiento entre rivales que ensayan una y otra vez”, explica Álvaro del Hoyo. Y añade que “lo más interesante es que quien gana revela su estrategia. Eso sirve al rival para buscar otra forma de entrar o de protegerse”. Aunque habla en un entorno de Fórmula 1, es un sistema que usan en cualquier empresa. Advierte que el paradigma de los agentes es que hay que vigilarlos las 24 horas, ya que pueden comportarse de forma imprevisible. Imagen del Madring Tech Summit celebrado en la Real Casa de Correos (Madrid)