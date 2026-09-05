La inteligencia artificial sale de los dispositivos en la feria IFA

Se espera que por el recinto ferial de Messe Berlin pasen hasta el 8 de septiembre unos 220.000 visitantes, entre público y profesionales. La excusa es IFA, la feria de tecnología más importante de Europa y la más longeva del mundo. Esta edición es la número 102. Un evento inabarcable por su extensión y la cantidad de marcas presentes, 1.900 este año. Todas compiten por captar la atención tanto empresarial como del consumidor final. Es un gran escaparate de electrónica de consumo, centrado sobre todo en tecnologías del hogar. “Sólo con llegar al recinto he visto que todo el mundo habla del hogar y de la inteligencia artificial aplicada a la vivienda”, explica a Associated Press el analista tecnológico Andrea Nepori.

Por supuesto, la IA domina prácticamente todos los rincones de la feria, pero no en ordenadores o móviles, sino en hornos, lavadoras, robots aspiradores o sistemas para controlar la vivienda. “La inteligencia artificial, ese elefante de dos letras (IA), está por todas partes”, afirma Nepori. Una de las grandes sensaciones este año es, sin duda, inteligente. Viene dispuesto a conquistar los cuartos de baño y cabe en un vaso. La compañía Dyson ha logrado introducir en un cepillo de dientes varias tecnologías para crear un dispositivo de limpieza bucal puntero.

Cepillo de dientes CameraJet (Dyson)

Una cámara dentro de la boca CameraJet sabe en todo momento qué parte de la boca necesita más limpieza. Combina tres pasos en uno: el cepillado, la limpieza con irrigador entre los dientes y el enjuague bucal. Es todo un prodigio de la tecnología, algo que Dyson ha demostrado en varias ocasiones en el terreno del hogar y la belleza, y que otros han copiado posteriormente. El cepillo de dientes lleva una cámara macro de 100.000 megapíxeles. Va conectada a un sistema de aprendizaje automático que detecta, sigue y anticipa en tiempo real el espacio interdental. Analiza 28 imágenes por segundo y, cuando encuentra un hueco, activa una ráfaga de colutorio o enjuague bucal. Emplea un chorro cónico, más ancho que el de los irrigadores tradicionales. Se ha cuidado la presión sobre las encías. Entrada exterior del recinto ferial Messe Berlin (IFA) Jake Dyson ha comentado en la presentación del producto que han trabajado 661 ingenieros en su desarrollo y que ha sido entrenado con 470.000 imágenes dentales. “Siempre nos hemos centrado mucho en la ingeniería mecánica de un producto, dedicando décadas a perfeccionar la forma física en la que funciona cada máquina. Ahora hemos pasado de dispositivos puramente mecánicos a máquinas inteligentes capaces de ver, pensar y responder”, comenta el ingeniero jefe del fabricante. A través de una aplicación móvil, el usuario puede ver en directo el proceso de limpiado de sus dientes y recibir consejos para mejorar el cepillado. Las imágenes no se almacenan ni se graban. “El enfoque en su desarrollo ha sido el mismo que una máquina para el hogar o una para el cabello”, afirma Jake Dyson. El nuevo modelo de robot aspirador que limpia con vapor del fabricante Dreame valentin paster valentin paster

Los robots del hogar ya no se limitan a aspirar La evolución de los robots aspiradores en los últimos años ha sido abismal. Muy lejos quedan aquellos modelos “tontos”, que aspiraban a ciegas. Ahora conocen la superficie de las casas mejor que quienes las habitan. En esta edición de IFA se han visto dos limitaciones superadas: las manchas difíciles y los obstáculos físicos. El fabricante chino Dreame ha viajado hasta Alemania con el Aqua 20 Pro Ultra Roller X Complete. Este robot combina una succión de 400.000 pascales con una potente fuente de vapor de 180 grados de temperatura y una mopa de rodillo extensible. Tres acciones que, al trabajar en equipo, aseguran, según la marca, un suelo casi perfecto. El vapor desprende la suciedad seca, el rodillo usa agua caliente para retirarla y la mopa sobresale hasta 8 centímetros, llegando a esquinas y espacios bajo los muebles de difícil acceso. El sistema de visión incorporada que lleva ahora identifica hasta 320 objetos, en palabras de la compañía. “Nuestra visión es construir una experiencia de vida inteligente más conectada. Los productos de esta temporada muestran hasta dónde llega la visión artificial y la manera en la que damos vida a nuestras ideas”, palabras de Sean Chen, presidente de Dreame para Europa Occidental, en un comunicado oficial. Cámara LEAPTIC Cube de la marca Dreame subida a un tren en miniatura en IFA t Como curiosidad, la compañía también se estrena en la creación de contenidos con la LEAPTIC Cube, una cámara modular de casi 56 gramos, que graba en resolución 8K. Se le pueden conectar magnéticamente diferentes accesorios, como una batería extra. Ha sido diseñada para engancharse al cuerpo de forma sencilla. La otra marca que despunta en el hogar es Roborock, que tampoco ha querido perderse la cita de IFA. Llega a Berlín siendo el fabricante número uno de robots de limpieza inteligentes por volumen de unidades distribuidas. En aspiración, copa el 27% del mercado, según la consultora IDC. A la capital alemana ha llevado el Saros Rover, que ya estuvo presente a principios de año en el Computer Electronic Show (CES) de Las Vegas. Equipado con ruedas y patas articuladas que se elevan de manera independiente, el objetivo de este robot es que suba y baje escaleras mientras limpia los escalones. Aún se desconoce cuándo llegará al mercado. El hogar inteligente tiene más presencia en IFA

Casas que escuchan y que van por delante Entramos en la era de los electrodomésticos que ya no se limitan a ejecutar comandos. Siemens ha mostrado un horno que nos entiende al hablar de forma natural. “Por primera vez hemos integrado el control por voz directamente en el electrodoméstico. El horno guía al usuario paso a paso durante el proceso de cocinado y responde con precisión a lo que necesita en ese instante» (Associated Press), señala Ulrike Pesta, vicepresidenta del fabricante alemán. La compañía también está presente en IFA con la cafetera EQ600, que lleva incorporado Alexa Plus para mantener conversaciones naturales y aprender los gustos de cada persona que la usa. Cafetera Siemens EQ600 “La inteligencia artificial proporciona orientación, controla los tiempos y coordina electrodomésticos, pero el control final es del humano”, explica Christoph Luis, vicepresidente de Bosch Alemania, al mostrar CookAI. Mientras, LG ha viajado hasta Alemania con su concepto de una casa “trabajo cero”. Un concentrador, el ThinQ On, y un agente conversacional se coordinan para poner a trabajar la lavadora, el horno, el televisor y otros electrodomésticos. Aceptan órdenes por voz o enviando mensajes. De esta forma, comienza un lavado, precalienta el horno o usa el televisor para avisar de la finalización de tareas. “Mostramos una casa coordinada, en la que numerosos productos con funciones de inteligencia artificial trabajan juntos para hacer la vida más sencilla”, comenta Grace Park, de LG Electronics, para quien el término “trabajo cero” puede sonar futurista, pero ya es una realidad en Seúl. “Puede que acabemos aburriéndonos, pero imaginamos una vivienda en la que no tengamos que trabajar tanto como ahora”, afirma. Por su parte, fabricantes como Hisense ponen de ejemplo el fútbol televisado para enseñar cómo sería el trabajo entre diferentes dispositivos. Su sistema AIOS podría saber que hay un partido un día concreto, optimizar el consumo energético, recordar si conviene pedir bebidas o calcular cuándo hay que meter las pizzas en el horno antes de que lleguen a casa los invitados. Y, de paso, activar el modo deportivo en el televisor y ajustar la temperatura del salón. Es un paso más en el hogar conectado, el de entornos que entienden el contexto, como MindBase, un servidor doméstico que interpreta las imágenes de las cámaras y distingue entre los que habitan la casa y los extraños, o saber en todo momento qué pasa en el exterior. Frigorífico Bespoke AI Family Hub (Samsung) Los avances de la inteligencia artificial de Google, Gemini, están ayudando a mejorar cómo tratamos los alimentos en la cocina. El nuevo frigorífico Bespoke AI Family Hub de Samsung lleva una cámara en su interior que es capaz de reconocer una variedad cada vez más amplia de alimentos (ya va por los 320), incluyendo productos envasados o recipientes con comida etiquetada. A partir de ahí, el sistema realiza un inventario digital, avisa de fechas de caducidad, propone recetas y controla otros aparatos conectados. “Estamos convirtiendo el frigorífico en un compañero del hogar, un asistente que reúne información y organiza la vida cotidiana”, explica Diana Diefenbach, responsable en Alemania de la compañía coreana. Xiaomi 18 Fold (IFA)

Pantallas plegables inesperadas Cuando todo el sector tecnológico está pendiente de Apple y el posible anuncio de su iPhone plegable, va Xiaomi y se saca uno de la manga. El 18 Fold es su nuevo terminal con doble panel en formato cuadrado, con dos pantallas que extendidas son algo más grandes que el tamaño de un pasaporte. Es el primer móvil que lleva en su interior un procesador desarrollado por la propia marca. Por su parte, Acer también se ha apuntado a la moda de lo plegable, pero con un concepto diferente. Se trata del portátil al que se le pueden añadir tres pantallas más. “Puedes tener la videollamada en una pantalla, la presentación en otra, las notas en la tercera y los datos en el ordenador. Estés donde estés, ya no tienes que renunciar a trabajar con varios monitores”, explica Valerie Piau, vicepresidenta de Acer para Europa, Oriente Próximo y África. El fabricante taiwanés también está presente en IFA con un prototipo que aúna consola de videojuegos portátil con un pequeño ordenador. Con un simple gesto que parece casi magia, la parte central del dispositivo despliega una pantalla extra y un teclado. Cyber One de Xiaomi (IFA)