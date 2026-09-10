Prisión sin fianza para los tres detenidos por el tiroteo mortal en Isla Cristina, Huelva

Los tres detenidos por el asesinato de tres personas en un tiroteo el 16 de agosto en Isla Cristina, Huelva, han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los fallecidos fueron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé tampoco sobrevivió; la madre de esta, de 62 años; y un menor de 16 años sin relación con las anteriores. También resultaron heridas dos personas, un joven de 18 años, hijo y nieto de las fallecidas; y otro joven que recibió un impacto de bala en la pierna.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la medida ha sido adoptada por la jueza de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ayamonte a petición de la Fiscalía y la acusación particular. Dicha jueza ha levantado, asimismo, el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones.

Inicialmente, se les atribuyen tres delitos de asesinato, uno de lesiones dolosas al feto con resultado de muerte y un delito de pertenencia a grupo criminal. Además, por las dos personas heridas, se les acusa de lesiones y homicidio en grado de tentativa.

Los detenidos han llegado esta mañana a las 9:30 horas en un furgón de la Guardia Civil a los Juzgados de Ayamonte procedentes de la Comandancia de la capital donde han estado custodiados desde su detención el pasado martes.