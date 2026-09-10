Prisión sin fianza para los tres detenidos por el tiroteo mortal en Isla Cristina, Huelva
- Fueron arrestados el pasado martes por los hechos producidos el pasado 16 de agosto
- Hubo tres muertos, entre ellos una embarazada de ocho meses, y dos heridos
Los tres detenidos por el asesinato de tres personas en un tiroteo el 16 de agosto en Isla Cristina, Huelva, han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Los fallecidos fueron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé tampoco sobrevivió; la madre de esta, de 62 años; y un menor de 16 años sin relación con las anteriores. También resultaron heridas dos personas, un joven de 18 años, hijo y nieto de las fallecidas; y otro joven que recibió un impacto de bala en la pierna.
Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la medida ha sido adoptada por la jueza de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ayamonte a petición de la Fiscalía y la acusación particular. Dicha jueza ha levantado, asimismo, el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones.
Inicialmente, se les atribuyen tres delitos de asesinato, uno de lesiones dolosas al feto con resultado de muerte y un delito de pertenencia a grupo criminal. Además, por las dos personas heridas, se les acusa de lesiones y homicidio en grado de tentativa.
Los detenidos han llegado esta mañana a las 9:30 horas en un furgón de la Guardia Civil a los Juzgados de Ayamonte procedentes de la Comandancia de la capital donde han estado custodiados desde su detención el pasado martes.
Abrieron fuego desde una motocicleta
Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22:00 horas del pasado 16 de agosto en plena vía pública. Los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas haciendo uso de un arma larga contra varias personas. Los presuntos agresores, tres varones, emprendieron la huida y prendieron fuego al vehículo utilizado en un pinar cercano, que consiguió ser extinguido por los bomberos y propietarios agrícolas de la zona.
Desde un principio se apuntó a la posibilidad de que los hechos estuvieran directamente vinculados con una escalada de violencia iniciada en septiembre de 2024 tras un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, que dejó un muerto y dos heridos.
Tras la fuga y posterior detención del presunto autor en Gijón, las represalias e intimidaciones entre familias se trasladaron a Isla Cristina, donde se refugiaron los allegados del agresor.
En esta misma localidad, se registraron detenciones en mayo de 2025 por realizar disparos desde azoteas y un posterior tiroteo en julio de ese año con un fallecido.