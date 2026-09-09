No son protestas contra robos, violaciones e inmigración en Grecia, es un bulo

Difunden en redes sociales dos vídeos que muestran manifestaciones y disturbios y los presentan como si fueran protestas recientes en Grecia contra "robos, violaciones y supuestos trabajadores de importación" de las que no informan los medios. Es un bulo. Son imágenes grabadas el 28 de febrero de 2025, durante el segundo aniversario de la tragedia ferroviaria de Tempi, en la que murieron 57 personas. En VerificaRTVE hemos comprobado que esta y otras grabaciones de ese día se utilizan habitualmente para desinformar.

"Grecia está paralizada [...] Los medios de comunicación mainstream están en silencio. Europa se está despertando rápido. El mundo se está levantando", leemos en un mensaje en inglés en X que se ha compartido 11.000 veces desde el 6 de septiembre. La publicación adjunta un vídeo de 11 segundos que muestra a una multitud manifestándose en la calle. Una semana antes, otro usuario de X difundió las mismas imágenes afirmando: "En Grecia están hastiados de robos, violaciones y supuestos trabajadores de importación. ¿Alguien ha visto en alguna cadena de TV de España esta noticia? La ocultan en toda Europa para impedir que se repita". Desde el 30 de agosto este contenido se ha compartido 6.000 veces.

Un segundo vídeo de 50 segundos, compartido más de 9.000 veces desde el 5 de septiembre, muestra disturbios en la plaza Sintagma de Atenas. Se difunde con el mensaje: "Atenas, Grecia. Lo que comenzó como una protesta pacífica en la capital griega con cientos de miles de personas participando se convirtió en lo que los gobiernos REALMENTE TEMEN. Por toda Europa, la gente está harta de sus gobiernos globalistas traicioneros y vendidos. No te lo mostrarán en los medios para que la LLAMA no se extienda por toda Europa..."

Protestas recientes en Grecia sin relación con estos vídeos En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda por palabras clave en español, griego e inglés, en Google y Bing y hemos encontrado que el sábado 5 de septiembre hubo una manifestación en Tesalónica por el incremento del coste de vida y contra las políticas gubernamentales. Sin embargo, no se trata de protestas contra "robos, violaciones" o antiinmigración.