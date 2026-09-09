No son protestas contra robos, violaciones e inmigración en Grecia, es un bulo
- Es una manifestación por el segundo aniversario del accidente ferroviario de Tempi (Grecia), que es objeto recurrente bulos
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Difunden en redes sociales dos vídeos que muestran manifestaciones y disturbios y los presentan como si fueran protestas recientes en Grecia contra "robos, violaciones y supuestos trabajadores de importación" de las que no informan los medios. Es un bulo. Son imágenes grabadas el 28 de febrero de 2025, durante el segundo aniversario de la tragedia ferroviaria de Tempi, en la que murieron 57 personas. En VerificaRTVE hemos comprobado que esta y otras grabaciones de ese día se utilizan habitualmente para desinformar.
"Grecia está paralizada [...] Los medios de comunicación mainstream están en silencio. Europa se está despertando rápido. El mundo se está levantando", leemos en un mensaje en inglés en X que se ha compartido 11.000 veces desde el 6 de septiembre. La publicación adjunta un vídeo de 11 segundos que muestra a una multitud manifestándose en la calle. Una semana antes, otro usuario de X difundió las mismas imágenes afirmando: "En Grecia están hastiados de robos, violaciones y supuestos trabajadores de importación. ¿Alguien ha visto en alguna cadena de TV de España esta noticia? La ocultan en toda Europa para impedir que se repita". Desde el 30 de agosto este contenido se ha compartido 6.000 veces.
Un segundo vídeo de 50 segundos, compartido más de 9.000 veces desde el 5 de septiembre, muestra disturbios en la plaza Sintagma de Atenas. Se difunde con el mensaje: "Atenas, Grecia. Lo que comenzó como una protesta pacífica en la capital griega con cientos de miles de personas participando se convirtió en lo que los gobiernos REALMENTE TEMEN. Por toda Europa, la gente está harta de sus gobiernos globalistas traicioneros y vendidos. No te lo mostrarán en los medios para que la LLAMA no se extienda por toda Europa..."
Son protestas por un accidente ferroviario en febrero de 2025
Los dos vídeos que se difunden como si fueran manifestaciones recientes en Grecia son antiguos y los mensajes que los acompañan, falsos. Se grabaron el 28 de febrero de 2025 durante las protestas que se produjeron en el segundo aniversario del accidente de Tempi que, con 57 fallecidos, fue el peor accidente ferroviario de la historia de Grecia. Este mismo año, en el tercer aniversario de la tragedia, los griegos han vuelto a salir a la calle para reclamar justicia para las víctimas. En este enlace puedes ver una foto de la manifestación.
El primer vídeo se grabó en Tesalónica. Mediante una búsqueda inversa hemos encontrado que el medio griego News 24/7 difundió la grabación en un mensaje en X el 28 de febrero de 2025 a las 10:26. El fotoperiodista Alejandros Litsardakis ha confirmado a VerificaRTVE que es el autor y que grabó las imágenes ese mismo día en Tesalónica en el contexto de las protestas por el accidente ferroviario. Hemos geolocalizado la grabación en la intersección entre la avenida Egnatia y la plaza Aristotelous (40.633609034406845, 22.949509879221118).
El segundo vídeo se registra el mismo día y se grabó frente al Parlamento griego, en la plaza de Sintagma, en Atenas (37.97598497322101, 23.735669542328303) y también muestra los disturbios que se produjeron durante las protestas por el accidente ferroviario. Puedes ver la misma escena que se difunde en el vídeo de redes en el artículo de The Guardian (min. 0:10). Medios como BBC o la agencia de noticias Reuters también informaron con imágenes del episodio (1, 2 y 3). Como vemos en la composición inferior, hay varias coincidencias en algunas de esas fotos (como la persona de rojo en la esquina inferior derecha o el camión de bomberos en la parte superior) que indican que las imágenes se grabaron en el mismo momento y desde el mismo ángulo.
Las protestas que se produjeron el 28 de febrero de 2025 no fueron silenciadas por la prensa, como aseguran los mensajes falsos en redes, sino que fueron ampliamente cubiertas por medios de comunicación griegos. También te hablamos de estas manifestaciones en RTVE Noticias.
Protestas recientes en Grecia sin relación con estos vídeos
En VerificaRTVE hemos hecho una búsqueda por palabras clave en español, griego e inglés, en Google y Bing y hemos encontrado que el sábado 5 de septiembre hubo una manifestación en Tesalónica por el incremento del coste de vida y contra las políticas gubernamentales. Sin embargo, no se trata de protestas contra "robos, violaciones" o antiinmigración.
Unas protestas que se utilizan para desinformar de manera recurrente
Estos y otros vídeos grabados durante las protestas por el segundo aniversario de la tragedia ferroviaria se utilizan habitualmente para desinformar. El 1 de marzo de 2025 se viralizó también la grabación registrada en Tesalónica con el mensaje falso: "Todo el pueblo uruguayo esperando a Yamandú Orsi en la plaza independencia". Sin embargo, ni se trataba de la plaza de la Independencia de Montevideo ni era una multitud aclamando al nuevo presidente el día de su investidura. El mismo vídeo se compartió en X el 31 de agosto de 2026 con un mensaje en inglés que aseguraba falsamente que se trataba de una protesta en Moscú contra "la guerra continuada de Putin".
De hecho, en VerificaRTVE ya habíamos desmontado imágenes de la misma manifestación. En 2025, te aclaramos que un vídeo registrado en dicha protesta se utilizó para difundir el bulo de que era una marcha en Grecia contra la inmigración.
En VerificaRTVE ya te hemos desmentido otros vídeos descontextualizados. Te hemos aclarado que estas imágenes no muestran a un migrante con un machete en España, sino que fueron grabadas en Colombia. También que en esta grabación, no aparecen migrantes en Ceuta, se trata de un creador de contenido deportivo en París.
Fuentes
- Consulta al fotoperiodista griego Alejandros Litsardakis
- RTVE
- BBC
- The Guardian
- Greek City Times
- Agencia Amna
- News 24/7
- Google Maps li>Reuters
- Mega TV
- Associated Press
- EFE Verifica
- Valpo Check
- DW