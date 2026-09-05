Detenido el sospechoso del homicidio de un taxista en Azpeitia tras entregarse en una comisaría de Ondarroa

El presunto autor del homicidio ocurrido el pasado martes en Azpeitia, en el que falleció un taxista tras recibir varios disparos, ha sido detenido este sábado por agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa tras entregarse en una comisaría de Ondarroa (Bizkaia).

El fallecido, de 31 años, fue tiroteado sobre las 20:15 horas del pasado martes, 1 de septiembre, en la avenida Artzubia de Azpeitia después de que un hombre le disparara en varias ocasiones con un arma corta de fuego. El asaltante, que ha resultado tener antecedentes por venta de drogas, huyó después del lugar en un vehículo.

Según el relato de testigos presenciales, el hombre había embestido previamente con su coche el taxi de la víctima para después dispararle varias veces. Como consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima falleció en el mismo lugar de los hechos.