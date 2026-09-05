Detenido el sospechoso del homicidio de un taxista en Azpeitia tras entregarse en una comisaría de Ondarroa
- La víctima, de 31 años, fue tiroteado en plena calle y falleció en el mismo lugar de los hechos
- El presunto autor, un hombre de 43 años, tiene antecedentes por venta de drogas
El presunto autor del homicidio ocurrido el pasado martes en Azpeitia, en el que falleció un taxista tras recibir varios disparos, ha sido detenido este sábado por agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa tras entregarse en una comisaría de Ondarroa (Bizkaia).
El fallecido, de 31 años, fue tiroteado sobre las 20:15 horas del pasado martes, 1 de septiembre, en la avenida Artzubia de Azpeitia después de que un hombre le disparara en varias ocasiones con un arma corta de fuego. El asaltante, que ha resultado tener antecedentes por venta de drogas, huyó después del lugar en un vehículo.
Según el relato de testigos presenciales, el hombre había embestido previamente con su coche el taxi de la víctima para después dispararle varias veces. Como consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima falleció en el mismo lugar de los hechos.
El coche fue localizado pocas horas después
La Ertzaintza desplegó de inmediato un dispositivo para tratar de localizar y detener al autor y pocas horas después se localizó el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia.
Tanto este coche como el de la víctima fueron trasladados a dependencias de la Policía Científica de la Ertzaintza para realizar inspecciones oculares en los mismos, según ha indicado este sábado el Departamento vasco de Seguridad en una nota.
El Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) se hizo cargo de la investigación para identificar y detener al autor de los hechos. Durante estos días los agentes han realizado entradas y registros en diferentes puntos de Azpeitia y otras localidades cercanas.
Entre otras actuaciones se registraron en Azpeitia una lonja en el barrio de Landeta y otro local en la calle Pablo VI, además de una vivienda al parecer vinculada al sospechoso, entre otras actuaciones. Sin embargo, estas pesquisas no dieron resultado.
Finalmente, a las 5:30 horas de esta madrugada, el presunto autor del crimen, un hombre de 43 años, se ha entregado en la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa (Bizkaia) y ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego.
El detenido, que tiene tres detenciones previas por delitos contra la salud pública, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.