Un paciente logra sobrevivir nueve meses sin diálisis gracias al trasplante de un riñón de cerdo

Un riñón de cerdo modificado genéticamente ha permitido que un paciente con una enfermedad renal avanzada sobreviviera durante nueve meses sin diálisis hasta recibir un riñón humano. Es la primera vez que se lleva a cabo esta transición entre el trasplante del órgano de un cerdo y el de un humano, y también el periodo de supervivencia más prolongado sin diálisis tras un xenotrasplante de riñón porcino en un paciente.

El estudio, llevado a cabo por médicos del Mass General Brigham, la red hospitalaria de Massachusetts (Estados Unidos), y publicado este viernes en la revista The Lancet, supone todo un hito científico en la recién creada ciencia de los xenotrasplantes —aquellos de animales a humanos—.

El primer xenotrasplante de riñón porcino del mundo a un receptor humano vivo se llevó a cabo en 2024 en el principal centro de esta red, el Hospital General de Massachusetts; el paciente sobrevivió 52 días antes de fallecer por causas cardíacas no relacionadas con el trasplante. Ningún estudio anterior había documentado una supervivencia del xenoinjerto superior a dos meses, un "puente" satisfactorio hasta la recepción de un órgano humano, ni los mecanismos que provocan el fallo tardío de estos trasplantes en receptores vivos.

En este caso, el protagonista del hito es Tim Andrews, de 66 años en el momento del trasplante. Andrews ha logrado recibir el trasplante de riñón humano en enero de este año tras vivir nueve meses con un órgano porcino en su interior.