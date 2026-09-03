Quintanar del Rey, campeón del Grand Prix del verano 2026

Quintanar del Rey se alzó este miércoles con el trofeo de ganadores del Gran Prix del verano 2026. Casi seis meses después de que se anunciaran los 12 pueblos participantes en esta nueva edición, el concurso, que ha regresado a las pantallas de TVE por cuarto verano consecutivo, ha puesto el broche final a la temporada en una final muy reñida que ha terminado con el triunfo de los castellanomanchegos frente al pueblo catalán de Polinyà.

Los ganadores contaron con Miguel Maldonado como padrino para poner el broche a un programa de máxima tensión y a un recorrido que comenzó con la victoria en la fase clasificatoria ganando el tercer programa frente a San Juan de la Rambla con 42 puntos, continuando con su victoria frente a Altura en la segunda semifinal y terminando levantando el trofeo.

Final de récord El programa comenzó con la famosa prueba de La Cucaña en la que los equipos se disputaron la carta dorada que consiguieron los catalanes tras alcanzar 9 jamones frente a los 8 de los conquenses, primer duelo, ajustadísimo. El segundo, Misión Zanahoria, se saldó con un empate, las ardillas de ambos equipos consiguieron tres zanahorias. Pero ese, no fue el único empate, en Los Súper Cocineros ocurrió algo que nunca se había dado en esa prueba, los dos equipos completaron el juego en 2 minutos y 15 segundos. A la prueba final, El Diccionario, Polinyà llegó con 24 puntos frente a los 23 de Quintanar del Rey. Solo un punto separaba a los dos pueblos, si acertaban sumaban puntos en el marcador y si fallaban, se les restaban. Tres palabras para cada equipo, comenzó Quintanar del Rey al ir por detrás en el marcador y todo se decidió en la última palabra. Los de Polinyà debían decir si ‘cruste’ era la capa externa dorada y crujiente en un alimento cocinado. Dijeron que sí, la respuesta era no y Quintanar del Rey se proclamó campeón del Grand Prix 2026.