Quintanar del Rey, campeón del Grand Prix del verano 2026
- Los conquenses han disputado el trofeo contra Polinyà
- En la edición de 2026 han participado 12 pueblos
Quintanar del Rey se alzó este miércoles con el trofeo de ganadores del Gran Prix del verano 2026. Casi seis meses después de que se anunciaran los 12 pueblos participantes en esta nueva edición, el concurso, que ha regresado a las pantallas de TVE por cuarto verano consecutivo, ha puesto el broche final a la temporada en una final muy reñida que ha terminado con el triunfo de los castellanomanchegos frente al pueblo catalán de Polinyà.
Los ganadores contaron con Miguel Maldonado como padrino para poner el broche a un programa de máxima tensión y a un recorrido que comenzó con la victoria en la fase clasificatoria ganando el tercer programa frente a San Juan de la Rambla con 42 puntos, continuando con su victoria frente a Altura en la segunda semifinal y terminando levantando el trofeo.
Final de récord
El programa comenzó con la famosa prueba de La Cucaña en la que los equipos se disputaron la carta dorada que consiguieron los catalanes tras alcanzar 9 jamones frente a los 8 de los conquenses, primer duelo, ajustadísimo. El segundo, Misión Zanahoria, se saldó con un empate, las ardillas de ambos equipos consiguieron tres zanahorias. Pero ese, no fue el único empate, en Los Súper Cocineros ocurrió algo que nunca se había dado en esa prueba, los dos equipos completaron el juego en 2 minutos y 15 segundos.
A la prueba final, El Diccionario, Polinyà llegó con 24 puntos frente a los 23 de Quintanar del Rey. Solo un punto separaba a los dos pueblos, si acertaban sumaban puntos en el marcador y si fallaban, se les restaban. Tres palabras para cada equipo, comenzó Quintanar del Rey al ir por detrás en el marcador y todo se decidió en la última palabra. Los de Polinyà debían decir si ‘cruste’ era la capa externa dorada y crujiente en un alimento cocinado. Dijeron que sí, la respuesta era no y Quintanar del Rey se proclamó campeón del Grand Prix 2026.
Alegría y orgullo en Quintanar del Rey
El trofeo de campeones está expuesto en el Ayuntamiento de Quintanar del Rey desde la mañana de este jueves. Tal y como han publicado desde la página de Facebook del ayuntamiento, el trofeo representa el esfuerzo, la ilusión y el orgullo de todo un pueblo que ha vivido la aventura de principio a fin. Junto al trofeo hay también una camiseta del programa firmada por todos los jugadores que han participado, una fotografía del equipo, un peluche de la vaquilla y el trofeo por ser el pueblo mejor clasificado de la primera fase.
Uno de los protagonistas, sin duda, ha sido ‘Culete’, ayer volvió a demostrar una vez más que es el rey de uno de los juegos estrella Los Súper Bolos. Fernando Alarcón, que es su verdadero nombre, asegura que ahora todo el pueblo le llama y le conoce por su mote, “ahora todo el mundo está con la euforia de culete, culete, culete”, cuenta y asegura que para él que hay estado “todo el pueblo coreando tu nombre, es un orgullo porque al final representar a tu pueblo es una de las cosas más grandes que puede haber”.
Otra de las protagonistas ha sido María Teresa Saéz, la bibliotecaria del pueblo que ha ayudado a su pueblo en la prueba de El Diccionario. Cuenta que en primer programa a penas se preparó las pruebas y para el resto fue su hijo quien la ayudó gracias a una app, “espérate que te voy a preparar una aplicación en la que vas a ir repasando palabras”. Zurriburi fue una de las palabras a las que tuvieron que enfrentarse en la final, “a mí me sonaba porque me había salido”, explica la bibliotecaria quien añade que “gente de mayor edad sí que luego comentaron que es una palabra que en Quintanar sí que se ha dicho. Al salir en el Gran Prix ya la conocemos todo el mundo”.
Proclamarse ganadores no ha sido fácil, han sido meses de entrenamiento cuenta Elisa Collado, la capitana del equipo, “fue una locura porque teníamos muy poco tiempo, nos marcaban muchos márgenes. Tuvimos que componer un equipo y al principio hicimos un sorteo y a raíz de ahí sacamos un listado”. Collado asegura que durante los entrenamientos se centraban, sobre todo, en prevenir las lesiones.
El primer puesto ha venido acompañado del cumplimiento de una promesa, la del párroco Antonio Coronado, que ha pintado su coche con los colores de programa “cuando Quintanar optó al Grand Prix les dije que, si ganaban, tuneaba el coche”, cuenta Coronado quien asegura que el vehículo permanecerá así hasta que duren los colores.
Hoy en el pueblo es un día de alegría, “de resaca emocional”, dice la alcaldesa de Quintanar del Rey Joaquina Saiz quien asegura que no pensaban que la participación “iba a tener la repercusión que ha tenido y que íbamos a llegar donde hemos llegado. Para nosotros es una gran alegría haber ganado el Grand Prix”. El programa, además, ha unido al pueblo.