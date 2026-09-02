El Festival de Mérida cierra su 72ª edición con 181.088 asistentes y un superávit de taquilla cercano al millón de euros

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha cerrado su 72ª edición con 181.088 asistentes a sus representaciones, actividades y propuestas paralelas. El certamen ha alcanzado una recaudación de 2.643.830,23 euros y presenta, a falta del cierre económico definitivo, un superávit de taquilla cercano al millón de euros.

El balance de esta edición, clausurada el pasado domingo, se ha presentado este miércoles en Mérida por la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, y el director del Festival, Jesús Cimarro, quien ha calificado los resultados de “muy positivos”. También ha destacado la respuesta del público a una programación que ha combinado distintos géneros y lenguajes para acercar el mundo clásico a los espectadores actuales.

“El público asiste de una forma masiva a cada una de las representaciones. Hemos visto el Teatro Romano lleno en numerosas ocasiones“ Jesús Cimarro, director del Festival de Mérida

El Festival se extiende fuera de Mérida El Teatro María Luisa ha vuelto a formar parte de la programación por quinto año desde su reapertura. Sus siete espectáculos han congregado a 1.749 espectadores. Las extensiones han llevado, además, el Festival a Madrid, Medellín, Regina y Cáparra, que en conjunto han reunido a 17.818 personas. Precisamente, la recuperación de Cáparra ha sido una de las novedades de esta edición, después de que en 2025 no pudiera celebrarse debido a las obras realizadas en el entorno del yacimiento. Este año ha contado con seis espectáculos y cuatro llenos absolutos. Las actividades 'Agusto en Mérida', 'Agustito en Mérida' y 'El Festival Conquista Espacios' han reunido a 6.042 personas y han registrado 18 llenos. El programa familiar 'Héroes y heroínas' ha sumado 1.235 asistentes y los pasacalles han sido seguidos por unas 8.800 personas. ““

Accesibilidad y nuevos públicos La accesibilidad ha continuado ocupando un lugar destacado. 144 personas con discapacidad visual o auditiva se han beneficiado directamente de las medidas implantadas por el Festival, mientras que 137 espectadores con movilidad reducida han utilizado las localidades habilitadas específicamente para ellos. Además, 757 entradas para las representaciones teatrales se han adquirido mediante el Bono Cultural Joven. Las actividades de formación y participación han reunido a 1.876 personas, mientras que el ciclo de cine 'Cinema Aestas' ha alcanzado los 506 espectadores. Entre las novedades de esta edición figura el I Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope, convocado junto a la Cátedra Vargas Llosa y al que concurrieron 123 trabajos. El premio ha recaído en 'Heroínas de Troya', de Roberto Rivera Solano. El texto será publicado y producido íntegramente por el Festival para su estreno en el Teatro Romano durante la 73ª edición. ““

Visitantes y recaudación Las exposiciones y el desfile de moda vinculados a la 72ª edición han recibido en conjunto 43.404 visitantes. La exposición del Museo Nacional de Arte Romano ha concentrado 41.324 visitas, mientras que la muestra instalada en la sede del Festival ha recibido 365. A estas cifras se suman los visitantes registrados en Irún y Calahorra y las 250 personas que asistieron al desfile 'Micropaisajes'. La recaudación total de la edición ha ascendido a 2.643.830,23 euros. A falta del cierre económico definitivo, la taquilla presenta un superávit provisional cercano al millón de euros. Para Cimarro, estas cifras están directamente relacionadas con la respuesta del público. “Esto se consigue porque el público viene. Si no viniera el público evidentemente no tendríamos estas cifras“ Jesús Cimarro, director del Festival de Mérida