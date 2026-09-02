El Festival de Mérida cierra su 72ª edición con 181.088 asistentes y un superávit de taquilla cercano al millón de euros
- El Teatro Romano supera por primera vez los 100.000 espectadores y el certamen registra 37 llenos
- La recaudación asciende a 2,64 millones de euros y 'Heroínas de Troya' será uno de los estrenos de la próxima edición
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha cerrado su 72ª edición con 181.088 asistentes a sus representaciones, actividades y propuestas paralelas. El certamen ha alcanzado una recaudación de 2.643.830,23 euros y presenta, a falta del cierre económico definitivo, un superávit de taquilla cercano al millón de euros.
El balance de esta edición, clausurada el pasado domingo, se ha presentado este miércoles en Mérida por la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, y el director del Festival, Jesús Cimarro, quien ha calificado los resultados de “muy positivos”. También ha destacado la respuesta del público a una programación que ha combinado distintos géneros y lenguajes para acercar el mundo clásico a los espectadores actuales.
“El público asiste de una forma masiva a cada una de las representaciones. Hemos visto el Teatro Romano lleno en numerosas ocasiones“
Más de 100.000 espectadores en el Teatro Romano
La programación escénica ha reunido a 135.808 espectadores, de los que 100.164 han asistido al Teatro Romano. El principal escenario del Festival ha acogido nueve producciones: 'Spartacus', 'Electra Jonda', 'Timón de Atenas', 'Bacanal', 'La comedia de la olla', 'Cómicos de Roma', 'Fedra, en los infiernos', 'El viaje de Edipo' y 'Las 9 musas'.
En el conjunto del certamen se ha colgado en 37 ocasiones el cartel de 'no hay entradas', diez de ellas en el Teatro Romano. Entre las producciones con mayor respuesta de público han destacado 'La comedia de la olla' y 'Cómicos de Roma', que agotaron todas sus funciones y reunieron, respectivamente, 16.384 y 16.411 espectadores.
“El verdadero balance no se mide en esas cifras, se mide, Jesús, en sensaciones. Se mide en los silencios cómplices del patio de butacas, se mide en las risas compartidas, se mide en el aplauso unánime“
El Festival se extiende fuera de Mérida
El Teatro María Luisa ha vuelto a formar parte de la programación por quinto año desde su reapertura. Sus siete espectáculos han congregado a 1.749 espectadores. Las extensiones han llevado, además, el Festival a Madrid, Medellín, Regina y Cáparra, que en conjunto han reunido a 17.818 personas.
Precisamente, la recuperación de Cáparra ha sido una de las novedades de esta edición, después de que en 2025 no pudiera celebrarse debido a las obras realizadas en el entorno del yacimiento. Este año ha contado con seis espectáculos y cuatro llenos absolutos.
Las actividades 'Agusto en Mérida', 'Agustito en Mérida' y 'El Festival Conquista Espacios' han reunido a 6.042 personas y han registrado 18 llenos. El programa familiar 'Héroes y heroínas' ha sumado 1.235 asistentes y los pasacalles han sido seguidos por unas 8.800 personas.
Accesibilidad y nuevos públicos
La accesibilidad ha continuado ocupando un lugar destacado. 144 personas con discapacidad visual o auditiva se han beneficiado directamente de las medidas implantadas por el Festival, mientras que 137 espectadores con movilidad reducida han utilizado las localidades habilitadas específicamente para ellos.
Además, 757 entradas para las representaciones teatrales se han adquirido mediante el Bono Cultural Joven. Las actividades de formación y participación han reunido a 1.876 personas, mientras que el ciclo de cine 'Cinema Aestas' ha alcanzado los 506 espectadores.
Entre las novedades de esta edición figura el I Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope, convocado junto a la Cátedra Vargas Llosa y al que concurrieron 123 trabajos. El premio ha recaído en 'Heroínas de Troya', de Roberto Rivera Solano. El texto será publicado y producido íntegramente por el Festival para su estreno en el Teatro Romano durante la 73ª edición.
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Visitantes y recaudación
Las exposiciones y el desfile de moda vinculados a la 72ª edición han recibido en conjunto 43.404 visitantes. La exposición del Museo Nacional de Arte Romano ha concentrado 41.324 visitas, mientras que la muestra instalada en la sede del Festival ha recibido 365. A estas cifras se suman los visitantes registrados en Irún y Calahorra y las 250 personas que asistieron al desfile 'Micropaisajes'.
La recaudación total de la edición ha ascendido a 2.643.830,23 euros. A falta del cierre económico definitivo, la taquilla presenta un superávit provisional cercano al millón de euros. Para Cimarro, estas cifras están directamente relacionadas con la respuesta del público.
“Esto se consigue porque el público viene. Si no viniera el público evidentemente no tendríamos estas cifras“
Casi 10.500 impactos en medios y redes
El Festival ha contabilizado 4.963 noticias en medios de comunicación y 5.518 publicaciones en redes sociales, hasta alcanzar un total de 10.481 apariciones. La repercusión obtenida representa, según los datos de seguimiento y valoración facilitados por Hallon y Brandwatch, un valor publicitario estimado de 43.431.920 euros y un valor de comunicación de 94.592.409,69 euros.
Los perfiles del Festival en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, X y Threads suman ya 105.667 seguidores, un 12,87 % más que en la edición anterior. El balance se cierra así con una valoración positiva por parte de la organización, que considera que el Festival ha consolidado su dimensión cultural, turística y económica más allá de los escenarios.