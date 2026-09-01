El gasto de la vuelta al cole en Castilla-La Macha se sitúa en 505 euros por alumno solo al inicio del curso

Cuadernos, libretas, lápices, bolígrafos, mochilas… Son algunos de los gastos a los que tiene que hacer frente los padres y madres de cara a la vuelta al cole. En Castilla-La Mancha el gasto medio anual se sitúa en los 1.525 euros por alumno. Son 969 euros menos que la media nacional, “la razón es el mayor porcentaje de colegios públicos”, explica Enrique García, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios.

La partida más relevante es la dedicada a ropa y uniforme con 224 euros seguida del gasto de libros. El dinero destinado a excursiones aumenta cada año y el que se gasta en material escolar ronda los 80 euros según los datos de la OCU.

OCU desaconseja pedir préstamos Desde la OCU asegura que, si consideramos estrictamente como gastos de vuelta al cole la ropa, los libros y el material escolar, “el desembolso inicial que tiene que hacer frente la familia es de 505 euros por cada alumno. Desde el punto de vista de la economía familiar, el mes más duro para estas familias con hijos en edad escolar”, explica el portavoz de la organización. Se trata de gastos “rígidos” asegura Enrique García, “por tanto, aquellas familias que están en una situación económica de vulnerabilidad, sí tienen sería dificultades para hacer frente a estos gastos”. Para muchas familias afrontar este gasto es muy difícil por lo que se ven obligadas a recurrir a solicitar un crédito. “Desde OCU, desde luego, desaconsejamos de forma rotunda los créditos rápidos dado que son rápidos, pero especialmente caros o muy caros, excesivamente caros y sobre todo son la puerta a situaciones de sobreendeudamiento. Por tanto, hay otras fórmulas de pedir crédito, más baratas y no son los créditos rápidos que son un peligro para estas familias en situación de vulnerabilidad”, señala Enrique García, portavoz de la OCU.