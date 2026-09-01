El gasto de la vuelta al cole en Castilla-La Macha se sitúa en 505 euros por alumno solo al inicio del curso
- Los castellanomanchegos gastarán 1.525 euros de media anual por alumno, 969 euros menos que la media nacional
- En papelerías y tiendas de ropa y calzado, las compras se intensifican estos días
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Cuadernos, libretas, lápices, bolígrafos, mochilas… Son algunos de los gastos a los que tiene que hacer frente los padres y madres de cara a la vuelta al cole. En Castilla-La Mancha el gasto medio anual se sitúa en los 1.525 euros por alumno. Son 969 euros menos que la media nacional, “la razón es el mayor porcentaje de colegios públicos”, explica Enrique García, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios.
La partida más relevante es la dedicada a ropa y uniforme con 224 euros seguida del gasto de libros. El dinero destinado a excursiones aumenta cada año y el que se gasta en material escolar ronda los 80 euros según los datos de la OCU.
OCU desaconseja pedir préstamos
Desde la OCU asegura que, si consideramos estrictamente como gastos de vuelta al cole la ropa, los libros y el material escolar, “el desembolso inicial que tiene que hacer frente la familia es de 505 euros por cada alumno. Desde el punto de vista de la economía familiar, el mes más duro para estas familias con hijos en edad escolar”, explica el portavoz de la organización.
Se trata de gastos “rígidos” asegura Enrique García, “por tanto, aquellas familias que están en una situación económica de vulnerabilidad, sí tienen sería dificultades para hacer frente a estos gastos”. Para muchas familias afrontar este gasto es muy difícil por lo que se ven obligadas a recurrir a solicitar un crédito. “Desde OCU, desde luego, desaconsejamos de forma rotunda los créditos rápidos dado que son rápidos, pero especialmente caros o muy caros, excesivamente caros y sobre todo son la puerta a situaciones de sobreendeudamiento. Por tanto, hay otras fórmulas de pedir crédito, más baratas y no son los créditos rápidos que son un peligro para estas familias en situación de vulnerabilidad”, señala Enrique García, portavoz de la OCU.
Aumento de ventas
La vuelta al cole supone, como contamos, un gran desembolso de dinero para las familias, pero en el otro lado de la moneda están las librerías y papelerías, para estos comercios los meses de septiembre y octubre son la mejor época del año, “hacemos aproximadamente un tercio de las ventas del año”, afirma José Antonio Nieto dueño de la papelería ALFILA2 de Toledo.
Actualmente se encuentran en “temporada altísima”, cuenta Nieto quien añade que en la tienda tiene repartidos “como 50 o 60 lotes de libros de clientes (…) Desde que hemos abierto esta semana nos encargan diez, doce, quince lotes diarios sin ningún problema. Hoy han sido ya seis y son las 11:20h de la mañana”. En esta tienda también compran material escolar cuenta el dueño de ALFILA2, “sin duda lapiceros y bolígrafos. En todos los listados hay seis referencias que son lápices, goma o borrador, sacapuntas, bolígrafos borrables en edades de primaria y luego ya pintura de cera o rotulador y lápiz de colores”. Durante este mes en la tienda el horario es más amplio, “no oficialmente, pero claro, si a las 13:45 horas yo tengo 15 personas en la tienda cierro cuando se va el último y si son las 14:45 horas de la tarde, pues hasta esa hora”, asegura Nieto.
En la tienda Atmósfera Sport de Toledo también notan un aumento de ventas durante estas fechas, “la compra es siempre para el niño, para el escolar, sobre todo el calzado para empezar y la ropa de colegio”, asegura el gerente Antonio Fernández.
Lo que más venden ahora son zapatos, “el calzado es además una de las primeras cosas que eligen porque normalmente el último número que tenían a principio de verano ya no les vale”, explica Fernández quien asegura que el ticket medio está en los 100 euros.