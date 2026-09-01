Grañón pinta su compromiso con el medioambiente con proyecto educativo sobre biodiversidad: "El mural es la parte visible, lo que permanece"

Este verano ha terminado de forma diferente en Grañón, La Rioja. Vecinos y turistas han transformado el lavadero municipal a través de un mural colaborativo sobre las aves autóctonas. No lo han hecho solos; han contado con la colaboración de Lourdes Berzas, psicóloga medioambiental, y de la Asociación de Ambientólogos de La Rioja (ADALAR). Durante varios días, los asistentes han participado en talleres de educación medioambiental, para después materializar lo aprendido en un proyecto artístico. Lo han diseñado en blanco y negro con toques de color mostaza.

Esta obra forma parte de un proyecto integral que busca sensibilizar sobre el cuidado del entorno y también conectar con la naturaleza. "El mural es la parte visible, lo que perdura", ha destacado David Ijalba, presidente de ADALAR, quien ha añadido que la pintura es la parte central, pero no es el núcleo del programa.

El ciclo ha constado de actividades sobre aves, invertebrados, talleres de observación de micromundos y pequeñas rutas etnobotánicas. Esta obra es la sexta intervención medioambiental que realiza en diferentes localidades riojanas, como Mediano, Agoncillo, Nieva de los Cameros o Fuenmayor.

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