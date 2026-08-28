Un tribunal declara al expresidente ecuatoriano Lenín Moreno culpable de recibir sobornos

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) ha sido declarado por un tribunal culpable de cohecho por haber recibido sobornos para favorecer a la empresa estatal china Sinohydro en la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país.

Estos hechos ocurrieron cuando el político era vicepresidente de Rafael Correa.

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador han asegurado que la compañía pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar del exmandatario.

La condena aún no ha sido anunciada por los magistrados. La Fiscalía había pedido en julio pasado que se le condene a seis años y seis meses de prisión, al igual que a su esposa, Rocío González; la hija de ambos, Irina Moreno, y otras 17 personas, entre las que está el exembajador de China Cai Runguo.

Según el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido junto a su familia, presuntamente, más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que Sinohydro pagó supuestamente por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una potencia de hasta 1.500 megavatios en la Amazonía ecuatoriana.

Así, Moreno habría recibido de forma ilícita un total de 660.000 dólares, de los cuales 220.000 corresponderían a él y a su esposa, presuntamente en forma de una vivienda y mobiliario. Otros 440.000 dólares estuvieron aparentemente destinados a los hermanos de Moreno: Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares); a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).