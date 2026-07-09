La Fiscalía de Ecuador pide seis años y seis meses de cárcel para el expresidente Lenín Moreno

La Fiscalía de Ecuador ha pedido este miércoles una condena de seis años y seis meses de prisión para el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) por el delito de cohecho, al supuestamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

Se trata de una eventual condena que el fiscal general, Carlos Alarcón, solicitó también para la esposa de Moreno, Rocío González; para la hija de ambos, Irina Moreno, y para otros 17 acusados, entre los que está el exembajador de China Cai Runguo.

Según el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido junto a su familia, presuntamente, más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que Sinohydro pagó supuestamente por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una potencia de hasta 1.500 megavatios en la Amazonía ecuatoriana.

El juicio inició hace casi dos meses contra 21 personas, pero este miércoles Alarcón ha dicho al tribunal que conoce la causa que retiraba la acusación formulada en contra de una de las procesadas como cómplices.