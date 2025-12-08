Abren juicio contra el expresidente de Ecuador Lenín Moreno por presunto cohecho en la construcción de una hidroeléctrica

Lenín Moreno, presidente de Ecuador entre 2017 y 2021, será juzgado por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro para la construcción de la planta hidroeléctrica más grande el país latinoamericano.

El caso, iniciado en marzo de 2023, investiga la conexión del expresidente, familiares y empresarios locales con sobornos para la construcción de la infraestructura de Coca Codo Sinclair. Esta central empezó a funcionar en 2016, cuando Moreno era vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), y, según informa Reuters, sufre incidencias técnicas desde su puesta en marcha.

La Fiscalía considera que el total de sobornos pagados por Sinohydro en el proyecto de Coca Codo Sinclair superan supuestamente los 76 millones de dólares.

El juez del caso considera que existen elementos para presumir la participación de Moreno en el delito de cohecho. Como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, el magistrado ha dispuesto que el expresidente se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción, donde reside con su esposa. En la capital paraguaya Moreno ejerce como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

El origen de la investigación El caso estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucraba a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca. En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que aparentemente vinculaban a Moreno con la empresa extraterritorial INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía. Según el Ministerio Público, Moreno habría recibido de forma ilícita un total de 660.000 dólares, de los cuales 220.000 corresponderían a él y a su esposa, presuntamente en forma de una vivienda y mobiliario. Otros 440.000 dólares estuvieron aparentemente destinados a los hermanos de Moreno: Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares), algo que está en investigación. Según el Ministerio Público, el grueso de los supuestos sobornos tuvo presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor que suma 44 millones de dólares. En 2023, la entonces fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, señaló que los sobornos en este caso ascendían a un total de 76 millones de dólares, que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado de la obra. "Esas decenas de millones de dólares en coimas (sobornos) habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación, y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias", detalló Salazar. ““