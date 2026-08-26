TRAE, el proyecto que busca trabajadores en Latinoamérica para cubrir la falta de mano de obra en el Campo Arañuelo

Encontrar trabajadores cualificados se ha convertido en uno de los principales problemas para sectores como la hostelería, la construcción o la mecánica. Una dificultad que se ha agravado en los últimos años y que ha llevado al Círculo Empresarial Moralo a poner en marcha TRAE, un proyecto con el que busca incorporar trabajadores procedentes principalmente de Sudamérica. La iniciativa nació después de que las empresas asociadas trasladaran sus dificultades para encontrar personal.

“Hablando con las empresas nos dimos cuenta del gran problema que hay con la falta de mano de obra“ Elena Bormalo, vicepresidenta del Círculo Empresarial Moralo

El proyecto pretende además que la llegada de estos trabajadores sirva para combatir la despoblación. Para ello, el programa facilita durante el primer año vivienda compartida y gratuita en municipios de menos de 5.000 habitantes, además de acompañar a los trabajadores en su proceso de adaptación.

La elección inicial de Chile y Perú responde, entre otros motivos, a la existencia de convenios con España que facilitan los trámites administrativos. Según Bormalo, desde el inicio del expediente hasta la llegada del trabajador pueden transcurrir apenas dos o tres meses.

Los trabajadores llegan además con contratos indefinidos. El objetivo del Círculo es que, después de ese primer año de apoyo, decidan continuar en Extremadura y puedan traer a sus familias.

De Chile a la cocina de un hotel Una de las empresas que ya participa en TRAE es el Hotel Moya, en Navalmoral de la Mata. El establecimiento necesitaba personal para sus nuevos proyectos y, tras realizar varias entrevistas sin encontrar el perfil que buscaba, recurrió a esta iniciativa. Así llegó Jonathan Escaz, cocinero chileno que reconoce que apenas conocía España antes de trasladarse a Extremadura. Ahora asegura que también se plantea quedarse en la zona.. “Estoy siendo feliz, estoy contento, me gusta mucho el día a día del trabajo. Y ya tengo 30 años de edad, ya tengo que empezar a echar raíces“ Jonathan Escaz, cocinero del Hotel Moya Su adaptación, según la dirección del hotel, ha sido positiva y desde su llegada se ha integrado en el equipo de cocina.

Una respuesta para la falta de mecánicos La misma situación se repite en Talayuela, donde el taller Veisan llevaba cerca de dos años buscando profesionales especializados en maquinaria pesada y camiones. La empresa incorporó a Andrés Flores, mecánico chileno. Su llegada se produjo después de que el Círculo Empresarial Moralo le ayudara con los trámites para incorporarse al taller, y desde la propia dirección del taller destacan la rápida adaptación del trabajador. “Desde que llegó, desde el minuto uno ha estado trabajando“ Jorge Mizarro, administrador de Veisan Andrés tampoco descarta quedarse en Extremadura. Llegó por primera vez a España acompañado de su pareja y asegura que ambos están planteándose continuar su vida en la región. ““