Los canteros vuelven a la Catedral de Sevilla, en sus cubiertas trabajan la técnica artesanal con la que fue construida

Para llegar al taller donde trabajan los canteros de la Catedral de Sevilla hay que recorrer un camino que parece detenido en el tiempo. Una altura de doce plantas de estrechas escaleras de caracol conducen hasta una puerta cerrada con un cerrojo del siglo XV. Al cruzarla, desaparece el ruido de la ciudad y solo se escucha el sonido del cincel golpeando la piedra.

Allí, lejos de las miradas de los visitantes, un pequeño grupo de artesanos mantiene vivo un oficio que parecía condenado a desaparecer y que hoy resulta esencial para conservar uno de los monumentos más importantes de España.

La imagen sorprende porque, durante décadas, la restauración del patrimonio apostó por materiales modernos y procesos industriales. En muchos edificios históricos el hormigón sustituyó a la piedra original con la intención de acelerar las intervenciones y abaratar costes. Sin embargo, el paso del tiempo demostró que esas soluciones no siempre eran compatibles con construcciones levantadas hace siglos. En la Catedral de Sevilla, los problemas derivados de esos materiales hicieron que los responsables del templo tomaran una decisión: volver a trabajar exactamente igual que lo hicieron quienes levantaron el edificio.

Según explica el arquitecto encargado del templo, Miguel Ángel López, las técnicas empleadas hoy apenas difieren de las utilizadas entre los siglos X y XI e incluso guardan similitudes con las empleadas en el antiguo Egipto. La piedra sigue siendo el material protagonista y procede, en su mayor parte, de las históricas canteras de San Rafael, en El Puerto de Santa María, aunque también se obtiene de otros puntos según las necesidades de cada intervención.

El conservador de la Catedral, Aimar Morán, explica que únicamente se sustituyen aquellos elementos que resultan irrecuperables por su avanzado estado de deterioro. En esos casos, la nueva pieza se talla utilizando herramientas y materiales muy parecidos a los empleados hace siglos. El objetivo no es solo reemplazar una piedra dañada, sino respetar la forma de construir del monumento para garantizar su conservación durante generaciones.

Ese trabajo recae sobre los canteros, profesionales que combinan la precisión técnica con la sensibilidad artística. Cada bloque de piedra requiere horas de observación antes de comenzar a trabajarlo. Después llegan los golpes de cincel, medidos con exactitud para reproducir molduras, relieves y elementos decorativos que deben integrarse perfectamente con los originales.