Melilla celebra la primera edición de los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino

Melilla va a acoger la primera edición de los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino el próximo 26 de septiembre. El Hospital del Rey será el escenario de una gala en la que se reconocerá la trayectoria y el trabajo de mujeres emprendedoras en la ciudad autónoma. Esta será la primera vez que los galardones se entreguen fuera de Andalucía.

La convocatoria contará con tres categorías: Premio a la Trayectoria Profesional, Premio al Mejor Proyecto Innovador y un galardón dedicado a la cultura y el deporte. Además, se concederá un premio especial a una mujer en Ceuta.

La presidenta de la Asociación Foro Mujeres Líderes, María José Seguro, ha destacado que el objetivo de estos premios es crear referentes femeninos en el ámbito del emprendimiento. "Hay mujeres que están liderando muchos proyectos para conseguir una transformación real de la sociedad y la economía".

Las mujeres interesadas podrán rellenar un formulario abierto desde este martes hasta el 8 de septiembre en la web unimostalento.com. Después de esa fecha, un jurado compuesto por miembros de la Ciudad Autónoma, el campus de Melilla de la Universidad de Granada (UGR), la Asociación Foro Mujeres Líderes y Activas Melilla emitirá un veredicto que dictaminará a las ganadoras de cada una de las categorías.

El único requisito es haber nacido melillense o ser residente en Melilla. También se podrá participar si una mujer ha residido en Melilla previamente y ahora se encuentra en otro lugar desarrollando su actividad profesional.

Unos premios para darse a conocer a nivel nacional Por su parte, la presidenta de la entidad local 'Activas Melilla', Nayat Mohamed, ha animado a las mujeres melillenses a ser parte de estos premios. "Es muy interesante que participen todas las mujeres de Melilla no solo para ser visibles en nuestra ciudad, sino también a nivel nacional". Una mujer melillense tendrá el derecho de participar en una gala especial regional que se celebrará el 30 de noviembre, en la que se homenajeará a cinco mujeres emprendedoras frente a los Reales Alcázares de Sevilla. Mohamed ha señalado que la Asociación Foro Mujeres Líderes se puso en contacto el año pasado con Activas Melilla para materializar esta gala, pero esta oferta se tuvo que aplazar hasta este año, ya que la entidad melillense carecía del presupuesto necesario.