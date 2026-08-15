Tres décadas de los primeros 'smartphones', los teléfonos que revolucionaron la comunicación

"This is Simon". Así se presentaba en 1994 el IBM Simon, el primer teléfono inteligente. Tenía pantalla táctil, correo electrónico, calendario y un tamaño más que considerable. Costaba unos 800 euros, pero no fue un éxito de ventas.

Mucho ha llovido desde entonces y en pleno 2026 es difícil imaginar la vida sin él. Lo usamos para buscar información, llegar a nuestro destino, ver la tele, sacar fotos, pagar y hacer scroll infinito en redes sociales. Aunque curiosamente, cada vez hablamos menos y enviamos más mensajes de texto o audio en aplicaciones como WhatsApp.

El IBM Simon nació con un objetivo: dejar atrás los modelos clásicos. El aparato permitía escribir documentos o consultar la agenda... todo debía estar al alcance de la mano. Llamar o mandar mensajes de texto había dejado de ser suficiente.