Cuatro detenidos en Totana, Murcia, por la venta de una niña de dos años camuflada como una adopción legal

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en el municipio de Totana (Murcia) por su presunta implicación en una red de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad. Los arrestados, entre los que se encuentran los progenitores de una niña de casi dos años y los aspirantes a su tutela, pretendían realizar la entrega de la menor de forma irregular y al margen de cualquier procedimiento administrativo legal.

La voz de alarma la dieron los servicios sociales del Ayuntamiento de Totana, quienes detectaron indicios de irregularidades y los trasladaron a la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación de la Región de Murcia. Según las investigaciones policiales, las dos familias implicadas, ambas de origen hondureño, habían acordado una transacción económica que ascendía a una "importante" cantidad de dinero, de la cual ya se habían adelantado 20.000 euros.