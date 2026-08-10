Cuatro detenidos en Totana, Murcia, por la venta de una niña de dos años camuflada como una adopción legal
- Los padres biológicos y la familia compradora pactaron el pago de 20.000 euros por la entrega de la menor
- La trama simulaba un proceso administrativo real con llamadas falsas y el uso de identidades suplantadas
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en el municipio de Totana (Murcia) por su presunta implicación en una red de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad. Los arrestados, entre los que se encuentran los progenitores de una niña de casi dos años y los aspirantes a su tutela, pretendían realizar la entrega de la menor de forma irregular y al margen de cualquier procedimiento administrativo legal.
La voz de alarma la dieron los servicios sociales del Ayuntamiento de Totana, quienes detectaron indicios de irregularidades y los trasladaron a la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación de la Región de Murcia. Según las investigaciones policiales, las dos familias implicadas, ambas de origen hondureño, habían acordado una transacción económica que ascendía a una "importante" cantidad de dinero, de la cual ya se habían adelantado 20.000 euros.
Engaño y falsos trámites legales
Para mantener la apariencia de legalidad, la familia biológica hizo creer a los compradores que el proceso estaba siendo supervisado por una abogada especializada. Además, utilizaron la identidad de la supuesta directora de la guardería de la niña para realizar llamadas telefónicas falsas y confirmar que los trámites eran legítimos.
Desde el nacimiento de la pequeña en 2024, los interesados realizaban pagos semanales y mensuales a la madre. Estas cuotas les permitían visitar a la menor y cubrir sus gastos de manutención y crianza, bajo la creencia de que estaban financiando los costes de una adopción legal.
Ante el grave riesgo de desprotección para la niña, los agentes del Grupo de Menores de la Jefatura Superior de Policía de Murcia intervinieron de inmediato para detener a los implicados y garantizar la protección integral de la menor.