El cordobés Rafa del Calli gana la 'Lámpara Minera' del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas
- El trofeo 'Desplante' ha sido para la sevillana Lucía Fernández González, 'Lucía La Bronce'
- El 'Bordón Minero' se lo ha llevado Pablo Barrionuevo y Carlos Ferrer, 'Karlos Nao', el 'Filón'
Rafael Plantón Heredia ‘Rafa del Calli’ se ha alzado con la ‘Lámpara Minera’ en la 65º edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. El cantaor cordobés se ha hecho con el trofeo más emblemático del mundo del flamenco, un galardón que viene acompañado de una dotación económica de 15.000 euros. Además de la ‘Lámpara Minera’, ‘Rafa del Calli’ se ha llevado trofeos especiales por su interpretación de cantiña, malagueña y mineras.
En lo que respecta a la categoría de baile, el trofeo ‘Desplante’ ha ido a parar a la sevillana Lucía Fernández González, 'Lucía La Bronce'. El segundo puesto ha sido para la granadina Susana Sánchez. El máximo galardón al toque (6.000 euros) se ha quedado finalmente en La Unión con el músico local Pablo Barrionuevo y el madrileño Diego Antonio Fernández Montoya ha quedado en segunda posición. Además, Carlos Ferrer se ha llevado el premio 'Filón'.
Los finalistas de la 65º edición del Festival Internacional del Cante de las Minas
Los nombres de los finalistas han sido escogidos por el jurado, compuesto por el bailaor Eduardo Guerrero (premio 'Desplante' 2013); el crítico y estudioso del flamenco José Manuel Gamboa; Kyoko Shikaze, figura destacada en la difusión y proyección internacional del flamenco; Juan Parrilla, instrumentista y compositor; Paco Paredes, trovero e investigador; el cantaor y flamencólogo Juan Pinilla (Lámpara Minera 2007); y el abogado Juan José Carrión ejerciendo de secretario.
En la categoría de cante concursarán Bernardo Javier Miranda Luna 'Bernardo Miranda' (Córdoba) con taranta y guajira; Isabel María Rico Nieto 'Isabel María' (Málaga) con levantica; Sebastián Cruz Márquez 'Sebastián Cruz' (Huelva) con minera, cartagenera, malagueña y soleá; Francisco Javier Heredia Hernández 'Isco Heredia' (Linares) con taranta; y Rafael Plantón Heredia 'Rafa del Calli' (Córdoba) con minera, taranta, malagueña y cantiñas.
En la categoría de toque, el premio ha estado entre Pablo Campos Trigueros 'Pablo Campos' (Granada); Diego Antonio Fernández Montoya 'Pino Losada' (Madrid); y Pablo Barrionuevo Bernal 'Pablo Barrionuevo' (La Unión). Respecto a la categoría de baile, Susana Sánchez Jiménez 'Susana Sánchez' (Granada); y Lucía Fernández González 'Lucía La Bronce' (Sevilla).
Por último, la categoría de instrumentista llegaron a la final Carlos Ferrer Peralta 'Karlos Nao' (Valencia); y María Antonia Súarez Montaño 'Ostalinda Suárez' (Zafra).