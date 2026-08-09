El cordobés Rafa del Calli gana la 'Lámpara Minera' del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas

Rafael Plantón Heredia ‘Rafa del Calli’ se ha alzado con la ‘Lámpara Minera’ en la 65º edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. El cantaor cordobés se ha hecho con el trofeo más emblemático del mundo del flamenco, un galardón que viene acompañado de una dotación económica de 15.000 euros. Además de la ‘Lámpara Minera’, ‘Rafa del Calli’ se ha llevado trofeos especiales por su interpretación de cantiña, malagueña y mineras.

En lo que respecta a la categoría de baile, el trofeo ‘Desplante’ ha ido a parar a la sevillana Lucía Fernández González, 'Lucía La Bronce'. El segundo puesto ha sido para la granadina Susana Sánchez. El máximo galardón al toque (6.000 euros) se ha quedado finalmente en La Unión con el músico local Pablo Barrionuevo y el madrileño Diego Antonio Fernández Montoya ha quedado en segunda posición. Además, Carlos Ferrer se ha llevado el premio 'Filón'.