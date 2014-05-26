Música sinfónica, de cámara, jazz y flamenco en el Festival de Segovia 2014

El Patio de Armas de El Alcázar, la Plaza de San Martín, la Iglesia de San Juan de los Caballeros, el Jardín de los Zuloaga, la Catedral, el Corral del Mudo, el Claustro del Convento de San Francisco y el Patio del Colegio de Arquitectos se vestirán de música para albergar, del 15 al 27 de julio, al Festival de Segovia (FS): un festival de música avalado por 39 años de existencia, integrado por la Semana de Cámara, con 45 ediciones, donde los mejores intérpretes del panorama internacional han dejado su huella.

El FS pretende hacer descubrir al público auténticas joyas de la música de cámara y sinfónica y al mismo tiempo ofrecer conciertos del mejor jazz, flamenco, soul o música negra.

Orquesta de Castilla y León La música sinfónica estará representada por la Orquesta de Castilla y León (18 de julio en el Jardín de los Zuloaga), una de las más dinámicas agrupaciones españolas gracias a su calidad, a la amplitud de su repertorio y a la incesante actividad. En esta ocasión propone un repertorio de “sinfonías al fresco” de Mozart y Beethoven dirigidas por Michiel Delanghe. Este joven maestro realizará, así, su debut profesional tras ganar, en el 11 º Concurso de Dirección de Cadaqués Orquesta Internacional, el tercer premio y el primer premio especial otorgado en la historia de esta competición.

Conciertos poco comunes en la Semana de Cámara Una mirada diferente para un público que también podrá navegar a través de la música de cámara, por la que se define desde hace ya 45 años el FS, y que en esta edición apostará por un ciclo de conciertos en torno a la música española o a la influencia de ésta en algunos de los grandes músicos de la Historia. Es el caso de “España alla Rossini” (21 de julio en El Alcázar), un concierto temático para mezzosoprano (Anna Tonna), tenor (Miguel Borrallo), piano (Emilio González Sanz) y bailarina de ballet clásico español (Cristina Gómez) que explora la relación del compositor Italiano Gioacchino Rossini con la cultura musical de España en la primera mitad del siglo XIX. Esta joya sobre el compositor italiano cuenta, además, con el incentivo de que, tras la grabación del disco “España alla Rossini” en San Juan de los Caballeros a principios de junio, será interpretado en este concierto en El Alcázar con un piano histórico Broadwood de 1830 y los artistas ejecutarán cada pieza vestidos de época.

Sones desde los balcones También tres días después (24 de julio en San Juan de los Caballeros)Paula Coronas, una pianista caracterizada por su vertiente intelectual e investigadora, será una de las figuras de esta semana de deliciosos conciertos camerísticos. Para ello ha elegido a “Grandes innovadores del teclado”: Soler, Liszt y Debussy y una segunda parte dedicada a la música española, Granados y García Abril. Bajo el título “Sones desde los balcones” (22 de julio en la Catedral), Javier Artigas y Fernando Sánchez, dos de los miembros de una de las formaciones de referencia en la recuperación de la música española e iberoamericana, Ministriles de Marsias, interpretarán en Segovia un repertorio integrado por piezas de Correa de Arauxo, De Selma y Salaverde, Jusepe Ximenez, Jan Pieterszoon Sweelinck, de Aguilera y Heredia y Caspar Kerll.

Ordenanzas de Guerra y Toques de Paz Otro encuentro con deliciosas músicas antiguas infrecuentes es la propuesta de Carrión EnCámara, la sección camerística de la Capilla Jerónimo de Carrión, que dedica sus esfuerzos a la recuperación de la música de los archivos catedralicios, y especialmente los conservados en la Catedral de Segovia. Con motivo de la Conmemoración de los 250 años de la Academia de Artillería de Segovia, ofrecerá “Ordenanzas de Guerra y Toques de Paz”, un proyecto poco común que alterna toques de ordenanzas contenidos en la obra editada en 1769 “Toques de guerra que deberán observar uniformemente los pífanos, clarinetes y tambores de S.M.”, conservada como la primera edición manuscrita, hoy en la Biblioteca Nacional, con piezas de Rodríguez de Hita, Brunetti, Martín y Soler, Boccherini y Bautista Pla (25 de julio en el Claustro del convento de San Francisco). Partiendo de la música de Vivaldi, Händel, Pergolesi e Iribarren, la Orquesta Barroca de Sevilla, una de las agrupaciones españolas de primer nivel que se dedican a la interpretación de la música antigua con criterios historicistas, acompañará a una de las cantantes más destacadas del panorama actual de la música, la solista Raquel Andueza, en “In Furore” (23 de julio en El Alcázar). Clausurando la Semana de Cámara, Amancio Prada interpretará cantigas y romances al aire de la almena (26 de julio en El Alcázar). Y es que el propio artista aseguar que cuando vivía en Segovia descubrió las “Cantigas de Amor y de Amigo” en el libro Ocho siglos de poesía gallega, de Carmen Martín Gaite, y quiso entonces probar si aquellos versos escritos hace siete y ocho siglos habrían perdido la pasión y la frescura después de tanto tiempo. Pero anhelo de libertad, el amor cortés, la brevedad de la vida, la sonrisa cómplice de los amantes…que contienen esos cánticos no tienen parece fecha de caducidad.

La apuesta por las jóvenes promesas Para el público infantil, el característico y tradicional Concierto en Familia (20 de julio en San Juan de los Caballeros) combinará música e ilusionismo. “Concierto Músico Mágico” es un espectáculo didáctico que fascina donde se enseñan conceptos musicales utilizando como hilo conductor la magia. En él se aprenden trucos de magia, a identificar a las familias instrumentales de la orquesta, la diferencia entre monodia y polifonía, el sonido y el silencio o la diferencia entre la música folclórica y la música programática, gracias a Enrique García Vivanco, un violinista que también es mago y que perfeccionó con éxito sus técnicas ilusionistas en la tierra del gran Houdini. Pero una de las características del FS es su apuesta por las jóvenes promesas del panorama musical español, y el FS no sería tal sin su Festival Joven, un apartado a través del cual dará a conocer, entre otros, el talento de los ganadores del Premio de Piano Santa Cecilia y los ganadores de los certámenes Intercentros Melómano, Pedro Bote, Premio de canto de la Fundación Guerrero. La sección del Festival Joven se inaugurará con The Greater Toledo International Youth Orchestra el 16 de julio en San Juan de los Caballeros y continuará con los alumnos del curso Percutyl el día 17 en el Jardín del Mudo, donde ofrecerán un concierto con obras para percusión el que mostrar su gran nivel.