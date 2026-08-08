Macrooperación contra el tráfico de hachís en España con 57 detenidos y más de 10 toneladas incautadas

La Policía Nacional ha llevado a cabo una macrooperación contra el tráfico de hachís en España que ha tenido varias fases y que ha terminado con la detención de 57 personas en seis provincias. Además, se han incautado 10,5 toneladas de esta droga.

La organización introducía el hachís por las costas españolas desde Marruecos y se transportaba por carretera hasta Madrid para su almacenamiento en pisos alquilados. Posteriormente, se distribuía a clientes menores del territorio nacional o a otras redes europeas.

¿Cuál era el 'modus operandi'? La investigación, que comenzó en agosto de 2025, ha estado dirigida por la Sección de Instrucción, Plaza 1 de la Audiencia Nacional. A través de una plataforma de mensajería encriptada se supo que se estaban canalizando actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas. Luego, se constató que había una organización criminal internacional "con alto grado de profesionalidad" dedicada a la introducción de hachís y marihuana procedente de Marruecos a través de las costas españolas. Una vez tenían las ganancias en su poder por la venta de la droga lo devolvían al cauce legal mediante la concesión de créditos fraudulentos, invirtiendo en propiedades y vehículos de lujo, falsificando nóminas y facturas a través de empresas pantalla, añade.

Un trastero como punto de distribución en el barrio de Las Tablas (Madrid) Los investigadores descubrieron que un miembro del entramado visitaba frecuentemente uno de los pisos que tenía arrendada la red en el barrio de Las Tablas, en Madrid, para clasificar y preparar las remesas de la droga. Una vez empaquetaba el hachís, lo bajaba a un trastero donde otra persona de la organización la recogía para transportarla en coche a los clientes.

Última incautación: 2.100 kilos de hachís el 29 de julio La última fase del operativo se desarrolló el pasado 29 de julio en una "guardería" ubicada en una urbanización de El Cañaveral, en Madrid, donde ocultaban más de 2.100 kilos de hachís. La Policía detuvo a los encargados del mantenimiento y custodia de este punto de distribución. Uno de ellos fue sorprendido por los agentes cuando abandonaba el edificio, mientras que el otro se encontraba realizando labores de vigilancia.