Jorge Agero, el guardián del pantano de San Juan durante el gran incendio de la sierra oeste de Madrid

A Jorge Agero, cámara profesional de cine y televisión, le llaman el guardián del pantano de San Juan. Durante lo peor del incendio de la sierra oeste de Madrid sus vídeos ayudaron a sus vecinos, más de 500, a conocer en tiempo real la evolución del fuego, así como a los servicios de emergencia a identificar los focos más vivos e inaccesibles.

Cámara profesional, Agero ha grabado eventos históricos recientes como la visita del papa León XIV a Barcelona, desde el aire, o la celebración de la selección de fútbol por las calles de Madrid. El incendio en la zona del pantano de San Juan le tocó en lo más profundo. Vecino de San Martín de Valdeiglesias, uno de los municipios con más hectáreas quemadas en el incendio iniciado al oeste de la Comunidad de Madrid, la catástrofe le llevó a convertirse en reportero, en directo, de lo que estaba ocurriendo.

Desde su barca, desde su moto, estuvo grabando con un teléfono móvil y subiendo los vídeos a un canal de WhatsApp con las imágenes del frente del incendio y de los servicios de extinción aéreos que en helicópteros y aviones recogían agua del pantano para sofocar las llamas. "Ha sido el canal 24 horas de la costa de Madrid" comenta en una entrevista. "He estado cada 20 o 25 minutos mandando vídeos de minuto, minuto y medio, explicando la situación en tiempo real".

Él y otros vecinos también ayudaron a los bomberos indicándoles por dónde podían atacar el fuego por caminos que no salen en los mapas.

Muchos vecinos lo consideran el guardián del pantano, pero Agero tiene muy claro a quién pertenece ese reconocimiento: "Los héroes para mí son los pilotos. Hay que hacerles un homenaje a estos tíos, no a mí, a los del aire y a los bomberos".

Para Agero "este paisaje sigue vivo gracias a los servicios de emergencia". Aunque también ha habido un aliado imprescindible: "El agua ha sido la salvación de esta zona. Sin agua el desastre hubiera sido infinitamente más grande".