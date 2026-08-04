'El último mono', una comedia que combate con humor al machismo y a la machosfera

El último mono, la nueva comedia de Joaquín Mazón protagonizada por Juan Dávila, Susana Abaitua, Conchi Espejo y Óscar Lasarte, es una divertida vuelta de tuerca a uno de los grandes temas de la historia del cine: las relaciones de pareja. E introduce el tema de la machosfera, esa red que promueve la masculinidad tradicional, el antifeminismo y, en muchas ocasiones, el machismo en Internet y las redes sociales. Una comedia participada por RTVE que llega a los cines este 7 de agosto.

“Yo no sabía nada de la machosfera ni de los incels (célibes involuntarios) y es un tema que me ha sorprendido muchísimo –nos confiesa Susana-. Creo que, en este caso, la realidad supera a la ficción, porque hay gente que paga por recibir cursos para ligar o que promueven ese odio a las mujeres”.

“Como hombre me parece denigrante que exista este fenómeno –añade Juan-. Lo curioso es que yo me considero bastante informado sobre cosas de actualidad, sobre todo las de redes, y nunca me había saltado el algoritmo sobre este tema. No lo había visto nunca”.

01.18 min 'El último mono', la nueva película de Juan Dávila y Susana Abaitua, es una comedia sobre la guerra de sexos

“La película –nos explica Joaquín Mazón-, parte de una investigación sobre el tema de los guionistas, Joaquín Oristrell y Yolanda Serrano (ganadores de dos Goyas a mejor guion por La última cena y por Todos los hombres sois iguales). Cuando yo me incorporé al equipo también nos documentamos mucho sobre el tema, porque es todo un universo. Hacer la película ha sido un auténtico viaje de lleno de sorpresas y descubrimientos”.

Fotograma de 'El último mono' LAIALLUCH LAIALLUCH

Un gurú de las redes vs. una comediante feminista La película nos cuenta como Alejandro (Juan Dávila), un gurú de la seducción que triunfa en internet, asume el reto ante sus seguidores de conquistar en tres días a Mariela (Susana Abaitua), una comediante feminista que es su máxima rival en las redes sociales. “Mariela –nos explica Susana-, es una escritora, activista y monologuista con un objetivo muy claro: denunciar todas las injusticias y todos los machismos con un toque de humor. Queríamos que fuera una mujer muy divertida, que se ríe mucho y que, a la vez, tiene un rival con el que compite porque es un enfermo, que es Alejandro”. “Aunque según se vayan cruzando, Alejandro la irá sorprendiendo y, a la vez se enterará de algo que la motivará para jugar con él. Es una mujer con un humor muy ácido que a mí me encanta”. Fotograma de 'El último mono' LAIALLUCH LAIALLUCH En cuanto a Alejandro, Juan Dávila nos comenta: “Es un trocito de pan duro y quemado. Es un gurú de la seducción que se cree en posesión de la verdad absoluta y que piensa que realmente ayuda a los hombres tímidos con esos cursos que les da. Y encima se cree con la potestad de ponerle un valor a eso en dinero. Es como tantos gurús de este tipo que te puedes encontrar en Internet. Es un auténtico “personaje”. Preguntamos a Juan si se cree gurú en algo: “Creo que en cuanto te crees que eres bueno en algo, dejas de serlo. Yo he aprendido mucho de la película y del personaje de Alejandro. Sobre todo a lo que nunca hay que acercarse”. Fotograma de 'El último mono' LAIALLUCH LAIALLUCH

“La comedia es la manera más bonita de explicar las cosas” En cuanto a cómo cree que la sociedad está avanzando en la igualdad de la mujer, Susana Abaitúa nos comenta: “Creo que seguimos avanzando, pero demasiado lentamente. Una de las cosas que más me gusta de la película es que el mensaje está muy claro: sabe a quién ensalzar y quién se cae por su propio peso. Y esos valores los transmite a partir de la comedia, que, para mí es la manera más bonita de explicar las cosas sin intentar adoctrinar a nadie”. También preguntamos a Juan Dávila, cómo monologuista de éxito, qué opina del guion. “Me parece absolutamente maravilloso. Joaquín y Yolanda son dos grandes escritores y cuando lo leí por primera vez me di cuenta de que funcionaba como un reloj suizo. Así que yo únicamente tuve que centrarme en la interpretación”. La Revuelta La Revuelta - Susana Abaitua y Juan Dávila (08/07/2026) Susana Abaitua y Juan Dávila visitan 'La Revuelta' para presentar 'El último mono', la nueva comedia de Joaquín Mazón, con la participación de RTVE... Ver ahora Una de las escenas más divertidas es el striptease que Alejandro le hace a Mariela. “En los rodajes –nos explica Juan-, normalmente los chistes van perdiendo gracia y la gente deja de reírse a medida que los repites una y otra vez. Pero yo creo que en esa secuencia fue al revés, la gente cada vez se reía más”. “Había un momento –añade Susaba-, en que él se quitaba la camiseta y yo tenía que preguntarle: “Cuánto tiempo te machacas en el gimnasio para tener un cuerpo así?” Pero todo el rato me salía: “¿Cuánto tiempo te la machacas?" Fue realmente divertido”. Fotograma de 'El último mono' LAIALLUCH LAIALLUCH

“Es la película más difícil que he rodado” Joaquín Mazón ha dirigido numerosas comedias de éxito (El Casoplón, La familia Benetón…), así que le preguntamos qué cree que tiene esta de especial: “Es la película más difícil que he rodado. He hecho otras películas con Oristrell, pero creo que El último mono es muy compleja. Por los temas que toca y porque yo quería hacer una película políticamente incorrecta. O sea, no tener el cuidado que he tenido con mis comedias familiares”. “También –añade el director-, creo que es una película más generacional, porque pienso que habla de lo mismo que la gente está hablando ahora mismo en la calle, en el día a día. Tenía ganas de hacer una película para adultos”. En cuanto a sus referentes, el director asegura: "Sobre todo las comedias inglesas de los años noventa, ese tipo de comedia romántica donde la protagonista tiene unas contradicciones constantes. Yo creo que ahí nace un poco la comedia en el personaje de Mariela. Me encantan las las comedias de Berlanga, de Azcona... las he mamado desde muy pequeño porque en mi casa éramos muy cinéfilos, pero creo que en esta película mis grandes referentes son esas comedias británicas". Joaquín Mazón dando instrucciones a los actores en un momento del rodaje LAIALLUCH LAIALLUCH