Luz verde al mayor campus de datos de Asturias: 1.226 millones de inversión en Salas

Asturias sumará en los próximos años una de las mayores inversiones tecnológicas de su historia con la construcción de Digital Valley Asturias, un campus especializado en el procesamiento, almacenamiento y gestión de datos que se levantará en el concejo de Salas y movilizará 1.226 millones de euros.

El proyecto, presentado este lunes por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y los responsables de Digital Valley, prevé iniciar su construcción en el segundo semestre de 2027 y completar sus primeras fases en 2030, cuando comenzará a entrar en funcionamiento de forma progresiva.

El complejo ocupará una superficie de 154.584 metros cuadrados y estará formado por diez módulos de centros de datos, con una capacidad informática final de 120 megavatios. Además, incluirá una subestación eléctrica, una instalación fotovoltaica con 350 paneles solares, zonas verdes que ocuparán el 28% del recinto y 375 plazas de aparcamiento.

La infraestructura estará enfocada al desarrollo de servicios ligados a la economía digital, como la inteligencia artificial, la computación en la nube y otras tecnologías avanzadas.

Creación de más de 1.300 empleos En materia de empleo, el proyecto estima la creación de 1.318 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos una vez esté operativo. Durante la fase de construcción, que se prolongará durante varios años, se prevé alcanzar picos de hasta 3.000 trabajadores. La inversión se ejecutará en dos etapas. La primera movilizará 240 millones de euros para instalar 24 megavatios de capacidad informática, mientras que la segunda supondrá otros 960 millones para completar el desarrollo del campus. Según las estimaciones realizadas por PwC, el impacto económico acumulado de Digital Valley Asturias podría alcanzar los 4.177 millones de euros sobre el PIB regional en veinte años, además de generar un retorno fiscal de 753 millones. Fin de mes Fin de mes - El negocio de los centros de datos Escuchar audio Durante la presentación, el socio director de digital Valley, Armando Layna, explicó que Salas fue elegida tras analizar distintos emplazamientos y destacó que el municipio reúne todas las condiciones técnicas necesarias para albergar una infraestructura de estas características.