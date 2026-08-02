Detenido en Gipuzkoa un menor como referente en España de la 'Red 764' de captación y explotación de menores

Una operación conjunta de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil ha permitido detener en Gipuzkoa a un menor de 17 años, considerado el principal referente en España de la extremista 'Red 764' de captación y explotación de menores a través de internet.

Es una organización transnacional que opera principalmente a través de internet y que "busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables".

Según informa el Departamento vasco de Seguridad en una nota, este colectivo ha sido investigado en varios países por "su vinculación con delitos como la sextorsión, el acoso organizado, la distribución de material de explotación sexual infantil, la inducción a las autolesiones, la difusión de contenidos de violencia extrema, el maltrato animal y campañas de amenazas y hostigamiento contra instituciones, entidades sociales y personas".

Al detenido se le atribuye presuntamente el envío de numerosas amenazas dirigidas contra centros educativos, organismos públicos y privados, y diversas personas entre enero y abril de 2026, en las que anunciaba tiroteos, ataques armados y otras acciones violentas que nunca llegaron a producirse, aunque generaron una importante alarma social y obligaron al despliegue de dispositivos extraordinarios de seguridad.

En todas las amenazas hacía referencia a su supuesta pertenencia a la organización 'Red 764' y, en algunas de ellas, manifestaba que retransmitiría en directo, a través de una plataforma 'online', los asesinatos que pretendía cometer para que fueran presenciados por otros integrantes del grupo.