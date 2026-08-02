Detenido en Gipuzkoa un menor como referente en España de la 'Red 764' de captación y explotación de menores
- Ha sido una operación conjunta de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil
- La red está vinculada a la sextorsión y la distribución de material pedófilo, de violencia extrema y maltrato animal
Una operación conjunta de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil ha permitido detener en Gipuzkoa a un menor de 17 años, considerado el principal referente en España de la extremista 'Red 764' de captación y explotación de menores a través de internet.
Es una organización transnacional que opera principalmente a través de internet y que "busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables".
Según informa el Departamento vasco de Seguridad en una nota, este colectivo ha sido investigado en varios países por "su vinculación con delitos como la sextorsión, el acoso organizado, la distribución de material de explotación sexual infantil, la inducción a las autolesiones, la difusión de contenidos de violencia extrema, el maltrato animal y campañas de amenazas y hostigamiento contra instituciones, entidades sociales y personas".
Al detenido se le atribuye presuntamente el envío de numerosas amenazas dirigidas contra centros educativos, organismos públicos y privados, y diversas personas entre enero y abril de 2026, en las que anunciaba tiroteos, ataques armados y otras acciones violentas que nunca llegaron a producirse, aunque generaron una importante alarma social y obligaron al despliegue de dispositivos extraordinarios de seguridad.
En todas las amenazas hacía referencia a su supuesta pertenencia a la organización 'Red 764' y, en algunas de ellas, manifestaba que retransmitiría en directo, a través de una plataforma 'online', los asesinatos que pretendía cometer para que fueran presenciados por otros integrantes del grupo.
Técnicas de 'swatting', 'doxing' y suplantación de identidad
La investigación también permitió descubrir la utilización de técnicas de 'swatting', 'doxing' y suplantación de identidad, prácticas habituales en comunidades extremistas de internet, con objeto de señalar falsamente a terceras personas inocentes para provocar intervenciones policiales, generar situaciones de riesgo y desviar la atención de los investigadores.
Como consecuencia de estas acciones, al menos dos personas, una en Euskadi y otra en Cataluña, fueron víctimas de campañas de hostigamiento vinculadas a los hechos investigados.
Las pesquisas revelaron que el detenido mantenía contactos y participaba en espacios digitales donde se promovían dinámicas de manipulación psicológica sobre menores y jóvenes vulnerables. En estos entornos se fomentaban conductas de humillación extrema, autolesiones y sometimiento a la voluntad de los captadores.
Entre las prácticas detectadas figuran actos de autolesión en los que las víctimas eran presuntamente inducidas a grabarse realizando cortes en los brazos, llegando incluso a escribir nombres o alias relacionados con los captadores sobre la piel. También se localizaron referencias a conductas degradantes consistentes en obligar a determinadas víctimas a exhibir mensajes escritos con sangre o heces, así como a realizar actos humillantes para posteriormente difundir las imágenes dentro de la comunidad virtual como mecanismo de control y sometimiento, han detallado.
El detenido, tras pasar a disposición judicial, cumple una medida preventiva de internamiento en un centro especializado.
Según ha explicado Seguridad, la red 764 surgió en Estados Unidos y toma su nombre de los tres primeros dígitos del código postal de Stephenville (Texas), localidad donde nació su fundador. Con el paso de los años evolucionó desde una comunidad virtual marginal hasta convertirse en una estructura de alcance internacional con presencia en diversos países.